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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Özen'in cenazesi, ailesi tarafından evine getirildikten sonra Gündoğdu Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra siyasi ve yerel yöneticiler ile vatandaşlar da katıldı.

03.02.2024 17:15
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen (80) son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde hayatını kaybeden Özen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Yeşilova Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Daha sonra Özen için Gündoğdu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve yeğeni Faruk Özen, burada taziyeleri kabul etti.
Helallik alınmasının ardından Özen'in cenazesi, Gündoğdu Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Özen'in yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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