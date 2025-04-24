İstanbul'da korkutan bir deprem daha - Son Dakika
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İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul\'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 17:52'de Megakent genelinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem daha oldu.

24.04.2025 17:52  Güncelleme: 18:00
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Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere, 260'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Saat 17.52'de yaşanan son deprem İstanbulluları bir kez daha korkuttu.

AFAD verilerine göre; İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

AFAD: 184 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFADDeprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.

Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.

Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim Kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir" denildi.

BİLİM KURULU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Öte yandan AFAD açıklamasında AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı değerlendirmede paylaşıldı. Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmesi şöyle: "6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

"HALKIMIZ SAKİN OLMALI"

Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidirler. (8 Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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İstanbul, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkutan bir deprem daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 1980:
    İstanbuldakiller Allah ı ve gazzeyi unuttu.. Allah hatırlatıyor... 30 89 Yanıtla
  • Mesut Uzun:
    Allah'ım sen toprağa sakinlik ver 61 0 Yanıtla
  • Gökhan Öcal:
    Ufak bi sallandı artık 2026 ya kadar hergün sallandı haberi aha aha hahhhahaha 10 43 Yanıtla
  • Hasan Kılıç:
    Amerikan savaş gemisi orada diye biliyorum 8 17 Yanıtla
  • alican dişbudak:
    geliyor 5 18 Yanıtla
  • busryrk:
    3.9 14 7 Yanıtla
  • Yasin Çakırrr:
    Sizin haberiniz batsın iyi mi insanların zaten psikolojisi bozulmuş deprem diye paylaştığınız artçıya bak 15 3 Yanıtla
  • Crixus :
    Allah beterinden korusun oncelikle fakat haber basligina bakipta millwtin cogunun hissetmedigi bir sallatiyi "korkutan bir deprem daha" diye baslikla paylasmaniz kitapsizlik serefsizliktir. Milletin zaten psikolojisi alt ust olmus yapacaginiz haberi skm 9 2 Yanıtla
  • efemuratguler39:
    hissetmedim 8 3 Yanıtla
  • j78kws2xxr:
    kandillide 4.0 yazıyor . 6 2 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    biz alıştık iki seneden beri sallanıyor 6 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    İSTANBUL TÜRKİYENİN OMURGASI BARIŞI TESİS EDİN ÜLKEYİ KALKINDIRIN ÇÜRÜK YAPILARA SON VERİN 3 0 Yanıtla
  • Hamza Sartekin:
    4.6 şiddetinde oldu deprem bildirimi geri geldiği zaman hafif sallandı bahçelievlerdeyim 1 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    4.0 1 1 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    aklı olan istanbulu terk etsin hava kara bulutlu her an bu iş patlak verebilir 0 0 Yanıtla
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