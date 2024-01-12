Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu Türkiye\'ye getirilerek ifadesi alındı

XYZ:

Kanunlarimiz mi degisti, ben mi oyle algiliyorum? Kim kusurlu olursa olsun ortada bir cinayet var. Kamu davasi var. Bu konu sikayete veya keyfiyete bagli degil ki! Esinin keyfinde mi? Belki anlasti öldürsün diye bu da ayrı bir bakış açısı. Ama savcilar ve hakimler neye, kime hizmet ediyorlarsa istifa etsinler, yasalara hizmet etmedikleri kesin çünkü.