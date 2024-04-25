İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı\'na Hazırlanıyor

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(ANKARA) - İYİ Parti'liler 27 Nisan Cumartesi günü yeni Genel Başkanını seçmeye hazırlanıyor. Meral Akşener'in, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından olağanüstü kurultay yapılacağını ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasıyla olağanüstü kurultaya gidiliyor. İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda 1310 delege yeni başkanı seçmek için oy kullanacak. Kurultaya delege, il ve ilçe belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında kimse davet edilmeyecek.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından İYİ Parti'de Olağanüstü Kurultay süreci başladı. Akşener, yerel seçimde partinin aldığı sonuçların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, olağanüstü kurultay kararı aldığını ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Öte yandan partide bir süredir devam eden istifalara yenileri eklendi. Bilge Yılmaz, önce partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktı ardından partiden de istifa etti. Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da partideki Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu. Kurultaya günler kala İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder de partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yerel seçim sürecinde İYİ Parti'yi CHP ile ortak hareket etmediği gerekçesiyle eleştiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da partisinden istifa etti ve dün CHP'ye katıldı.

Bugün de Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir sosyal medya hesabından partiden istifa ettiğini açıklayarak, "Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PROGRAMI

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ATO Congresium'da 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de başlaması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un yaptığı açıklamaya göre, salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyecek.

Genel Başkanlık için şu ana kadar Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın'ın adaylığını açıkladığı Kurultayda Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra Tüzük Komisyonu ve diğer komisyonlar belirlenecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yapması bekleniyor. Parti Tüzüğü Komisyonlarından gelen raporların okunması, müzakare edilmesi ve oylanmasının ardından Genel Başkanlık seçimi başlayacak. Kurultayda ayrıca Genel İdare Kurulu için 50 asıl, 25 yedek üye; Merkez Disiplin Kurulu için 11 asıl, 7 yedek üye belirlenecek. Seçimlerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı teşekkür konuşması yapacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı 4 Mayıs 2024'te aynı gündemle toplanacak.