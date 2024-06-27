İstanbul'da yurttaşlar dev ekrandan milli maçı izledi - Son Dakika
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İstanbul'da yurttaşlar dev ekrandan milli maçı izledi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya ile oynadığı maçı İstanbullu yurttaşlar, belediyelerin çeşitli alanlarda kurduğu dev ekranlardan takip etti. Milli takımın 2-1'lik galibiyeti büyük bir sevinçle kutlandı.

27.06.2024 01:44  Güncelleme: 01:52
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(İSTANBUL)- Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya ile oynayacağı  maçı İstanbullu yurttaşlar, belediyelerin çeşitli alanlarda kurduğu dev ekranlardan takip etti. Kartal Meydanı'nda da yurttaşlar milli maç çoşkusunu alana kurulan dev ekrandan yaşadı. A Milli takımının maçı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkmasını yurttaşlar  büyük bir sevinçle kutladı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası  F grubunun son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da yurttaşlar, Çekya ile oynadığı maçın heyecanını Kartal, Ataşehir, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Maltepe, Sancaktepe, Kadıköy, Sarıyer, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Şişli ve Beyoğlu belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda belediyenin, kentin çeşitli meydanlarına kurduğu dev ekranlardan takip etti.

Dev ekranda milli maç coşkusu

Kartal Belediyesi tarafından da yurttaşların milli maçı hep birlikte izlemesi için Kartal Meydanı'na da dev ekran kuruldu. Yurttaşlar maç saatinden önce alanı doldururken, karşılaşma öncesi de meydanda 3x3 basket, ayak tenisi ve langırt turnuvaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Galibiyeti doyasıya kutladılar

Türk bayraklarını alarak alanı olduran yurttaşlar maçın başlamasıyla A Milli Futbol Takımını çoşkuyla destekledi. Milli takım maçı 2-1 kazanarak son 16 takım arasına kalırken Cenk Tosun'un golüyle birlikte yurttaşlar galibiyeti doyasıya kutladı.

İstanbul\'da yurttaşlar dev ekrandan milli maçı izledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yurttaşlar dev ekrandan milli maçı izledi - Son Dakika

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