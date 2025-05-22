İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı

22.05.2025 13:04
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İSKİ, 22 Mayıs 2025'te İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

(İSTANBUL)- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacağını duyurdu.

İSKİ, bugün İstanbul genelinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama şöyle:

"22 Mayıs 2025 Perşembe 10.00 – 22 Mayıs 2025 Perşembe 20.00 Üsküdar İlçesi Küçük Çamlıca- Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Üsküdar İlçesi Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Asya Yakası

Kadıköy İlçesi: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa Mahalleleri

Üsküdar İlçesi: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz İlçesi: Göksu ve Yenimahallenin bir kısmı.

Avrupa Yakası

Fatih İlçesi: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, ve Ayvansaray alt kotları, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer, Topkapı alt kotları ve Molla Gürani Mahalleleri.

Beyoğlu İlçesi: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu İlçesi: Tüm Mahalleler. "

Kaynak: ANKA

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