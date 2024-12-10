İşten Çıkarılan Taşeron, Patronunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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İşten Çıkarılan Taşeron, Patronunu Bıçaklayarak Öldürdü

İşten Çıkarılan Taşeron, Patronunu Bıçaklayarak Öldürdü

Düzce'de, işten çıkarılan taşeron Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Cebeci hastanede hayatını kaybederken, Niyazi Ç. polis tarafından yakalandı.

10.12.2024 19:27  Güncelleme: 19:30
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DÜZCE'de, çalıştığı fabrikada işten çıkarılan taşeron Niyazi Ç., fabrika sahibi Engin Cebeci'yi (55) 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde bulunan, havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikada, işten çıkarılan Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci ile konuşmak için iş yerine gitti. Yeniden işe girmek isteyen Niyazi Ç., patronundan olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Niyazi Ç., Cebeci'yi 14 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Engin Cebeci, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra 41 DB 686 plakalı otomobiliyle kaçan Niyazi Ç. ise Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı'nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, soruşturmayı yürütecek olan jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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