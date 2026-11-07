İstanbul Kültür Üniversitesi 17 projeden kabul alan 11'iyle COP31'de yer alacak - Son Dakika
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İstanbul Kültür Üniversitesi 17 projeden kabul alan 11'iyle COP31'de yer alacak

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İstanbul Kültür Üniversitesi 17 projeden kabul alan 11\'iyle COP31\'de yer alacak
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İstanbul Kültür Üniversitesi 17 projeden kabul alan 11\'iyle COP31\'de yer alacak
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İstanbul Kültür Üniversitesi, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'e 17 başvurudan kabul alan 11 projeyle katılacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, 20 Kasım'da Stand 3'te 11 projeyi ve müsilaj panelini ziyaretçilerle buluşturacaklarını söyledi.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenecek COP31'e 11 projeyle katılacaklarını belirterek, "17 projeyle başvurduk, 11'i kabul aldı. Ekonomi, mimarlık, mühendislik, sanat, eğitim ve girişimcilik gibi farklı alanlarda projelerimiz var. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bu konuyu eğitim, araştırma, toplumsal fayda ve kampüs içi uygulama alanlarında tabana yaymış durumdayız" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 kapsamında üniversitenin 11 projeyle yer alacağını söyledi. COP31'in Türkiye açısından önemine değinen Tiftikçigil, organizasyonun uluslararası iklim gündemini yakından takip etmek, bilimsel ve teknolojik kapasiteyi görünür kılmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ YAPMASI ÇOK ÖNEMLİ'

COP31'in önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, "COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin bir araya geldiği bir Taraflar Konferansı. Çok önemli bir organizasyon. Dünyanın dört bir yanından yöneticilerin, bürokratların, dünya liderlerinin, sivil toplumun, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının bir araya geldiği bir ortam. Türkiye açısından önemi çok büyük. Böyle bir organizasyonun Antalya'da gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin ev sahipliği yapması, uluslararası iklim gündemini yakından izlemek, bilimsel ve teknolojik kapasitemizi görünür kılmak ve yeni ortaklıklar geliştirmek için çok önemli. Daha da önemlisi, bir sürecin artık öncüsü olduğumuzu ilan ediyor ve sürece birebir müdahil oluyoruz" diye konuştu.

'17 PROJEYLE BAŞVURDUK, 11'İ KABUL ALDI'

Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Tiftikçigil, "Sürdürülebilir kalkınma sadece bir kurumun ya da devletlerin ele alıp çözebileceği bir konu değil. Sivil toplumdan üniversitelere, özel sektörden kamuya, öğrencilere kadar herkesin bu çözümün bir parçası olması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere çağrıda bulundu ve COP31'de yer almak isteyen kurumların projeleriyle başvurabileceğini duyurdu. Biz de 17 projeyle başvurduk ve bunların 11'i kabul aldı. Bu süreç, birçok farklı aktörün etkileşiminin ve paydaşlığının güzel bir çıktısı oldu" dedi.

'FARKLI DİSİPLİNLER TEK BİR BAŞLIKTA BULUŞTU'

Projelerin ekonomi, mimarlık, mühendislik, sanat, eğitim ve girişimcilik gibi farklı alanları kapsadığını aktaran Tiftikçigil, "Üniversitemizin çok farklı fakülteleri, uzmanlıkları ve merkezleri var. Mimarlıktan ekonomiye, eğitimden sanata ve uygulama alanlarına kadar birçok farklı proje tek bir başlıkta buluştu: İklim krizine çözüm bulabilmek. Yaklaşık 20 akademisyenimiz öğrencilerimiz ve idari personelimiz de projelerde çalıştı. Bu projelere katkı veren bir o kadar öğrencimiz de var. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bu konuyu eğitim, araştırma, toplumsal fayda ve kampüs içi uygulama alanlarında tabana yaymış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELERİN AMACI SADECE BİLİMSEL ÇIKTI ÜRETMEK DEĞİL'

Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında üniversitelere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Tiftikçigil, "Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amacı, 2030'a kadar bizim yol haritamız. Bu amaçlar iklim krizinden nitelikli eğitime, toplumsal cinsiyet eşitliğinden temiz su ve sanitasyona kadar birbirini tamamlayan birçok başlığı içeriyor. Üniversitelerin bu amaçlara hizmet etmesi çok önemli. Çünkü üniversitelerin amacı sadece bilimsel çıktı ve makale üretmek değil. Bunları toplumsal faydaya dönüştürme misyonları da var. Eğitim, araştırma, kampüs içi uygulamalar ve kamu, özel sektör ve sivil toplumla iş birlikleri aracılığıyla bu bilgiyi topluma yaymamız gerekiyor" dedi.

'UZUN SOLUKLU BİR ÇALIŞMA BİZİ BEKLİYOR'

COP31 kapsamında 20 Kasım'da Stand 3'te 11 projeyi ve müsilaj konulu paneli ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirten Tiftikçigil, organizasyonun ardından da çalışmaların devam edeceğini söyledi. Projelerin uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini hedeflediklerini kaydeden Tiftikçigil, "İklim finansmanı, yeşil iş becerileri, adil geçiş, yapay zeka ve iklim gibi farklı alanlarda projelerimiz var. Örneğin eğitim fakültesindeki hocalarımız, ilköğretimde eko-kaygının azaltılmasına yönelik eğitim programları geliştirdi. Sanatı kullanarak bireysel ölçekte farkındalık çalışmaları da yapacağız. Binalarda kullanılan malzemelerin iklime etkisi üzerine de bir projemiz bulunuyor. Yeşil ekonomiyle birlikte yeni istihdam alanları ve yeşil iş becerileri ortaya çıkacak. Bunların üniversitelerde nasıl geliştirilebileceği ve adil geçişin nasıl sağlanabileceği de ele alınacak. COP31 bizim için bir günlük etkinlik değil. Döndüğümüzde mevcut projelerimizin uygulamaya geçirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesiyle uzun soluklu bir çalışma bizi bekliyor. 20 Kasım 2026'da COP31'DE YÖK standında tüm paydaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür ÜniversitesiİstanbulMüsilajAntalyaRektörGüncelCOP31Son Dakika

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