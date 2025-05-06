İstanbul\'da Uluslararası Artroplasti Kursu

Kalça ve diz protez cerrahisinde uygulamalı eğitimleriyle öne çıkan İstanbul Artroplasti Kursu, dünyanın dört bir yanından ortopedi uzmanlarını İstanbul'da buluşturdu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz öncülüğünde yürütülen İstanbul Artroplasti Çalışma Grubu tarafından düzenlenen eğitim programı, 3 gün boyunca yoğun teorik ve pratik oturumlarla Acıbadem Üniversitesinin eğitim merkezinde gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden uzman cerrahların eğitmen olarak görev aldığı kursta, yine farklı ülkelerden çok sayıda ortopedik cerrah katılımcı olarak yer aldı.

Katılımcılar, özellikle kadavra diseksiyonları ve model kemik çalışmaları içeren uygulamalı oturumlara büyük ilgi gösterdi.

Oturumlarda cerrahlar, deneyimli eğitmenlerden doğrudan cerrahi teknik eğitimi alma fırsatı buldu.

Kursun eğitmen kadrosunda Kanada'dan Prof. Dr. James Powell, İtalya'dan Prof. Dr. Francesco Falez, Avusturya'dan Prof. Dr. Heinz Winkler, Hong Kong Üniversitesinden Prof. Dr. Lewis Chan ile Türkiye'den Prof. Dr. Selami Çakmak gibi alanında önde gelen uzmanlar yer aldı.

"Kurslara ilgi global düzeyde"

Kurs hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, bu eğitimlerin Türkiye'nin cerrahi bilgi ve uygulama kapasitesini uluslararası alanda öne çıkardığını belirtti.

Küçükdurmaz, kurslardaki amacın kalça ve diz kireçlenmesinde uygulanan protez cerrahisinin eğitimini ilgili uzmanlara vermek, bu konuda yeni birtakım teknikleri ve gelişmeleri onlara öğretmek olduğunu söyledi.

Uygulamaları ve teorik kısımları içeren İstanbul Artroplasti Kursu'nun 2018'den itibaren düzenli olarak yapıldığını bildiren Küçükdurmaz, şunları kaydetti:

"Her sene 2 ya da 3 kurs olarak düzenliyoruz. Bu kurslara dünyanın pek çok yerinden katılım sağlamış durumdayız. Kurslarımıza bu anlamda global düzeyde bir ilgi var. Şu ana kadar Malezya, Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika ve çevre ülkeler oldukça ilgi gösteriyor. Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan yani bütün kıtalardan aslında cerrahların eğitim almak üzere geldiği, başvurduğu, kayıt olduğu ve eğitim aldığı bir kurs. Bu anlamda da Türkiye'nin bir sesinin duyulması ve bu anlamdaki aldığı mesafenin bütün dünyada reklamının yapılması veya duyulması açısından da bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Küçükdurmaz, eğitimlerin büyük ölçüde yurt dışından gelen uzman doktorlara yönelik olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda kurslarımızın önemi büyük ölçüde aslında Türkiye'nin yeni cerrahi teknikler, ortopedi ve protez cerrahisiyle ilgili yeni tekniklerin öğretildiği, eğitiminin verildiği bir merkez haline geldiğini gösteriyor." dedi.

"Sağlık turizminin ekonomik katkısı var"

Kadavra eğitimlerinin cerrahi pratiğe doğrudan katkı sağladığını belirten Küçükdurmaz, "Birtakım hastalığı simüle eden, suni olarak geliştirilmiş kemik modellerinde de eğitimler veriyoruz. Bu uygulamaların tekniklerini ve bu konularla ilgili yeni gelişmeleri de teorik dersler şeklinde katılanlara öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükdurmaz, Türkiye'nin yükselen sağlık altyapısına dikkati çekerek, bu tip yeni gelişmeler, sağlık alanındaki yeni atılımlar ve bilimsel anlamdaki gelişmelerle ilgili eğitimlerin verildiği bir ülke olduğunu kaydetti.

"Türkiye bir süredir bu anlamda yükselen bir yıldız." diyen Küçükdurmaz, "Kursumuz da bunun bir örneği aslında, bu konudaki ilginin bir göstergesi. Yani çeşitli cerrahi teknikleri ve gelişmeleri öğrenmek üzere yurt dışından, çevre ülkelerden veya uzak ülkelerden çok sayıda uzman doktor, uyguladıkları cerrahileri geliştirmek veya yeni teknikler öğrenmek üzere Türkiye'ye geliyor. Bu anlamda bir sağlık turizmi aslında çünkü Türkiye'ye bir ekonomik katkısı da var bunun. Türkiye'nin bu anlamda lider ülke veya önemli ülke olduğu anlamında da bir gösterge. Dolayısıyla kursumuzun bu anlamda bir katkısı olduğunu düşünüyoruz."

