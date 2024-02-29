Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar - Son Dakika
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Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar

İstanbul Esenler'deki bir caminin şadırvanında abdest alan imamın cüzdanının çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalınan cüzdan ve para mağdur imama teslim edildi. Tutuklanan zanlının daha önce de birçok suç kaydı bulunuyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

29.02.2024 10:46
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İstanbul Esenler'de bir caminin şadırvanında abdest alan imam, ceketinin cebindeki cüzdanın çalındığını fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıkan hırsızlığın iki kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken imamın cüzdanı kendisine teslim edildi.

BİRİ ŞADIRVANI GÖZLEDİ, DİĞERİ ÇALDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami imamı F.O'nun cüzdanının çalındığı yönünde şikayeti üzerine Tuna Mahallesi'ndeki cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtların araştırılmasıyla hırsızlık ortaya çıktı.

Kayıtta cami şadırvanına giren kadın şüphelinin bir süre gözlem yaptığı, diğer şüphelinin de abdest alan F.O'nun ceketinden cüzdanını çaldığını gören ekipler, bu kişilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden A.A'yı aynı gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalayan ekipler, çaldığı cüzdan, 5450 lira ile banka kartlarını mağdur imama teslim etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinde, "evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve otodan hırsızlık" gibi birçok suç kaydına rastlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklandı. Kimliği belirlenen diğer şüpheli D.K'yı yakalama çalışmaları da sürüyor.

Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar! 1 tutuklama
Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar! 1 tutuklama
Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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