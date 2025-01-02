İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.

02.01.2025 01:46
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AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenyurt - Toğay Çoban

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kartal - Haydar Göksoy

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Maltepe - Serkan Bahadır

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Silivri - Sami Barlas

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu - Son Dakika

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