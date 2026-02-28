İtalya'dan İran'a Saldırı Açıklaması - Son Dakika
İtalya'dan İran'a Saldırı Açıklaması

28.02.2026 15:49
Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının karmaşık olduğunu ve uzun süreceğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in, İran'a bu sabah başlattığı saldırıların ardından "durumun karmaşık olduğunu ve bunun bir yıldırım savaşı olmayacağını, günlerce süreceğini" söyledi.

ABD ve İsrail'in, İran'a başlattığı saldırılar dolayısıyla sabah saatlerinde Başbakan Giorgia Meloni'nin başkanlık ettiği toplantıya katılan Bakan Tajani, daha sonra krizi takip ettiği Dışişleri Bakanlığı'nda İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "Zor ve karmaşık bir durum söz konusu. Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek. Hedef, İsrail ve bölgedeki Amerikan üsleri için en tehlikeli olan İran'ın askeri kapasitesini etkisiz hale getirmek." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın İran'a karşı başlatılan saldırıdan önce kendisini bilgilendirdiğini belirten Tajani, "Bana savaşın, saldırının hedefinin ne olduğunu söyledi. İran'ın atom projesini sürdürme ve daha uzun menzilli füzelerin de dahil olduğu füze üretimini artırma yönünde gerçek bir niyet gördüklerini ifade etti. Hatta tüm Avrupa'yı vurabilecek füzelerden söz edildi." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırının ardından her şeyin İran'a bağlı olduğunu ileri süren Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde patlamalar oldu ve hava sahasını bir haftalığına kapattılar. Dolayısıyla kaygı verici bir atmosfer var. Her şey İran'a bağlı. Eğer İran savaşı genişletmek isterse gerçekten küresel izolasyon riskiyle karşı karşıya kalır ve çok sert bir tepkiyle karşılaşabilir. Umarız durum daha da kötüleşmez."

Tajani, şu ana kadar İran ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerde herhangi bir İtalyan vatandaşının zarar görmediğini dile getirerek, şunları dile getirdi:

"İran tarafından füzelerle vurulan Kuveyt'teki üste bulunan İtalyan Hava Kuvvetleri askerleri de tamamen güvende, hepsi sığınaktaydı. Piste ciddi hasar verildi ancak yaralanan İtalyan askeri yok. 5. Filo Komutanlığı'na da bir saldırı düzenlendi ancak bölgede ne sivil ne de asker hiçbir İtalyan bu olaylara karışmış değil."

Tajani, Kuveyt'te vurulan üste 300'den fazla İtalyan askerinin bulunduğunu ama onlar için de bir sorun olmadığı bilgisini paylaşırken, "Askerlerimiz Lübnan'da, Ürdün'de ve Eriha'daki Jandarma birlikleri dahil olmak üzere güvende. Özetle, şu an için vatandaşlarımız açısından, özellikle askerlerimiz için ciddi bir alarm durumu yok. Ancak elbette durum zor ve karmaşık, bu bir yıldırım savaşı olmayacak." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu krizde neler yapabileceği sorusuna ise Tajani, şu yanıtı verdi:

"Avrupa ne yapabilir? Biz yalnızca gerilimin düşürülmesini desteklemek için çalışabiliriz, ancak artık durum kontrolden çıktı. Avrupa vatandaşlarını güvence altına almaya çalışmak ve diplomatik bir çözüm bulmak için baskı yapmayı sürdürmek dışında yapılabilecek pek bir şey yok. Diplomatik çözüm, İran'ın fiilen nükleer tercihini durdurmaya ve İsrail'i, Amerikan üslerini ve Batı'nın bir bölümünü vurabilecek füzelerin üretimini durdurmaya karar vermesi halinde bulunabilir. Bana göre savaşı durdurmanın tek yolu budur."

İtalya'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında önceliği vatandaşlarının güvenliği

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Giorgia Meloni'nin, başbakan yardımcıları, savunma bakanı ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yetkilileriyle Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüşmek üzere acil bir toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda, durum genel hatlarıyla ele alındı, öncelik Orta Doğu'da bulunan İtalyan vatandaşlarının güvenliğine verildi. Hükümet, tüm vatandaşları azami dikkat göstermeye ve bölgedeki İtalya büyükelçilikleri ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları dikkatle takip etmeye çağırıyor."

Bu özellikle zor dönemde İtalya, medeni ve siyasi haklarına saygı gösterilmesini cesaretle talep etmeye devam eden İran sivil halkına yakınlığını bir kez daha ifade etmektedir. Başbakan, gerilimin azaltılmasına katkı sağlayabilecek her türlü girişimi desteklemek amacıyla önümüzdeki saatlerden itibaren başlıca müttefikler ve bölge liderleriyle temas halinde olacaktır."

İtalyan ITA Airways, Roma-Tel Aviv seferlerini karşılıklı durdurdu

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways'den yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum ışığında, ITA'nın Roma-Tel Aviv ve Tel Aviv-Roma seferlerini 7 Mart'a kadar askıya aldığı bildirildi.

ITA Airways ayrıca yine 7 Mart'a kadar, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve İran hava sahalarını da kullanmayacağını açıklarken, operasyonel gerekçelerle Dubai'ye gidiş-geliş seferlerini de 1 Mart'a kadar durdurduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

