İstanbul\'da Kar Yağışı İçin Acil Çalışmalar Başlatıldı

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İstanbul'da bazı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalar sürdürüyor. Toplu ulaşım araçlarına giden yaya yolları, üst geçitler, metro giriş çıkışları, iskeleler, metrobüs bağlantıları gibi noktalarda gece boyu tuzlama çalışmaları yapıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda, 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel görev yapıyor. İBB, yoğun kar yağışı nedeniyle 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç ile sahadaydı. Şişli Belediyesi ise 33 araç ve 355 personel ile ilçe genelinde çalışmalara başladı. Ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ücretsiz Mekik servislerinin saatleri uzatılırken, merkezi noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirdi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da çalışmaları yerinde inceledi.