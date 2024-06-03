İstanbul\'da Sahte ve Kaçak Oto Yedek Parça Operasyonu: 720 Milyon Liralık Değer Ele Geçirildi

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Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 6 ilde sahte ve kaçak oto yedek parça operasyonu düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 720 milyon lira olduğu değerlendirilen yedek parça ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 Mayıs'ta sahte ve kaçak oto yedek parça operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Adana ve Hatay'da 16 firmaya ait 19 ayrı depoya baskın düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri 720 milyon 915 bin lira olduğu değerlendirilen, 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçaya el konuldu. Yakalanan 18 şüpheliden 9'u adli makamlara sevk edildi. 'Örgütlü Dolandırıcılık, Kaçakçılık ve Sınai Mülkiyet Kanunlarına muhalefet' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAHTE MARKALARIN LOGOLARI BASILIYORDU

Operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Filtre, buji, motor yağı gibi çeşitli malzemelerin yurtdışındaki birkaç ülkeden kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. Malzemelerin yurtdışındaki farklı ülkelere tekrar ihraç edildiği de öğrenildi. Sahte ve kaçak malzemelere depolarda marka logoları basıldığı, Ümraniye'de sahte evrak temin edildikten sonra malzemelerin yurtdışına çıkarıldığı anlaşıldı.Yurtdışında ele geçirilerek sahte olduğu anlaşılan malzemelere ilişkin davaların sürdüğü de belirlendi.

BÜYÜK ARAÇ FİLOLARINA SATIYORLARDI

Şüpheliler tarafından yurtiçinde de sahte oto yedek parça üretimi yapıldığı tespit edildi. Yedek parçaların sahte evraklar düzenlenerek, orijinal ve yasal kandırmacasıyla kamu kurumlarına, büyük firmalara ve büyük araç filolarına satıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden iş yeri ortağı ve yönetici olanların aynı suçtan poliste kaydı olduğu da tespit edildi. Ele geçirilen sahte ve kaçak oto yedek parçalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.