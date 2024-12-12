İYİ Parti'den Döviz ve Sanayi Uyarısı - Son Dakika
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İYİ Parti'den Döviz ve Sanayi Uyarısı

Lütfü Türkkan, bütçe görüşmelerinde döviz baskısının sanayicileri batırdığını vurguladı.

12.12.2024 22:05
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Dövizi baskılayarak tutuyorsunuz ama sanayicilerimiz batıyor. En köklü şirketler iflas ediyor. Halbuki yapılması gereken enflasyonla doğru orantılı bir kur rejimi. Girdi maliyetleri artıyor ancak enflasyon karşısında döviz kuru düşük kaldığı için Türk ihracatçısı kaybetmeye devam ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

"Sanayicinin bu şartlarla Avrupa pazarında mücadele imkanı yok"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan şunları söyledi:

" Türkiye'nin sanayi politikası uzun zamandır plansız bir şekilde ilerliyor. Teknoloji ile telefon açıp kapatmak dışında ilişkisi olmayan bakanlar tarafından yönetildi bu bakanlık uzun zaman. 2024 itibariyle yüzde 70'i ara mallardan oluşuyor ithalatın. Dövizi baskılayarak tutyorsunuz ama sanayicilerimiz batıyor. En köklü şirketler iflas ediyor. Halbuki yapılması gereken enflasyonla doğru orantılı bir kur rejimi. Girdi maliyetleri artıyor ancak enflasyon karşısında döviz kuru düşük kaldığı için Türk ihracatçısı kaybetmeye devam ediyor. Asgari ücret artıyor çok da önemli ama asgari ücretin artması çözüm olmuyor çünkü paranın satın alma gücü yok oluyor. Bu durum sanayicinin dış pazardaki rekabet gücünü azaltıyor. Bazı ülkelerin ürettiği mal bedeli kadar Türkiye'de sanayici işçilik bedeli ödüyor. Sanayicinin bu şartlarla Avrupa pazarında mücadele imkanı yok."

"Bölgesel farklılıkların giderilmesi önemlidir"

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ise şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul vücudumuzun kalbi gibi ama aynı İstanbul'umuz yıllar içinde göçle gelen hızlı büyüme ve çarpık yapılaşma sorunları da göz önüne alındığında bölgede yaşayanlar için temel ihtiyaçlara erişimde sayısız eşitsizlik meydana gelmektedir. Kaynak kullanımı yetersiz kalmakta iklim değişikliğine uygun çözümlerin üretilmesi zorlaşmaktadır.

İstanbul'da bütün bilim adamlarının üstünde ittifak ettiği deprem riski vardır. İstanbul'daki sanayileşmenin İstanbul'a yakın olan illerimizdeki sanayileşmenin bu depremle birlikte bir risk altında olduğunu kabul ederek birtakım önlemleri almamız gerekiyor. Tüm altyapı ve yerleşim planları, teknokentleri, eğimleri, hazır binalar, finans ve yatırıma ilişkin önemli teşviklerin yapılması gerekiyor. Bu sayede bölgesel farklılıkların giderilmesi önemlidir."

"Böylelikle zaten küçük yaşta var olan evlilik sayısı daha da artmıştır"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi:

"GAP projesi tarımsal sulama, enerji üretimi ve sosyal projeler ekseninde kurulmuştur. Şu an ise sulama yüzde 64, enerji üretiminde ise tamamlanma yüzde 91,2 olmuştur. Ancak sulama ve enerji hala Güneydoğu'nun en büyük sorunlarındandır.  Planlama yapılırken özellikle eğitim projeleri vurgulanmış; kız çocuklarının eğitimine öncelik verilecek denilmiş. İkincisi; okulların altyapısını iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapılacak. Üç; eğitime erişim sağlamak amacıyla uzaktan eğitim programları düzenlenecek. Taşımalı eğitim ile kız çocukları ailesi tarafından okuldan alınmış Geçen yıllara nazaran kız öğrenci sayısında azalmalar meydana gelmiştir. Böylelikle zaten küçük yaşta var olan evlilik sayısı daha da artmıştır. Okulların altyapıları iyileştirilecek denilmişti 45- 50 kişilik sınıflar, camaat yurtları çocuklarımızın cemaatlerin değil devletin okul ve yurtlarında eğitim alıp kalsaydı. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz özgür iradeleriyle yetişip topluma daha faydalı bireyler haline gelmez miydi? FETÖ ile bunu açıkça gördüğümüzü sanıyorum."

Kaynak: ANKA

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