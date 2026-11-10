İstanbul Tabip Odası, 3 bine yakın hekimin dosyası için TBMM\'yi göreve çağırdı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Beril KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO) AYM'nin Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesini iptali kararının ardından gerekli yasal düzenlemelerin verilen sürede yapılmamasınının ciddi mağduriyetler yarattığını belirtirek TBMM'yi göreve çağırdı. Kamuoyunda "Yenidoğan Skandalı" olarak bilinen olay dahil 3 bine yakın hekimi ilgilendiren dosyaların sonuçlandırmayı beklediği belirtildi. ANKA'ya konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Talat Kırış da "AYM, 'TBMM'yi göreve çağırıyorum, yeni bir düzenleme yapın benim söylediğim hususları dikkate alarak' dedi. Türk Tabipleri Birliği bu konuda hukukçularla görüşerek bir yasa tasarısı hazırladı. Sağlık Bakanlığı'yla mutabakata varıldı. Bu hazırlanmış yasa tasarısının Meclis'te gündeme alınıp yasalaşmasını istiyoruz. Neden geciktiğini de anlayamıyoruz. Bu acil bir sorun" dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Onur Kurulu ve İTO Yönetim Kurulu Anayasa Mahkemesi'nin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin iptal edilmesinin ardından beklenen yeni düzenlemeye ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu Başkanı Talat Kırış, Sekreter Irmak Saraç, Yönetim Kurulu üyeleri Benan Koyuncu ve Fikret Aydın, Onur Kurulu Üyesi Nadir Arıcan ile Dr. Ahmet Tellioğlu katıldı. Toplantıda İTO Genel Sekreteri Irmak Saraç konuya ilişkin basın açıklamasını okudu.

"29 OCAK 2026'DAN BERİ HUKUKİ BOŞLUK VAR"

Anayasa Mahkemesi'nin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesini, disiplin suçları ve uygulanacak cezaların kanunda yeterince açık ve öngörülebilir olmadığı gerekçesiyle iptaline karar vermekle birlikte yeni bir düzenleme yapılabilmesi için kararın yürürlüğe girmesini 9 ay ertelediği aktarılan açıklamada, 9 aylık süreçte yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının hekimlik mesleğinin etik kurallarını korumasını ve mesleki ihlalleri değerlendirmesini sağlayan disiplin yetkisinin, maddenin yürürlükten kalktığı 29 Ocak 2026 tarihinden bu yana hukuki bir boşlukla karşı karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hekimlik Uygulamaları Bürosuna gelen ve soruşturması tamamlanan, yaklaşık 2000 hekimi kapsayan 1655 dosyanın Yönetim Kurulu'nda, toplam 860 hekimi kapsayan 554 dosyanın Onur Kurulu'nda ve toplam 73 hekimi kapsayan 60 dosyanın ise Yüksek Onur Kurulu'nda sonuçlandırılmayı beklediği açıklanırken, bu dosyalar arasında hasta ve hasta yakınlarının başvuruları, Sağlık Bakanlığı ve SGK denetimleri sonucunda gönderilen dosyalar, tıbbi uygulama hatalarına ilişkin dosyalar ile kamuoyunda 'Yenidoğan Skandalı' olarak bilinen süreçle bağlantılı dosyaların da bulunduğu belirtildi. Ayrıca sürecin uzaması halinde bazı dosyaların zamanaşımına uğrama riski bulunduğuna da dikkat çekildi.

"Hasta yaşadığı olayın incelenmesini ve varsa sorumluluğun ortaya çıkarılmasını; hakkında iddia bulunan hekim ise sürecin adil ve hukuka uygun biçimde sonuçlandırılmasını beklemektedir" denilen açıklamada durumun hem hastalar hem hekimler açısından mağduriyetlere yol açtığı vurgulanarak TBMM'ye yeni düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mesele, meslek örgütünün kendi alanında bağımsız ve etkili biçimde çalışabilmesidir. Meslek örgütleri gibi özerk, bağımsız uzmanlık temelli mesleki mekanizmalar, kamu yararının ve demokratik hukuk düzeninin güvencelerindendir. Meslek örgütünün bağımsızlığı hekimin güvencesi; hekimin bağımsızlığı ise hastanın güvencesidir.

Çözüm bellidir. TTB'nin yetkili kurulları tarafından hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla yeni bir yasa taslağı hazırlanmıştır. Taslak, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmış ve mutabakat sağlanmıştır. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine iletilmiş ve gerekli yasal düzenleme için girişimlerde bulunulmuştur. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmede de konu gündeme getirilmiş ve hukuki boşluğun giderilmesi talep edilmiştir.

"YAPILMASI GEREKEN AYM'NİN ORTAYA KOYDUĞU İLKELERE UYGUN DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRMEKTİR"

Bütün bu girişimlere rağmen tüm bu dosyaların sonuçlandırılmasının önünde hala hukuki engel bulunması kabul edilemez. Yapılması gereken, Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu açıklık, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine uygun yeni bir düzenlemeyi gecikmeden hayata geçirmektir.

Türk Tabipleri Birliği olarak TBMM'yi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. TTB ve tabip odalarının disiplin görevlerini hukuka uygun biçimde yerine getirebilmesini, bekleyen dosyaların sonuçlandırılmasını, hastaların ve hasta yakınlarının hak kaybına uğramamasını, hekimlerin belirsizlik içinde bırakılmamasını ve etik ihlallerin yaptırımsız kalmamasını sağlayacak yasal düzenleme gecikmeksizin yapılmalıdır. Bu nedenle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan talep ettiğimiz görüşme randevusunun gecikmeksizin gerçekleştirilmesini bekliyoruz."

HUKUKİ BOŞLUK CİDDİ MAĞDURİYETLER YARATIYOR

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Talat Kırış da konuya ilişkin ANKA'ya bir açıklama yaptı. TTB'nin hazırladığı yasa tasarısının hukukçulardan görüş alınarak hazırlandığını belirten Kırış şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi aslında haklı bir nedene dayanıyordu. Çünkü verilecek cezaların suç ve ceza arasındaki ilişkinin belirlenmesini söyledi. Yani bu bu açının önemli olduğunu vurguladı ve dedi ki 'Ben bu maddeyi iptal ediyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göreve çağırıyorum. Yeni bir düzenleme yapın benim söylediğim bu hususları dikkate alarak' dedi ve 9 aylık bir süre verdi. Bu 9 aylık sürede tabii ki bütün dosyalarımız askıya alınmış oldu, Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için. Bu 9 aylık süre geçti. Üstünden de neredeyse bir yıl geçti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde bir yasa çıkmadı.

Bu çok ciddi mağduriyetler yaratıyor. Bir yandan neredeyse her hafta İl Sağlık Müdürlüğü bize dosyalar yolluyor değerlendirmemiz için. Vatandaşlardan gelen başvurular var. Bir yandan aklanmayı bekleyen hekimler işler yürümediği için sıkıntı içinde; bir yandan vatandaşlar bir hata olduğunu düşünüyor ve onun ortaya konmasını istiyor. Yani yığılan bir dosya durumu var. Bu artık öyle bir hale geldi ki ne yapacağımızı bilemiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği bu konuda hukukçularla görüşerek bir yasa tasarısı hazırladı. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili bölümünce mutabakata varıldı bununla ilgili. Türk Tabipleri Birliği bununla ilgili olarak Sağlık Bakanı ile de görüştü. İlgili milletvekillerine ifade ediliyor. Parti grup başkanvekillerine bu yasa gönderildi.

"YENİDOĞAN ÇETESİ MESELESİYLE İLGİLİ BİR DOSYA DA DURUYOR; BUNUN GİBİ PEK ÇOK MESELE VAR"

Dolayısıyla bu hazırlanmış yasa tasarısının Meclis'te gündeme alınıp yasalaşmasını istiyoruz. Aslında çok basit bir iş ama neden geciktiğini de anlayamıyoruz. Bu acil bir sorun gerçekten. Mesela 'Yenidoğan Çetesi' meselesi kamuoyunda çok konuşulmuştu. Onunla ilgili dosya da duruyor. Bunun gibi pek çok mesele var...

Bu yasanın çıkması bizim için değil, tüm toplum için önemli bir şey. Çünkü bütün dünyada bu problemleri tabip odaları denetler. Bizim onur kurullarımızın hepsi hekimlerin seçtiği insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla gerçekten bağımsız bir denetim merci. Bu kararlar yargı denetimine de tabi. Ama süreç durdu, çalışmıyor yani. Bu sürecin çalışması lazım. Onun için de önemle üstünde duruyoruz."