İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul'da konserler, tiyatro oyunları ve sergilerle dolu bir etkinlik haftası başlıyor.

19.05.2025 12:55
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İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünün sahneleyeceği "Anna Karenina" oyununa, 21 Mayıs'ta ise Sabancı Üniversitesi SU Oyuncuları'nın "Cimri" oyunlarına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Üniversitesi İktisat Sahnesi Tiyatro Kulübü'nün "Ders" oyunu yarın, İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahne'nin "Kuşlar" oyunu da 21 Mayıs'ta Kağıthane Sadabad Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlar Tiyatrosu'nun "Güzel ve Çirkin" oyunu, yarın Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahnelenecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sahne Sanatları Kulübü'nün "Aile Sırları" yarın, Doğuş Üniversitesi Doğuştan Oyuncular Tiyatro Kulübü'nün "Tartuffe"si de 21 Mayıs'ta Ümraniye Sahnesi'nde yer alacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda da bu hafta "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, 24 ve 25 Mayıs'ta Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Maximum Uniq Hall, yarın BKM ve DOT ortak yapımı, Jane Austen'ın "Pride and Prejudice" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)" tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Bram Stoker'ın ölümsüz eseri Drakula romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu da 23 Mayıs'ta Maximum Uniq Hall'da izleyicisiyle buluşacak.

Konserler

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda, 21 Mayıs'ta İstanbul ile özdeşleşmiş eserlerin hikayelerle harmanlanarak izleyiciye farklı bir atmosfer sunacağı "Hikayelerle İstanbul Şarkıları" konseri gerçekleştirilecek. Neyzen Burcu Karadağ ve oyuncu Altan Erkekli, konserde sahnede olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu, Pera Ensemble ile birlikte "Sultans of the Opera" konseriyle 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 22 Mayıs'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Almanya'dan festivale katılan, uluslararası üne sahip Pera Ensemble'ın müzik direktörü ve orkestra şefi Mehmet C. Yeşilçay yönetimindeki konserde, İDOB Orkestrası ve Korosu da koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde sahnede olacak.

AKM'de ayrıca 23 Mayıs'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konseri" dinleyicilerin beğenisine sunulacak. "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Bosphorus D'Light" konseri 24 Mayıs'ta Türk Telekom Opera Salonu fuaye alanında gerçekleştirilecek.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun 25 Mayıs'taki "Sema-Semah-Devran" etkinliğinde, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli ve Şeyh Şaban Veli'ye atıfla ile Sema, Semah ve Devran-ı Şerif bir arada icra edilecek.

AKM Tiyatro Salonunda 25 Mayıs'ta "AKM Pazar Resitalleri Mehveş Emeç Piyanoda Romantizm" konseri müzikseverlerle buluşacak.

İzzet Keribar'ın "Renklerin Yolculuğu" İstanbul Modern'de

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Matteo Balduzzi'nin küratörlüğünde hazırlanan " İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde "2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilir.

Kaynak: AA

istanbul, Son Dakika

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