İstanbul'da Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Ulaşım Ücretlerine Zam

12.02.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi, toplu taşıma ücretlerine %20 ve Marmaray'a %25,49 zam onayladı. Yeni tarifeler 16 Şubat'ta geçerli.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 3'üncü oturumu bugün yapıldı. Toplantıda, İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapılması teklifi oy çokluğuyla, Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatların mevcut yolcu ücretlerine ise yüzde 25,49 oranında zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İBB Meclisi Şubat Ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü. Gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda, meclis grup başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

YÜZDE 20 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Gündemin 110'uncu maddesinde yer alan İstanbul'da metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisi ücretlerine yapılacak zamlar ile farklı kalemlerdeki zamları içeren 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi düzenleme' maddesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

İSTANBUL KART BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 20,50 lira, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira 60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi. Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

DENİZ HATLARINDA DA ARTIŞ

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarında da yeni tarife uygulanacak. Buna göre; Bostancı-Adalar hattında tam bilet ücreti 156,26 liraya, Kabataş-Adalar hattında ise 247,44 liraya yükseldi. Deniz yolu taşımacılığında ücretlendirme, ada hatları hariç olmak üzere mil bazlı tarifeye göre uygulanacak.

TAKSİ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liraya yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 544,45 lira olarak belirlenirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.

MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ ARTTI

Minibüslerde 'indi-bindi' olarak bilinen en kısa mesafe ücreti 39 liraya çıkarıldı. Buna göre; 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 39 lira, 4–7 kilometre arası 41 lira, 7–11 kilometre arası 42 lira, 11–15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanacak. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.

SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Yeni kararla birlikte okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe için ücret 4 bin 51 liraya yükseltildi. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

MARMARAY ÜCRETLERİNE ZAM

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hatlarında yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatların mevcut yolcu ücretlerine ise yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatları; Tam 34 liraya, öğrenci 16, liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası 24,16 liraya yükseldi.

MARMARAY BİLET ÜCRETLERİNE ZAM

Marmaray bilet ücretleri ise; Tam 34 liraya, öğrenci 16,48 liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası bilet ise 24,16 liraya yükseldi.

İDO SEFERLERİNDE YENİ TARİFE

İDO Deniz Otobüsleri'nde de yeni fiyatlar uygulanacak. Sirkeci–Harem arabalı vapur hattında yolcu taşıma ücreti 40,39 lira, öğrenci ücreti 24,32 lira olarak belirlendi. Araç geçiş ücretlerinde ise otomobil için ücret 240 liraya, minibüs için 320 liraya, otobüs için ise 630 liraya yükseldi.

YENİ TARİFE 16 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zam tarifesinin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Marmaray, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit
Galibiyet nedir unuttular Fenerbahçe’nin rakibine bir şok daha Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
İşte futbol bu Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Kupada müthiş maç Penaltılarda turladılar Kupada müthiş maç! Penaltılarda turladılar
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
19:18
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:50:05. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.