İstanbul Depreminde Rol Oynayacak Ekipler Yarışma Yaparak Eğitim Alıyor

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İstanbul depreminde büyük rol oynayacak ekipler, yarışma yaparak eğitim alıyor

Edirne uluslararası arama kurtarma eğitimine ev sahipliği yapıyor

EDİRNE - Beklenen İstanbul depreminde ilk müdahaleyi gerçekleştirecek olan Edirne ve çevre illerdeki AFAD ekipleri, komşu ülke arama kurtarma timleriyle yarışma yaparak eğitim alıyorlar.

Edirne Valiliği ve Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen "Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması", Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan alanda başladı.

Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ile Türkiye'den Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinde eğitim gören 162 öğrenci, AFAD ekipleri tarafından 3 gün boyunca eğitim aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 5 etaplık yarışmada kıyasıya mücadele gerçekleştirdi.

Enkaza giriş, enkaz çalışması, yapay tırmanma, çadır kurma ve doğada arama kurtarma etaplarında ter döken öğrenciler, yaşanması muhtemel deprem ve afetlerde önemli görev üstlenecek. İstanbul'a yakınlığıyla bilinen ve Beklenen İstanbul depreminde bölgeye ilk ulaşacak olan Edirne ekiplerinin eğitimleri ise ayrı bir önem taşıyor.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, ilerleyen günlerde Balkan ülkelerinde veya bölgemizde meydana gelebilecek afetlerde temel düzeyde bilgilenmiş ve afet bilinci almış gençler yetiştirebilmek amacıyla projenin hayata geçtiğini vurguladı.

AFAD Kentsel Arama Kurtarma Afet Acil Durum Eğitim Merkezi Sorumlusu Serdar Türker, Yarışmanın kültürel etkinlikler, sosyal etkinlikler, kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma ve yapay tırmanış etaplarından oluşan 5 kategoride icra edildiğini söyledi.

"Arama kurtarma hakkında bilgi ve tecrübelerimizi aktarıyoruz"

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Edirne İl Temsilcisi Tuğberk Emre Aktaş, 9 Balkan ülkesinden gelen misafirlerin 3 gün boyunca eğitim aldığını ve son 2 günde yarışma süreci olduğunu ifade etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenle verilecek.