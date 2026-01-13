Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu - Son Dakika
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

13.01.2026 13:37  Güncelleme: 13:59
İstanbul Kartal'da bulunan Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı tarafından silahla vuruldu. Odasında ayağından vurulan kadın hakimin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli savcı M.Ç.K. , kadın hakim A.K.'yi silahla vurdu.

HAKİMİ ÇAYCI KURTARDI

Olay, 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu


SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüpheli savcı, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

"TAKINTI" İDDİASI

Saldırganın, hakime takıntılı olduğu ve daha önce Anadolu Adliyesi'nde birlikte görev yaptıkları, kadın hakimin bu yüzden Bölge Adliye mahkemesine geçtiği iddia edildi.

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

"HAYATİ TEHLİKESİ BELİRSİZ..."

Konuyı ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"13/01/2026 günü saat 13:00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, mağdurun odasinda oturdukları sırada 1 el silah ile ateş ederek yaraladığı, ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ isimli şahıs tarafindan engellendiği, mağdur Hakimin kasık bölgesinde girişi bulunduğu, hayati tehlikesinin belirsiz olduğu, olayı gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısının ise yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği arz olunur"

    Yorumlar (28)

  • h7dw7p2jmj h7dw7p2jmj:
    liyakatsiz torpilli hakim savcı takımından ise normal yinede çok üzücü 78 43 Yanıtla
    M.Cankut DEMİRBAŞ M.Cankut DEMİRBAŞ:
    Dedi bi laf!!! ; insan Etten-kemikten ve sinirden, anlık cinnet halinde, liyakat ve torpilsiz atananlar robot mu oluyor? savcı-hakimde olsa insan. üzücü ama oradan da muhalefet çıkarmak çok zorlama olmuş.... Ayrıca savcının 23 yıl önce atanmadığını kesin biliyor musun? 55 22
  • GÜLŞEN Coşkun GÜLŞEN Coşkun:
    Demek ki okumakla insan olunmuyomuş… 76 1 Yanıtla
    Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Aynen..Tahsil sadece bir etiket..Yükün ilim olsada,ruh cahil.. 28 1
  • Cevdet66 Cevdet66:
    silahı adliyeye nasıl sokabiliyor ? öyle kolaymı ? 12 23 Yanıtla
    Murat Çil Murat Çil:
    malmısın diye sorsam saçmalık olur savcı diyor savcıya kim ne sorabilir mal ayrıca savcı hakim bunlar istediği yere silahıyla girebilir daha önce avukatlarda adliyeye silahla girebiliyordu 72 1
    Sinem kara Sinem kara:
    savcıların silahları varya zaten, odasında, çekmecesinde var silahı 18 0
    selman çakır selman çakır:
    güldürdün bizi?? 13 1
    Banu null Banu null:
    hakimler savcılar ve avukatlar silahla adliyeye girebiliyor 7 1
  • turkanozturk76 turkanozturk76:
    tuz koktu.. 22 1 Yanıtla
    Banu null Banu null:
    okuduğum en mantıklı yorum 10 1
  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    ülkenin çivisi çıktı. 16 3 Yanıtla
