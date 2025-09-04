Aynı anda iki ameliyatla kanserden kurtuldu

İstanbul'da ikamet eden ve 40 yıldır sigara kullanan 59 yaşındaki İbrahim Yılmaz, ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayetiyle 3 ay önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinde akciğerinde kitleye rastlandı. Pozitron Emisyon Tomografisi olarak bilinen "PET-CT" incelemesinde hem sol akciğerde hem de gırtlakta şüpheli lezyonlar olduğu belirlendi.

GIRTLAK VE AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI AYNI ANDA YAPILDI

Biyopsi sonuçlarında hastanın akciğerinde adenokarsinom, gırtlağında ise skuamöz hücreli karsinom tespit edildi. Böylece hastada aynı anda birbirinden bağımsız iki primer kanser bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Yılmaz için eş zamanlı cerrahi operasyon planlandı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonda gırtlak kanseri ameliyatını Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ünsal, akciğer kanseri ameliyatını ise Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok eş zamanlı olarak başarıyla gerçekleştirdi.

Yılmaz, dünyada nadir yapılan çifte ameliyatla aynı anda gırtlak ve akciğer kanserinden kurtularak sağlığına kavuştu.

"DAHA HIZLI TEDAVİ İÇİN AMELİYATI AYNI SEANSTA YAPMAYA KARAR VERDİK"

Doç. Dr. Özlem Ünsal, hastanın ses kısıklığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde hastanın gırtlak ve akciğer kanseri olduğunun belirlendiğini ifade eden Ünsal, bunun üzerine tedaviyi planladıklarını ve iki tümöre göğüs cerrahisiyle eş zamanlı operasyon yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Ünsal, Türkiye'de ikinci defa hem gırtlak hem de akciğer kanseri hastasına aynı anda, ayrı seansta operasyon yapıldığını belirterek, "Tedavide önceliğimiz akciğer olduğu için önce hastanın akciğer kanseri ameliyatı yapılacaktı. Bunun iyileşme süreci yaklaşık 1,5 ay kadar sürecekti. Sonrasında gerekirse radyoterapiyle tedaviye devam edilecekti. Bu durum gırtlak kanserinin tedavi edilme sürecini geciktirecekti. O nedenle iki ayrı seansa bölmek yerine, hastanın her iki tümörüne yönelik daha hızlı tedavi gerçekleştirebilmek için ikisini aynı seansta yapmaya karar verdik." dedi.

"HASTAMIZ ŞU AN SAĞLIĞINA KAVUŞMUŞ DURUMDA"

Süreçte akciğerdeki kitlenin küçük olmasının işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Ünsal, "Yaptığımız ameliyat başarıyla gerçekleşti. Ameliyat sonucunda hastamızı bir süre klinikte misafir ettik. Yapılan muayenelerin ve pansumanların ardından taburcu ettik ve şu anda hastamız sağlığına kavuşmuş durumda." diye konuştu.

Ünsal, multidisipliner yaklaşım gerektiren ameliyatın uzman ve tecrübeli ekiplerle yapılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"BU AMELİYATLAR NORMALDE TEK BAŞINA BİLE RİSKLİ"

Doç. Dr. Onur Derdiyok ise hastanın yaklaşık 40 yıldır sigara içtiğini, ses kısıklığının yanında nefes darlığı da yaşadığını ifade etti. Normal şartlarda gırtlak ve akciğer kanseri ameliyatlarının tek başına bile riskli olduğunu anlatan Derdiyok, "Hastamızın solunum rezervi sıkıntılı olmasına rağmen aynı anda ameliyat olması konsey kararıyla belirlendi. Çünkü kanser cerrahisinde önemli olan, ameliyat sonrası vücutta kanserli dokunun kalmamasıdır. Hastamızın hızlıca onkolojik tedaviye başlaması için bu karar alındı." bilgisini verdi.

"AMELİYAT YAKAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ"

Derdiyok, ameliyatta yaşanabilecek risklerin hastaya anlatıldığını vurgulayarak, "Ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Kulak burun boğaz ekibi gırtlak ameliyatını yaptı, biz ise akciğer kanserini kapalı gerçekleştirdik. Kapalı olması, hastanın sıkıntılı solunum rezervi için avantaj oldu. Böylelikle hasta hızlıca nefes almaya başladı ve solunum rezervi mümkün olduğu kadar korunmuş oldu." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA NADİR, TÜRKİYE'DE İKİNCİ VAKA"

Yapılan ameliyatın nadir görülen bir yöntem olduğuna dikkati çeken Derdiyok, şunları paylaştı: "Yaptığımız ameliyat Türkiye'de ikinci, dünya literatüründe ise çok nadir yapılan operasyonlardan biridir. Türkiye'de yapılan ilk ameliyattan farkı, bu hastamızın solunum rezervinin çok daha düşük olmasıydı. Ameliyat sonrası oksijen değerlerinin düşük kalma ihtimali yüksekti, solunum cihazına bağlanma ihtimali de vardı. Ancak multidisipliner yaklaşımla ve ekipler arası uyumlu çalışmayla hastamız sağlıklı şekilde taburcu edildi."