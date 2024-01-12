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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı

İstanbul'da motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı. Mohamud'ın yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı.

12.01.2024 - 17:30,  Güncelleme: 17:55
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Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti.

TÜRKİYE'YE GELİP İFADE VERDİ

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi.

İstanbul'da kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul'da kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
Mohammed Hassan Sheikh Mohamud

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

İstanbul'da kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
Motokurye Yunus Emre Göçer

KURYENİN EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

İstanbul'da kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu Türkiye\'ye getirilerek ifadesi alındı
YORUMLAR (6)
  • Bayram : Vidoda göründügü gibi hata kuryenin. Durakliyor yalpaliyor.. carpan kisi yabanci olunca otamatikmen suclu olacak diye bir kanun yok olamazda. Suclu ve hakli,kim olursa olsun Yanıtla 27 45
  • meo: ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMİŞ, İNSANOĞLUNUN PARA KADAR DEĞERİ YOK. Yanıtla 19 5
  • XYZ: Kanunlarimiz mi degisti, ben mi oyle algiliyorum? Kim kusurlu olursa olsun ortada bir cinayet var. Kamu davasi var. Bu konu sikayete veya keyfiyete bagli degil ki! Esinin keyfinde mi? Belki anlasti öldürsün diye bu da ayrı bir bakış açısı. Ama savcilar ve hakimler neye, kime hizmet ediyorlarsa istifa etsinler, yasalara hizmet etmedikleri kesin çünkü. Yanıtla 15 5
  • Osman Agm: Önce para karşılığı karısına verildi şikayeti geri çekildi. Sonra sosyal medya tanslyonunu düşürmek için Türkiye ye getirildi. Emin olun Daha gelmeden tutuklanmama garantisi alarak gelmiştir. İşte bakın yakalayıp getirdik havası veriliyor başkada bişey yok Yanıtla 17 2
  • Emr Srsh: Bunu yapan ABD başkanın oğlu olsaydı getirebilirler miydi acaba Yanıtla 4 2
  • Aslan Yiğit: olan her zaman ölene olur unutmayın Yanıtla 6 0

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