İstanbul Artroplasti Kursu'nun cerrahi eğitim teknolojilerinde yenilikçi platform haline geldiğini söyleyen Küçükdurmaz, "Farklı kurslarda henüz uygulanmayan eğitim formatları ve teknolojileri bu kursta uygulanmaya başladı. Bu anlamda da bir yenilik ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Ülkemizde böyle bir imkanın olması gururlandırıcı"

Kursta eğitmen olarak yer alan Prof. Dr. Selami Çakmak ise Türkiye ortopedisinin güzel bir günü olduğunu, kalça protezi üzerine uluslararası eğitim sezonu düzenlediklerini ifade etti.

Çakmak, katılımcıların ve eğiticilerin uluslararası düzeyde olduğunu, butik ve önemli bir kurs gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kadavra eğitimlerinin cerrahlar için eşsiz fırsat sunduğunu vurgulayan Çakmak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu kurstaki eğitimlerde kullandığımız materyaller ve canlı modeller bu kursun önemini oldukça artırıyor. Eğiticilerimiz de uluslararası kabul görmüş üst düzey akademik insanlar. Burada bir kadavra kullanıyoruz. Bu kadavra eğitimleri, özellikle cerrahların eğitiminde birebir uygulama şansı bulmaları açısından oldukça önem arz ediyor. Sadece teorik olarak değil, günlük hayatlarında, ameliyathanede karşılaşabilecekleri problemleri birebir kadavra üzerinde uygulamaları, sonraki hayatlarındaki ve uygulamalarındaki başarılarını artırması için çok önemli. Böyle bir imkanın ülkemizde sağlanıyor olması da ülkemiz açısından oldukça gururlandırıcı bir durum."

"Türkiye'de ortopedik camia çok güçlü"

Kanada'dan gelen Prof. Dr. James Powell da her sene bu kursların geliştiğini ve verimlilik seviyesinin arttığını belirterek, "Katılımcılar burada kendi ellerinden farklı olarak yeni cerrahi tekniklerin kullanıldığını görüyor. Ayrıca, onlara kendi elleriyle pratik yapma imkanı sunuluyor." dedi.

Türkiye'deki ortopedik camiayı "çok güçlü" bulduğunu ifade eden Powell, burada butik ve elit bir eğitim verildiğini söyledi.

İtalya'dan Prof. Dr. Francesco Falez ise eğitimlerin hem teorik hem pratik yönüyle güçlü olduğuna dikkati çekerek, "Genelde bu tarz eğitimler sadece teorik olarak veriliyor. Bu da tam kafada oturmuyor. Kadavrayla yapılan pratik eğitim, katılımcılar için büyük fırsat." sözlerini sarf etti.

Genç cerrahlarla bir araya gelmenin, onlara yaşadıkları hataları ve deneyimleri aktarmanın çok önemli olduğunu kaydeden Falez, bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Hong Kong Üniversitesinden Prof. Dr. Lewis Chan da verdikleri eğitimlerde kendi özel tekniklerini aktardıklarını belirtti.

"Avusturya ve Almanya'da bu tarz kadavra uygulamaları yaygın değil"

Chan, eğitime ilişkin, "İlk eğitimimiz primer kalça protezi üzerine oluyor. Sonrasında vaka sunumları ve tartışmaları yapılıyor. En can alıcı yanlardan biri de kadavra. Kadavra eğitiminde pratik yetenekleri geliştirme imkanı bulunuyor. Eğitimin sonunda revizyon cerrahisi üzerine değerlendirmeler yapılıyor. A'dan Z'ye hem teori hem pratik içeren bir program sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'dan gelen Prof. Dr. Heinz Winkler ise eklem protezlerinde enfeksiyonla mücadele alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını bu kursta paylaşmak üzere bulunduğunu belirterek, "Normalde birkaç aşamada yapılan enfeksiyon ameliyatlarını tek seansta gerçekleştirdiğimiz bir yöntemi burada anlatıyoruz." diye konuştu.

Avusturya ve Almanya'da bu tarz kadavra uygulamalarının yaygın olmadığını söyleyen Winkler, "Buradaki kadavra kursu nadir ve olağanüstü." dedi.