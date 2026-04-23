İstanbul Valisi Gül, 23 Nisan'da koltuğunu 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti

23.04.2026 12:00
İSTANBUL Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti. Burada bir konuşma yapan Aslan, "Dileğim; Filistin, Doğu Türkistan, İran, Suriye, Libya başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının huzur içinde büyüdüğü, güvenle geleceğe baktığı ve kendi değerleriyle güçlü yarınlar kurduğu bir dünyanın var olmasıdır" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Ağrı, Ardahan, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas ve Şırnak'tan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için gelen öğrenci ve öğretmenleri valilikte misafir etti. Misafirlerini valiliğin kabul salonunda karşılayan ve öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, ardından Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Vali Gül, koltuğunu 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti.

'İKİ COŞKUYU BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Öğrencilerle sohbet eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan'ın iki anlamı var biliyorsunuz; birincisi çocukların bayramı, ikincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, o milli iradenin başlangıç günü. Biz iki coşkuyu bir arada yaşıyoruz. İstanbul şehirlerin anasıdır. Bu anlamda İstanbul'u görmeniz, İstanbul'u tanımanız, buradaki İstanbullu öğrencilerle tanışmanız da bu anlamda çok kıymetli. İnanıyorum ki burada kaldığınız süre içerisinde gezdiğiniz yerlerde, gördüğünüz yerlerde daha sonra kitaplarda okuyacağınız, belki şimdiki dönemde kitaplarda kısmen gördüğünüz okuduğunuz şeyleri fiilen de görmüş olacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sizlere rehberlik eden öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz, velilerinize teşekkür ediyoruz. İnşallah üniversiteyi de İstanbul'da okursunuz, İstanbul'u üniversite yıllarında da bir daha görmüş olursunuz. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

'SİZİN VARLIĞINIZ GELECEĞİMİZ ADINA UMUT VERİCİDİR'

Kabul töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Sizin varlığınız geleceğimiz adına umut vericidir. Ama bildiğiniz üzere bu sene biraz buruk kutluyoruz ama bayram sevincini Sayın Valim, sizlerin desteğiyle Anadolu'nun farklı illerinden gelen öğrencilerimizle birlikteliği, kaynaşmayı, millet olmanın bilincini, şuurunu İstanbul'un çocuklarıyla, Anadolu'nun çocukları buluşmalı dedik. Bu bayram coşkusunu beraber yaşasınlar. Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Rize'den, Nevşehir'den farklı illerden öğrencilerimiz var. Bugün de sağ olun efendim kabul buyurdunuz. Onlar da sizin bayramınızı, bu bayram coşkusunu sizlerle birlikte yaşamaya geldiler. Kabulleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel bayramlara evlatlarımızın erişmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'23 NİSAN, ATALARIMIZIN BİZLERE BIRAKTIĞI EMANETİN HATIRLATICISIDIR'

2'nci sınıf öğrencisi temsili Vali Asmin Ayşe Aslan, "Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nı birlik ve beraberlik içinde inanç ve kararlılıkla kazanmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu tarih, bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bizler için yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda atalarımızın bizlere bıraktığı emanetin hatırlatıcısıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu anlamlı koltukta sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Son yıllarda İstanbul'da yürütülen çalışmalar biz çocukların daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler, eğitimle birlikte sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimimize de önemli destek sunmaktadır" dedi.

'DİLEĞİM; ÇOCUKLARININ HUZUR İÇİNDE BÜYÜDÜĞÜ, GÜVENLE GELECEĞE BAKTIĞI BİR DÜNYANIN VAR OLMASIDIR'

Aslan, "Dileğim; Filistin, Doğu Türkistan, İran, Suriye, Libya başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının huzur içinde büyüdüğü, güvenle geleceğe baktığı ve kendi değerleriyle güçlü yarınlar kurduğu bir dünyanın var olmasıdır. Bu anlamlı günde bizlere bu görevi tevdi eden, İstanbul'daki tüm öğrenciler ve İstanbullular için bir baba şefkatiyle gece gündüz çalışan gönül insanı Sayın Valimiz Davut Gül'e ve bizlere güven duyan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesini diliyor; bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vali Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program son buldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
İbrahim Tatlıses’in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken... İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Serdar Dursun’un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye Serdar Dursun'un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
73 yıllık fabrikada üretim durdu
73 yıllık fabrikada üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
