İstanbul'da Suçlar Yüzde 10 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Suçlar Yüzde 10 Azaldı

İstanbul\'da Suçlar Yüzde 10 Azaldı

Vali Gül, 2025'in ilk 4 ayında İstanbul'da suç oranlarının düştüğünü ve aydınlatma oranın arttığını açıkladı.

06.05.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 4 ayının emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "2025'in ilk dört ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma söz konusu. Buradaki suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın ilk dört ayına göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52, evden hırsızlıkta yüzde 41 oranlarıyla düşüşün devam ettiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Toplantıda, 2025'in ilk 4 ayında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin emniyet verileri açıklandı.

'KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN EN ÖNEMLİ 8 SUÇ YÜZDE 10 AZALDI'

Suça ve suçlulara karşı mücadeleye değinen İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışıyoruz. Suça ve suçlulara karşı her alanda amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadele alanlarımızdan ilki asayiş. 2025'in ilk dört ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde10'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,3'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma söz konusu. Buradaki suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın ilk dört ayına göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 58, yankesicilikte yüzde 45, motosiklet hırsızlığında yüzde 52, evden hırsızlıkta yüzde 41 oranlarıyla düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Aydınlatma oranının ise yüzde 89'a çıktığını görüyoruz. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan kişilere baktığımızda yakalanan kişi sayısı, bu yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4 azalmış. 7 önemli suçta ise yakalamalar yüzde 0,6 düşmüş" dedi.

'İLLEGAL, SAHTE, KAÇAK ÜRÜNLERİ SATIN ALMAMALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ'

Vali Gül, "Sürekli mücadele ettiğimiz alanlardan biri de ruhsatsız silahlar; bu yılın ilk dört ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 85 arttığını görüyoruz. Üzerinde önemle durduğumuz, hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar. Rakamlara baktığımızda bu yılın ilk 4 ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 13 katını aştığını görüyoruz. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Bu konutları kiralayanın da kiraya verenin de yaptığının yasal olmadığını ve ilgili birimlerimizin sürekli denetim yapıyor ve onlarda biliyor. Dolayısıyla da bu denetimlerimiz artarak devam edecek. Huzur ve güven ikliminin devamı için en önemli mücadele alanlarımızdan biri de organize suçlar. Bu alanda geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 42 çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 20 arttı. Mücadelemizde bir diğer önemli başlığımız kaçakçılık. Kolluk kuvvetlerimizin illegal üretim ve haksız kazanca karşı operasyonları artarak devam ediyor. Bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ve sahte alkol miktarı bir önceki yıla göre yüzde 229 arttı. Emtia ürünlerinden sigaraya ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı iki katını geçti, 804 milyon lira oldu. Vatandaşlarımızdan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerini ve bu ürünleri ihbar etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

'MÜCADELEDE BİR VATANDAŞIMIZI BİLE KAYBETME ETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında veri paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Mücadele verdiğimiz ve büyük başarı elde ettiğimiz başlıklarımızdan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Her zaman altını çizerek vurguluyoruz: Bu mücadelede bir vatandaşımızı bile kaybetme etme lüksümüz yok. Gençliğimizi, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden bu illete karşı mücadelelerini canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda: Bu yılın ilk dört ayında imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 3 bin 203'ten 3 bin 724'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 5 kat, kenevir miktarı ise 7 kat arttı. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple annelerimizin, vatandaşlarımızın katkısını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle her geçen ay daha fazla annemizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz. NARVAS ile vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere yardımcı olmasını, aktif rol oynamasını sağlıyoruz" dedi.

'SİBER GÜVENLİK EKİPLERİMİZ SANAL DÜNYADA GECE-GÜNDÜZ GÖREV YAPIYOR'

Siber suçlarla ve trafik güvenliği hakkında konuşan Vali Gül, "Geçtikçe daha dikkat edilmesi gereken siber suçlara baktığımızda ise özellikle çocuklarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız, kötü niyetli insanların ve dolandırıcıların hedefinde. Bu sebeple siber güvenlik ekiplerimiz sanal dünyada da gece-gündüz görev yapıyor. Terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa suçlulara göz açtırmıyoruz. Bu konuda en büyük silahımızın farkındalık olduğunu unutmayalım. Şüphelendiğimiz her durumu 112'ye bildirelim. İstanbul, 24 saat yaşayan bir şehir. Hepimiz günün belli bir kısmını trafikte geçiriyoruz. Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bunun için ekiplerimizle gece-gündüz İstanbul'un her noktasında, denetimlerimizi, önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu sayede, ölümlü kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü, can kaybımız azaldı. Diğer yandan evlatlarımızı emanet ettiğimiz okul servisi ve ticari taksi denetimlerimiz artarak devam ediyor. Zaman zaman medyaya yansıyan bizlerin de hassasiyetle üzerinde durduğumuz çakarlı araçlarda da denetimlerimiz artarak devam ediyor. Bu konuda, medyaya yansısın veya yansımasın tespit edilen her suça, her kabahate güvenlik kuvvetlerimiz mutlaka müdahil oluyorlar. Gerekli cezai işlemi yapıyorlar. Bununla ilgili yaptırımları sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TESPİT EDİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 20 AZALDI'

Göç mücadelesi hakkında kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Vali Gül, "Verilerini paylaşacağımız son başlığımız göç. 1 milyon 17 bin 726 yabancının yaşadığı şehrimizde kaçak göçle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede işimizi kolaylaştıran, sistemin oturmasını sağlayan mobil göç noktalarımızda sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 74 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı. Bu alandaki mücadelemize insani değerlerden, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Davut Gül, Göçmenler, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suçlar Yüzde 10 Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:51:34. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suçlar Yüzde 10 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.