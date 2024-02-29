Cami şadırvanında imamın cüzdanını çaldılar

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Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

İstanbul Esenler'de bir caminin şadırvanında abdest alan imam, ceketinin cebindeki cüzdanın çalındığını fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıkan hırsızlığın iki kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken imamın cüzdanı kendisine teslim edildi.

BİRİ ŞADIRVANI GÖZLEDİ, DİĞERİ ÇALDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami imamı F.O'nun cüzdanının çalındığı yönünde şikayeti üzerine Tuna Mahallesi'ndeki cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtların araştırılmasıyla hırsızlık ortaya çıktı.

Kayıtta cami şadırvanına giren kadın şüphelinin bir süre gözlem yaptığı, diğer şüphelinin de abdest alan F.O'nun ceketinden cüzdanını çaldığını gören ekipler, bu kişilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden A.A'yı aynı gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalayan ekipler, çaldığı cüzdan, 5450 lira ile banka kartlarını mağdur imama teslim etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinde, "evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve otodan hırsızlık" gibi birçok suç kaydına rastlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklandı. Kimliği belirlenen diğer şüpheli D.K'yı yakalama çalışmaları da sürüyor.