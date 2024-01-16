 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da sahte polis ve savcılar tarafından 5.8 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte polis ve savcılar tarafından 5.8 milyon lira dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli 15 ilde faaliyet gösteren bir şebeke, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmış ve sahte sigorta sitesi kurarak 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç elde etmiştir. Operasyon sonucunda 41 şüpheli gözaltına alınmış, dijital materyal, ruhsatsız silah ve fişeklere el konulmuştur.

İstanbul\'da sahte polis ve savcılar tarafından 5.8 milyon lira dolandırıcılık operasyonu
16.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

İSTANBUL merkezli 15 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ve sahte sigorta sitesi kurarak vatandaşları 5 milyon 885 bin lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü suçlar soruşturma bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 71 şüphelinin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı, şüphelilerin vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını söylediği tespit edildi. Şüphelilerin kandırdıkları mağdurları hesaplarında bulunan paraları kendilerine ya da birlikte çalıştıkları kişilerin hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Şüpheliler tarafından internet üzerinden sahte trafik sigortası sitesi oluşturarak trafik sigortası yaptırmak isteyenleri de tuzaklarına düşürdükleri belirlendi.  Başsavcılık kimlik bilgileri tespit edilen 71 şüphelinin 69 farklı dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç temin ettiklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 64 şüphelinin ise yakalanması için gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adıyaman, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yalova'da şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah, 23 fişeğe el konulduğu ve firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, İstanbul, Dolandırıcılık, Cezaevi, Terör, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte polis ve savcılar tarafından 5.8 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:33:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte polis ve savcılar tarafından 5.8 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement