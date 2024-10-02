İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği 6 Ekim'de Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği, 6 Ekim'de Yenikapı'da renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirilecek. 6 bin kişinin katılması beklenen koşu, 5K ve 10K kategorilerinde yarışlar sunacak. Dereceye girenlere para ödülleri verilecek.

02.10.2024 15:19  Güncelleme: 15:30
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un en sevilen etkinliklerinden "İstanbul'u Koşuyorum" 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Yenikapı'da 6 bin kişinin katılması beklenen koşu renkli görüntülere sahne olacak.

İBB Spor İstanbul'un 2016'dan itibaren yol yarışlarına ilgiyi artırmak ve alternatif deneyimler sunmak için düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. "Renkli Koşu"nun (Colour Run) Avrupa etabı, 6 Ekim'de Yenikapı'da başlayacak.

Koşucular Kumkapı, Cankurtaran ve Sarayburnu'ndan devam ettikten sonra Gülhane Kapısı civarından dönüş alıp tekrar Yenikapı'ya yönelecek. Sportive, Züber, Tchibo ve Kanyon sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı hakkındaki diğer tüm bilgilere 'https://istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-avrupa-etabi-2024/' adresinden ulaşılabilecek.

İlk 5'e girenlere para ödülü

Renkli koşu etabında 5 ve 10K kategorileri yer alacak. 5K'ya bin, 10K'ya ise 5 bin kişi olmak üzere yarışa toplamda 6 bin kişi kayıt yaptırdı. Yarışların startı, sağlığa zararı olmayan farklı renkler püskürtülerek verilecek. 16 yaş ve üstü yurttaşların katılabileceği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabında 10K yarışı saat 08.30'da, 5K yarışı ise saat 08.45'te start alacak. Zaman sınırı 5K için 45 dakika, 10K için de 90 dakika olacak. Yarışta kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere 10K kategorisinin birincisine 10 bin, ikincisine 8 bin, üçüncüsüne 6 bin, dördüncüsüne 5 bin ve beşincisine 4 bin lira para ödülü verilecek.

13 farklı yaş kategorisinde kupa yarışı

İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3'e giren kişilere kupaları takdim edilecek.

Yarışın yaş kategorileri ise 16-19/ 20-23/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65-69/ 70-74/ 75-79/ 80-84/ 85+ şeklinde olacak.

İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı yarış programı ise şöyle:

saat 07.30 – 10K sporcularının alana girişi

saat 07.45 – 5K sporcularının alana girişi

saat 08.20 – 10K start noktasına geçiş

saat 08.30 – 10K start (zaman sınırı 90 dakika)

saat 08.40 – 5K start noktasına geçiş

saat 08.45 – 5K start (zaman sınırı 45 dakika)

saat 10.00 – Ödül töreni

saat 10.20 – Kapanış

İstanbul\'u Koşuyorum Etkinliği 6 Ekim\'de Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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