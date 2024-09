İstanbul\'da Filistin İçin Protesto

Güncel

Kanlı saldırı emrini verdiği an!

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla toplanan gruplar İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto için İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü. Buradaki açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşması'nın ve tüm askeri anlaşmaların feshedilmesi, diplomatik ilişkilerin de tamamen kesilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla, Türkiye İşçi Partisi ve çeşitli STK'lardan oluşan gruplar saat 19.00 sıralarında Levent Metro Çarşı çıkışı önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan gruplar "Katil İsrail Filistin'den defol", "Özgür Filistin" sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto için İsrail Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Burada Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"En kısıtlı imkanlar ile dünyanın en gelişmiş silah teknolojisine karşı mücadele bayrağını elinden düşürmeden topraklarına sarılarak, yurtlarının özgürlüğü umudunu taşıyan milyonlarca Filistinli ve Lübnanlı, bugün bir kez daha özgürlük, hak ve adalet mücadelesini yükseltiyor. Dünyanın her yerinde özgürlükten ve adaletten yana olan kesimlerin Filistin ve Lübnan halklarıyla olan dayanışması, bu mücadelenin gücünü büyütüyor.

"Bize düşen görev İsrail'i tecrit etmek, ona güç veren her türlü mekanizmayı engellemektir"

Diğer tarafta, sömürü düzeninin bir parçası olmuş devletler ve şirketler ise, elini kana bulanmış, soykırımı, savaş suçlarını ve her tür insan hakkı ihlalini sürdüren siyonist işgal devletine destek veriyor ve suçlarını mümkün kılıyor. Filistin ve Lübnan'ın sömürgeci saldırganlığa karşı direnişlerine destek olmak istiyorsak, bize düşen görev, bulunduğumuz her yerde sömürgecilerin bölgemizdeki eli olan İsrail'i tecrit etmek, ona güç veren her türlü mekanizmayı engellemektir.

Bugün hala Türkiye üzerinden soykırımcı İsrail'e petrol akmaya devam ediyor, Türkiye limanlarından ve üçüncü ülkeler yoluyla İsrail'e askeri hammadde dahil her türlü kaynak temini sürüyor. Türk şirketler tarafından, soykırımcı İsrail ordusuna askeri teknoloji ve elektrik gibi stratejik hizmetler sunuluyor.

"Mücadelemizden ve taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz"

Soykırımcı İsrail'le kurulan bu stratejik iş birlikleri Filistin ve Lübnan halklarının tepesine bomba olarak yağıyor. Bu nedenle biz Türkiye'nin işgal devletiyle kurduğu askeri, ticari, diplomatik ve tüm ilişkilerin kesilmesi için yürüttüğümüz mücadelemizden ve taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz.

"Serbest Ticaret Anlaşması feshedilsin"

İsrai'i kınama ve hamaset sözleri yetmez; bugün Filistin halkına verilebilecek en öneemli destek, Serbest Ticaret Anlaşması'nın feshedilmesi, tüm askeri anlaşmaların feshedilmesi ve ambargo uygulanması, diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi ve İşgal devletini tecrit etmekten geçiyor. Filistin nehirden denize özgür olana dek mücadelemiz sürecektir. Filistin ve Lübnan halkları kazanacak, soykırımcı İsrail yenilecek!"