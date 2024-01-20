İtalya ve Mısır, Orta Doğu\'daki Gelişmeleri Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Şukri'nin, görüşmede, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği, Gazze'deki durum ve Filistinlilere yardım konularını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tajani, "Bakan Şukri ile Süveyş Kanalı'ndaki trafiği riske atan Kızıldeniz'deki son gelişmelerle ilgili güçlü endişeleri paylaşıyoruz. İtalya, Kızıldeniz'de bir Avrupa misyonu başlatmaya kararlı, öncü bir rol üstlenerek katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İtalya'nın Orta Doğu'daki gerilimlerin acilen düşürülmesinden ve çatışmanın yayılmasından kaçınılmasından yana olduğu belirtildi.

Görüşmede Tajani'nin Şukri'ye, İtalyan Vulcano askeri yardım gemisinin faaliyetleri başta olmak üzere yaralı Filistinlilere yönelik insani yardım girişimlerinin yürütülmesindeki rolü nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.

Tajani'nin, Mısır hükümetini ocak ayı sonunda Roma'da yapılması planlanan İtalya- Afrika Zirvesi'ne davetini de yinelediği bildirildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.