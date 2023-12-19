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İstanbul Üsküdar'da motosiklet sürücüsüne 10 bin 449 lira ceza - Son Dakika
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İstanbul Üsküdar'da motosiklet sürücüsüne 10 bin 449 lira ceza

İstanbul Üsküdar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 10 bin 449 lira ceza kesildi. Sürücü, akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atmıştı. Ayrıca sürücüye, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı ve motosikleti trafikten men edildi.

İstanbul Üsküdar\'da motosiklet sürücüsüne 10 bin 449 lira ceza
19.12.2023 - 22:51,
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İstanbul Üsküdar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosikletin sürücüsüne 10 bin 449 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Libadiye Tüneli'nde seyir halindeyken motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Y.U. olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan sürücü Y.U'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "motosikleti iki elle sürmemesi", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak", "motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamak", "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" maddelerinden olmak üzere toplam 10 bin 449 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan motosikleti trafikten men edilen sürücü Y.U. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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