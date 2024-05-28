İstanbul Kadıköy'de Deprem İçin Bir Araya Gelenlere Açılan Davanın İlk Duruşması Öncesi Basın Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Kadıköy'de Deprem İçin Bir Araya Gelenlere Açılan Davanın İlk Duruşması Öncesi Basın Açıklaması

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İstanbul Kadıköy'de Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından depremlere dikkati çekmek amacıyla bir araya gelmek isteyen 106 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi Anadolu Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, insanların bir araya gelmesinin suç olup olmadığı ve depremlere dikkat çekmenin suç olup olmadığı soruları soruldu. İddianamede ise şüphelilerin izinsiz yürüyüşe katıldığı ve dağılmamakta ısrar ettikleri belirtilerek cezalandırılmaları talep edildi.

28.05.2024 14:09
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(İSTANBUL) - İstanbul Kadıköy'de Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından depremlere dikkati çekmek üzere bir araya gelmek isteyen 106 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi Anadolu Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bizim anlamaya çalıştığımız ise sayın savcının bizleri neyle suçlayacağıdır. Zira bir araya gelmeye çalışan insanlar neyle suçlanabilir ki? Bir araya gelmek suç mudur?" denildi.

Davanın ilk duruşması öncesi Anadolu Adliyesi önündeki ortak basın açıklamasını KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz okudu. "Depremlere, depremlerde ölümlere, kayıplara dikkat çekmek, devlet kurumlarını görevlerini yapmaya, afetlere karşı önlem almaya, sağlam zeminde, güvenli şehirler kurulmaya davet etmek suç mudur?" denilen açıklamada,  şu ifadelere yer verildi:

"Bugün tam da Türkiye'de olabilecek bir davanın ilk duruşması için İstanbul Anadolu Adliyesindeyiz. 26 Şubat 2023 günü İstanbul Kadıköy'de Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından depremlere dikkat çekmek üzere biraraya gelmek isteyen yüzlerce insan gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldılar. İşte bugün bu arkadaşlarımız hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Şimdi bizim anlamaya çalıştığımız ise sayın savcının bizleri neyle suçlayacağıdır. Zira bir araya gelmeye çalışan insanlar neyle suçlanabilir ki? Biraraya gelmek suç mudur? Depremlere, depremlerde ölümlere, kayıplara dikkat çekmek, devlet kurumlarını görevlerini yapmaya, afetlere karşı önlem almaya, sağlam zeminde, güvenli şehirler kurulmaya davet etmek suç mudur? Savcılar ne zamandan beridir niyet okuyarak dava açmaktadır? Ama daha önce berat eden dostlarımızın aynı suçlamalarla, hiçbir delile ihtiyaç duymadan onlarca yıllık cezalara çarptırıldığı günlerde bu yaşananlara şasırmamak gerekiyor. İnsan olarak, yurttaş olarak hiçbir hakkımızı baskılara ve tehditlere teslim etmeyeceğimizi birlere de İstanbul Anadolu Adliyesinin önunden haykırıyoruz. Bıkmayacağız, yılmayacağız, haklarımızı asla teslim etmeyeceğiz. Gezi tutsakları, 1 Mayıs 2024 tutsakları ve haksız, hukuksuz şekilde cezaevlerinde tutulan tüm siyasal tutsaklar derhal serbest bırakılsın."

İddianame...

İstanbul Kadıköy'de Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'nin 26 Şubat 2023'te depremlere dikkati çekmek üzere bir araya gelmek isterken gözaltına alınan 106 kişi  hakkında hazırlanan iddianamede, Kadıköy İskele Meydanında çeşitli mevkilerde kümeler halinde izinsiz ve bildirimsiz şekilde toplanıldığı ve yürüyüşe başladıkları belirtildi.

İddianamede,  saat 17.00 sularında anılan alanda toplanılması için öncesinde sosyal medya üzerinden yapılmış bir çağrı bulunduğu, çağrıda toplanma ve yürüyüş konusunun "deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü, şimdi dayanışma zamanı" sloganıyla belirlendiği, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından tüm açık alanlarda toplantı, yürüyüş, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi eylemlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

İzinsiz yürüyüşe katılan şüphelilerden Lizge Biter' in kamera kayıtlarına yansıdığı üzere "kurtuluş yok teş başına ya hep beraber ya hiç birimiz" şeklinde slogan attığının, şüpheli Aşude Leba' nın "hükümet istifa, deprem değil, bu bir katliam" şeklinde slogan attığı, şüpheliler Murat Can Kaya, Özenç Cevahir İslamoğlu, Mehmet Sertel, Zeynep Büşra Islak, Birsen Özge Gökçe, Bayram Metin Coşkun'un "deprem değil, bu bir katlima" şeklinde slogan attığı, dolayısıyla şüphelilerin yapılan tüm çağrılara rağmen izinsiz yürüyüş kararlılığını sürdürdüğü, takiben tüm şüphelilerin kolluk kuvvetlerince yakalandığı anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında, "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar edilmesi" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Kadıköy\'de Deprem İçin Bir Araya Gelenlere Açılan Davanın İlk Duruşması Öncesi Basın Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kadıköy'de Deprem İçin Bir Araya Gelenlere Açılan Davanın İlk Duruşması Öncesi Basın Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Deprem İçin Bir Araya Gelenlere Açılan Davanın İlk Duruşması Öncesi Basın Açıklaması - Son Dakika
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