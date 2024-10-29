İstanbul Valiliği Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Bayramlaşma Töreni Düzenledi

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İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde Bakırköy’de bir otelde düzenlenen programa; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, akademisyenler, spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler katıldı.

29.10.2024 09:47  Güncelleme: 09:57
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(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, akademisyenler, spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler katıldı.

Vali Gül ve eşi Gülden Gül'ün konukları karşılamasıyla başlayan programda; Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koro ve Orkestrası tarafından müzik dinletisi sunulurken, valiliğin hazırladığı video gösterimi izlendi.

Gül:  Cumhuriyet, ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır

Programda Vali Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Gül, "Yüzyılını geride bırakan Cumhuriyetimizin ikinci asrının aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bayramımızı canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla yad ediyorum." dedi. Gül şunları söyledi:

"Necip milletimiz, kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmedi. Aziz milletimiz, şanlı geçmişinden sadece ibret almadığını aynı zamanda kuvvet aldığını İstiklal Harbi'nde yedi düvele bir kez daha gösterdi. Bu millet var olsun diye Şahin Beyler, Fatma Seherler, Doktor Tarık Nusretler ve nice Mehmetler bedel ödediler. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet, ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır. Bu topraklarda var olmamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Gül:  Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız

"Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük emanettir" diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizin ikinci asrını, başarının yüzyılı yapacağız. Teknolojisiyle, savunmasıyla tam bağımsız Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Dünyaya öncülük eden diplomasinin yüzyılı yapacağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, istikbalin yüzyılını kuracağız. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız. Bu anlayışla İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Program, Vali Gül ve eşi Gülden Gül ile beraberindekilerin, Cumhuriyet pastasını kesmeleri ile sona erdi.

İstanbul Valiliği Bayramlaşma Töreni Düzenledi
Kaynak: ANKA

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