İstanbul'da İsrail'e Protesto

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına karşı İstanbul'daki protestolar gece boyunca devam etti.

Şehrin farklı yerlerinden ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla yola çıkan ve klakson çalarak Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda vatandaş protestolarını burada sürdürdü.

İsrail ve ABD konsolosluk binaları önündeki protestoya katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, " Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar sırasında yoldan geçen bazı sürücüler eyleme otomobillerinin klaksonlarını çalarak destek oldu.

Gece geç saatlere kadar süren protesto gösterilerinin ardından her iki konsolosluk binası önündekiler dualar edip, sloganlar attıktan bir süre sonra dağıldı.