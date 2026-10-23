İstanbul Valiliği, 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi'ni Cumhuriyet töreni için kapatacak - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi'ni Cumhuriyet töreni için kapatacak

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İstanbul Valiliği, 24 ve 29 Ekim\'de Vatan Caddesi\'ni Cumhuriyet töreni için kapatacak
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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenleri kapsamında 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatmalar her iki gün saat 05.45'ten program bitimine kadar sürecek ve ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

(İSTANBUL) Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle 24 Ekim ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif yollara yönlendirilecek

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, İstanbul'umuzda düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacaktır.

Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir.

Prova günü 24 Ekim Cumartesi ve tören günü 29 Ekim Perşembe, saat 05: 45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

KAPANACAK YOLLAR (06: 00-PROGRAM BİTİMİ):

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.

Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım.

Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

Turgut Özal Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

D 100 Karayolu,

0-3 Hal Yolu."

Kaynak: ANKA
Vatan CaddesiEtkinlikOtomobil29 EkimGüncelSon Dakika

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