İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Partiye Dönme Çağrısı Yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda; "Giden, küsen, istifa eden, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum. Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul programları kapsamında son olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir araya gelen kalabalığa seslenen Dervişoğlu, İstanbul'un; İYİ Parti hareketinin hem kalesi olduğunu hem de madden ve manen kurulduğu yer olduğunu dile getirdi.

"O sebepten dolayı İstanbul sadece bizim için değil, Türkiye'de başlattığımız iyiler ve cesurlar hareketinin gerçek kalbidir" diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim ne söylerse söylesin, kim bulunduğu yerden İYİ Parti'ye hangi ömrü biçerse biçsin burada görüyorum ki Cenabı Allah bizleri, ruhlarımızı yaratırken dost kılmış. Cenabıhak birlikteliğimizi, mücadele cehdimizi daim kılsın inşallah. Zorlukları aşacağımızı, yaralarımızı birlikte saracağımızı, yolculuğumuzu da birlikte sürdüreceğimizi her defasında ifade ettim. Bunu söylerken kendimden daha çok sizlere güveniyorum değerli dava arkadaşlarım, iyi ki varsınız. İYİ Parti'nin kurulduğu günlere gidiyor aklım. İYİ Parti kurulduğunda Türkiye'nin ne büyük dertleri vardı diye düşünüyorum. Gençler geleceklerinden umudunu kesmişti. Türkiye bir rejim değişikliğinin peşindeydi. Her türlü uyarıyı yapmış olmamıza rağmen tek adamlığı tahkim edecek uygulamaların olabileceğini, Türkiye'yi felakete sürükleyeceğini ifade ediyorduk. Hep birlikte yollara düştüğümüzde gelecekten umudunu kesmiş gençlerin dışında fakruzaruret içinde yaşayan emeklilerimiz vardı. Türkiye'nin üretimi kendisinin layık olduğu şekilde sürdürülemiyordu. Türkiye'nin dış politikası milli menfaatlerimize göre değil, kişisel ilişkilere bakarak tanzim ediliyordu. Yani Türkiye nereden bakarsanız bakın, her yönüyle bir olumsuzluğa doğru sürükleniyordu.

"Milletin bize ihtiyacı var"

7 sene öncesinden bugüne değişen hiçbir şey olmamıştır. O gün mevcut olan sorunlar devasa hale gelmiş, çözülmek üzere önümüzde duruyor. İYİ Parti'yi kurduğumuz gün nasıl Türkiye için bir ihtiyaçsak bugün aradan 7 yıl geçmiş, aynı ihtiyaç devam ediyor. Hatta İYİ Parti'ye ve İYİ Partililere, iyiler ve cesurlar hareketine olan ihtiyaç her geçen gün daha da çok kendini hissettiriyor. Sorumluluğumuz büyüktür. O sebeple omuzlanacağımız omuzlayan olacağımız yük de büyüktür. Cenabı Allah omuzlarımıza kuvvet versin inşallah. Kurulduğumuzdan itibaren netameli günler geçirdik. Türkiye'de bir şeyler değişirken yaşadığımız olumsuzlukların bizleri de etkilememesi mümkün değildi. Olup bitenlerden bizler de etkilendik. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Zaman zaman 'Biz nereye gidiyoruz' diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde de hissettik ama gördük ki, milletin bize ihtiyacı var ve madem ki millet bizi istiyor ve çağırıyor; o zaman milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir.

"Küskünlükler oldu"

Kritik bir tarihi eşikte üstlenilmesi icap eden bir sorumluluk varsa o görev iyilerin, cesurların, İYİ Partililerin görevidir. Bu netameli süreçler bizleri etkiledi. Bu olumsuzlukların içinde kayıplarımız oldu. Bu olumsuzlukların içinde dava arkadaşlarımızın birbirleriyle yaşadıkları küskünlükler söz konusu oldu. Sözlerimin başında ifade ettim, Cenabı Allah bizleri ruhları yaratırken dost kılmış. Dostlukların oluşturulması Cenabı Hakkın iradesine, lutfuna ve inayetine bağlıdır. Dostlukların sürdürülebilmesi de sizin iradenize, kararlılığınıza, imanınıza ve birbirinize duyduğunuz sevgiyle alakalıdır. O sebeple gönülleri kırılan, yüreklerinde şahsi üzüntülerden kaynaklı birtakım kırgınlık olan, arkadaşlarını küçük siyasi tartışmaların içinde sanki vazgeçilmez gibi görürken görmezden gelen birtakım çevrelerin varlığı da söz konusu olabilir.

"Bir eksiksek hiçbirimiz yokuz"

Ben size buradan bir dava arkadaşınız, bir yol arkadaşınız, bir kader ve kavga arkadaşınız aynı zamanda da genel başkanınız olarak söylüyorum. Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz. Küskünlükleri, dargınlıkları, olumsuzlukları bertaraf edeceksiniz. Birlikten güç doğacağını, doğan o gücün de bizden fazla büyük Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız. Ben buradan söylüyorum. Giden arkadaşlarımıza, küsen arkadaşlarımıza, istifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum. Kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır. Hepsini Allah'ın izniyle yeniden partimize davet ediyorum. Bu birlikten güç doğmasını istiyorum."

"25 Ekim'de yeni bir gönül seferberliği ilan edeceğiz"

İYİ Parti'nin 25 Ekim'de 8'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yeni bir gönül seferberliği başlatacaklarını söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir milat artık önümüzdeki dönem. Partimizin sekizinci yılına gireceğiz. 7 yılı geride bırakmış olacağız. O partiyi kurduğumuz tarihi hatırlarsınız. 25 Ekim 2017'ye gelen hafta sonunda Ankara'da hem kuruluş günümüzü idrak edeceğiz hem de yeniden birlik ve beraberliğimize vesile olması bakımından yeni bir gönül seferberliği ilan edeceğiz. Herkes davetlimizdir. Bu milletin her bir ferdi, bizim kardeşimizdir. Hangi siyasi geçmişten geliyor olursa olsun, gönlünü birleştirerek İYİ Parti'nin kuruluşuna katkı sağlamış ve gelecek yolculuğuna katkı sağlama iradesi sergileyen her bir insanımız bizim dava arkadaşımızdır. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye'nin geleceği olan herkese selam olsun.

"Milletimize söz verdik, başaracağız"

Gittiğim her yerde ifade ediyorum, her yerde söylüyorum. Köhnemiş bir düzen var, yıkacağız. Kurulmuş tuzakları bozacağız. Önümüze koyulmuş engeller var, aşacağız. Milletimize söz verdik başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yine her yerde farkımız belli olsun diye ifade ediyoruz. Biz, başkaları gibi tek millet demiyoruz, Türk milleti diyoruz. Tek bayrak demiyoruz, Türk bayrağı diyoruz. Tek vatan demiyoruz, Türk vatanı diyoruz. Tek devlet demiyoruz, Türk devleti diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Tekstilkent'i ziyaret etti

Müsavat Dervişoğlu, İl Başkanlığı ziyaretinden önce Tekstilkent'e gitti. Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çetin Arı ve Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli ile bir araya gelen Dervişoğlu'na Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkan Yardımcıları Alper Akdoğan, Ersin Beyaz, Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ümit Özlale, Genel Başkan Başdanışmanı Hayrettin Nuhoğlu ve İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.