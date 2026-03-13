İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

13.03.2026 17:24  Güncelleme: 18:25
Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ameliyata girmeden önceki son sözleri duygulandırdı. Ortaylı'nın "Uzun koridoru aşıyorsun; ağır ya da hafif ameliyatlara, ne olursa olsun anestezistlere uzanan bir yol… Her zaman için iki derin ihtimalle yüklü." dediği görüldü.

Türkiye'ye tarihi sevdiren büyük çınar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden duayen tarihçinin ameliyata girmeden önceki son sözleri dikkat çekti.

"BU YOLU AYRI BİR HUŞUYLA GEÇİYORSUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı'nın duygusal ifadeler kullandığı görüldü: "Sabah erkenden ameliyathaneye taşıyorlar; eski İstanbul kâtipleri gibi konuşan bir beyefendi Bülent Bey; "bu uzun bir yoldur" diyor. Uzun koridoru aşıyorsun; ağır ya da hafif ameliyatlara, ne olursa olsun anestezistlere uzanan bir yol… Her zaman için iki derin ihtimalle yüklü. Bu yolu ayrı bir huşuyla geçiyorsun.

Hava değişik ve beni karşılayan anestezist Dr. Ergün Mendeş, fenninin yüksekliğinden önce dil ve edebiyatın anestezisiyle beni karşılıyor. Dr. Ergün Beye anestezist hemşireler Dilşad Yavrutürk ve Melikşah Kopya eşlik ediyor, kendilerine müteşekkirim. Böylesini yaşamadım. Aklıma ister istemez üç bin yıl evvelki Mısır tıbbı geliyor; hakikaten anatomiye dayanan bir bilim.

Türk tıbbı büyük; adeta beş dakikalık gibi görünen bir anestezi muamelesinden sonra arada ne olduğunu hiç bilmiyorum ve dikkat edin, yoğun bakımda değil, yukarıdaki odamdayım. Yapılan işlem böbreklerin üzerinde ciddi bir ameliyat.

Büyük teşekkürü hakeden hocalarımız Başhekim Dr. Erdal M. Aksoy, Dr. Özgür Tezcan, Dr. Özgür Gözer, Dr. Devrim Öztemel, Dr. Mahir Topaloğlu, Dr. Lercan Aslan, Dr. Yakup Kordan, Dr. Mehmet Kanbay, Dr. Oğuzhan Deyneli, Dr. Ayşegül Ketenci, Dr. Ersin Köseoğlu, Dr. Barış Hasbal, Dr. Burçin Sağlam Kurt; süpervezirler (supervisor) Elif Gözcü, Mesut Ermiş, Büşra Köse ve Aysel Armuşen.

"TIBBIN ZİRVESİ TÜRKİYE'DE"

Şunu bir kez daha anlıyorum; üç bin yıl sonra tıbbın zirvesi Türkiye'de. İnşallah Almanya ve Amerika yollarında ziyan etmeyiz. Bir bakıma Avrupa Birliği'nin Hindistan'la birleşmesi ahmaklığında Allah bize yardım etti.

Yaklaşık bir haftadır lüks bir otelde değilim; ama bir hastanede de sayılmam. Dünyanın en seçkin sağlık personeliyle, en büyük hekimleriyle birlikteyim. Koç Üniversitesi Hastanesi, Türkiye için gerçek bir kazanım ve bu ülkenin tıpta ne kadar ileri bir noktaya geldiğinin açık bir göstergesi.

Koç Vakfı'nın ve sevgili Semahat Arsel'in memlekete yaptığı en büyük hizmetlerden biri bu hastaneyi kurmak ve bu nitelikte bir kadroyu yetiştirmektir. Buna sahip çıkmayı öğrenmeliyiz; aksi takdirde bir gün çok ararız. Bu kurumun arkasında iki asırlık bir gelenek, askerî tıbbın disiplini ve dünya çapında eczacılık ile cerrahinin birikimi var."

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah teala mekanını cennet eylesin gerçek bilgi sahibiydi bizi de bilgilendirildi bunu da bizi tebessüm ettirerek yapardı kalplerimize dokundu. 15 1 Yanıtla
  • Aa Aa:
    yaşayan tarihi kaybettik maalesef 14 0 Yanıtla
