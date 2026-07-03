İstanbul'da 2026 ilk 6 ay: Terör operasyonları yüzde 51 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 2026 ilk 6 ay: Terör operasyonları yüzde 51 arttı

İstanbul\'da 2026 ilk 6 ay: Terör operasyonları yüzde 51 arttı
03.07.2026 10:33  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026'nın ilk yarısında terör operasyonlarının geçen yıla göre %51 arttığını, 84 çetenin çökertildiğini ve 58 milyar lira mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Ayrıca son 5 yıldır aydınlatılamayan cinayet olmadığını belirtti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını belirten Gül, " İstanbul'da son 5 yıldır aydınlatılamayan tek bir cinayet yok" dedi. Gül ayrıca, 84 organize suç örgütünün çökertildiğini, yaklaşık 58 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ve 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısına katılarak, İstanbul'un 2026 yılı ilk 6 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

'İSTANBUL'DA SON 5 SENEDİR AYDINLATILAMAYAN TEK BİR CİNAYET YOK'

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "'Terörsüz Türkiye' hedefiyle güvenliğimizden, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden her türlü önlemi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bu anlayışla sürdürdüğümüz mücadelemizde 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız yüzde 51 arttı. 2 bin 954 şahıs yakalandı, 619 şahıs tutuklandı, 434 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir diğer önemli çalışma alanımız 'Asayiş' bizim temel vazifemiz, hemşerilerimizin günün 24 saati tek başına güvenle dolaşabildiği şehrimizde bu ortamı daha da sağlamlaştırmak. Nitekim bu senenin ilk altı ayı ile geçtiğimiz yılın ilk altı ayını karşılaştırdığımızda kişilere karşı işlenen suçlarda ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş devam ediyor. Bunların kırılımına baktığımızda 2026 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre otodan hırsızlığın yüzde 39, kapkaçın yüzde 44, yankesiciliğin yüzde 26, oto hırsızlığının yüzde 49 oranında azaldığını görüyoruz. İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla suçların tekrarı önleniyor" ifadelerini kullandı.

'8 BİN 8 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 6 BİN 725 KİŞİ YAKALANDI'

Vali Gül, "Ruhsatsız silahlanmayı sadece basit bir kural ihlali olarak görmüyoruz. Aksine, bunu potansiyel bir suç hazırlığı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu konuda tavizimiz yok. Bu anlayışla yaptığımız çalışmalar neticesinde yılbaşından bu yana 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 bin 725 kişi yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamların düşmesinin nedeni şu: ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması bu konuda asıl kırılma noktası oldu. 'Yakalanırsam bir şey olmaz.' düşüncesi geride kaldı. Kayıt dışı günübirlik kiralanan konutları, şehrimizin huzurunu ve güvenliğini doğrudan tehdit eden bir risk alanı olarak görüyoruz. Bu konuda yapılan denetimlerde bu yılın ilk altı ayında tespit edilen 309 konuta 53 buçuk milyon lira cezai işlem uygulandı. Bu konuda denetimlerimize devam ediyoruz. Belgesiz, kimlik bildirimsiz hiçbir konutun ticari faaliyetine müsaade etmiyoruz. İzin belgesi olan işletmeleri de kendi haline bırakmıyoruz" diye konuştu.

'84 ÇETE ÇÖKERTİLDİ, 2 BİN 135 ŞAHIS YAKALANDI'

Gül, "Bir diğer başlığımız giderek farklı bir yapıya bürünen organize suç örgütleri. Hiçbir ilke, hiçbir ahlaki sınır tanımayan dijital platformları kullanan, uluslararası bağlantıları olan bu yapılara karşı mücadelemize taviz vermeden kararlılıkla devam ediyoruz. Her yerde izlerini takip ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında devletimizin, Bakanlığımızın kararlı mücadelesi sayesinde bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı döneminde operasyon sayımız arttı. 84 çete çökertildi, 2 bin 135 şahıs yakalandı. Bin 356 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı bin 829 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında düştü. Kaçakçılık denince sadece vergi kaybı olarak anlaşılmamalı. Organize suç ve terör yapıları buradan besleniyor. Düzensiz göç, silah, tarihi eser, emtia kaçakçılığı gibi pek çok suç bu alana giriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre artan operasyonlar neticesinde yakalanan sayısı yüzde 9, tutuklu sayısı yüzde 117 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle engellenen vergi kaybı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktı. Kaçak akaryakıtta yakalanan miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla yaklaşık 1 milyon 700 bin litre oldu" dedi.

'ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZA SAYISI İLE CAN KAYBIMIZIN YÜKSELDİ'

Vali Gül, "Bir diğer başlığımız trafik. İstanbul, nüfus bakımından, araç sayısı bakımından dünyanın en yoğun şehirlerinden birisi. Dolayısıyla herkesin kurallara istisnasız uyması en büyük arzumuz. Bunun için şehrimizin her noktasında denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Denetim sayımızın geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaşmasına rağmen maalesef ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı ile can kaybımızın yükseldiğini görüyoruz. ve bu kazaların yüzde 63'ünün motosiklet ve motorlu bisikletten kaynaklandığını görüyoruz. Okul servislerine denetimlerimiz bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, ticari taksilere yüzde 57, usulsüz çakar kullananlara yüzde 5 oranında arttı. Diğer taraftan işlem sayıları düştü. Bu bize, sahadaki çalışmalarımızın etkisini gösteriyor" ifadelerini kulandı.

'GÖÇ, ŞEHRİMİZDE BİR KRİZ BAŞLIĞI OLMAKTAN ÇIKTI'

Gül, "Çalışma alanlarımızdan biri de düzensiz göçle mücadele İnsan onurunu esas alan, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen, vicdan ve hukuk dengesini gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Mücadelemizde işimizi kolaylaştıran Mobil Göç Noktalarıyla yaptığımız kimlik denetimleri geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4 artışla 650 bine yaklaştı. Bu konuda insanı merkez alan bu yaklaşımımız neticesinde dikkat ederseniz göç artık, şehrimizde bir kriz başlığı olmaktan çıktı. Bugünkü son başlığımız yaz mevsimi tedbirleri Havaların ısınması ile birlikte gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda, tedbirlerimizi daha da artırdık. Bildiğiniz üzere orman yangını riskini en aza indirebilmek, içimizi yakacak manzaralarla karşılaşmamak için 8 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Ayrıca; havai fişek ile benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 16 Temmuz - 28 Ekim tarihleri arasında yasakladık. Ormanlarımızı havadan ve karadan 7/24 kontrol ediyoruz. Aynı şekilde, sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak boğulma vakalarını engellemek için 179 ekip ve bin 025 personel ile denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Davut Gül, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2026 ilk 6 ay: Terör operasyonları yüzde 51 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı 40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Hamburger yerken fark etmedi Hayatı kabusa döndü Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Antalya’da taksici skandalı “Haram“ diyen turiste böyle cevap verdi Antalya'da taksici skandalı! "Haram" diyen turiste böyle cevap verdi
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:22
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı
09:11
Altında 5 hafta sonra bir ilk Uzmanlardan “3500 dolar“ uyarısı
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı
08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:04:00. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 2026 ilk 6 ay: Terör operasyonları yüzde 51 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.