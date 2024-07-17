İYİ Parti\'nin fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verdiği grup önerisi reddedildi

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(TBMM) - İYİ Parti'nin fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılması için verdiği grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, "AKP iktidarı, fındık üreticisine üvey evlat muamelesi yapmıştır. Üreticinin hak ve hukukunu koruyan, destek sağlayan, fiyat politikalarında önemli rol oynayan FİSKOBİRLİK'i saf dışı bırakarak üreticiyi yalnızlaştırmıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılması için grup önerisi verdi. İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, şöyle konuştu:

"Fındık üreticisini İtalyan Ferrero'ye teslim edemezsiniz"

"AKP iktidarı ne yazık ki fındık üreticisine üvey evlat muamelesi yapmıştır. Fındık üreticisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem küskün hem de kızgındır. AKP, 2002 yılında iktidara geldikten sonra FİSKOBİRLİK'i etkisiz hale getirmiştir. Üreticinin hak ve hukukunu koruyan, destek sağlayan, fiyat politikalarında önemli rol oynayan FİSKOBİRLİK'i saf dışı bırakarak üreticiyi yalnızlaştırmıştır. Fındık üreticisini TMO'ya mahküm ettiniz. Hayatında hiç fındık bahçesi görmemiş Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanları ne yazık ki fındık alımında görevlidir ve randıman bakmaktadır, fındığın nem oranına bakmaktadır. Haliyle, fındık üreticisi çile çekmiştir, sağlıklı bir diyalog kurulamamıştır.

İktidar, milli ve yerli ürünümüz olan fındığı gayrimilli şirket olan Ferrero'ya teslim etmiştir. Acaba, FİSKOBİRLİK'i etkisiz hale getirmenin sebebi İtalyan şirket Ferrero'ya fındık piyasasını ve sektörü teslim etmek midir? 2023 yılında yapılan rekolte açıklamasında 720 bin ton rekolte açıklaması var ama pazara inen fındığın kilogram tutarı 360 bin kilogram yani yüzde 50,2 yanılma var. Böyle bir yanılma olabilir mi? Tarım Bakanı'nı buradan uyarıyorum: Amaç, İtalyan şirket Ferrero'ye düşük fiyatla fındık alımı sağlamak mı? İşte emeğin üzerinde Ferrero şirketinin tepindiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Fındık üreticisini İtalyan Ferrero'ye teslim etmeyiniz, teslim edemezsiniz."

"İktidarın desteğiyle fındık politikasını tarım ve gıda tekelleri belirler oldu"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, çiftçiyi merkeze alan bir tarım politikasının benimsenmesi için Mardin'de düzenlenecek tarım mitingine herkesi davet etti. İrmez'in açıklamaları şöyle:

"Tarım emekçilerinin, çiftçilerin yok sayıldığı, görülmediği, seslerini duyurmalarına dahi tahammül edilmediği bir dönemden geçiyoruz. Bugün tarlada, bahçede ürünü olan çiftçi dertli, limon üreticisi dertli, domates üreticisi dertli, çay üreticisi dertli ve fındık üreticisi dertli. Tabii tüm bu dertlerin tek bir sebebi var, o da bu iktidar ve onun tarım politikasıdır. Kooperatifler işlevsizleştirildi, iktidarın desteğiyle fındık politikasını tarım ve gıda tekelleri belirler oldu. Dünyada fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiyeli fındık emekçisinin emeği maalesef gasbedildi, ürettiği fındığı şirketlere peşkeş çekildi. Toprak Mahsulleri Ofisi kuyruklarında çile çeken fındık üreticisinin dertlerine son verilsin. TMO'nun fındık alım fiyatlarını açıklamayı son güne bırakması engellensin çünkü geç açıklanan taban fiyatı çiftçilerin zararını da daha da artırmaktadır.

Tarımın eski günlerine dönmesi, çiftçilerin üretimlerine devam edebilmesi için çiftçiye düşük faizli krediler sağlanması ve destek ödemelerinin artırılması, sermayeden ziyade çiftçiyi ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası benimsenmesi, tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek için gerekli adımların atılması gerekir. Bu vesileyle Mardin başta olmak üzere tüm halkımızı Ekmek ve Adalet Kampanyası kapsamında 19 Temmuz'da Mardin Kızıltepe Otogar Meydanı'nda saat 18.00'de tarım mitingine davet ediyoruz."

"Fındıktan geçim olmazsa gündemde seçim olur"

Dünyanın en kaliteli ürününü ürettiği halde mağdur olan tek üreticinin fındık üreticisi olduğunu belirten CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, şu sözlerle iktidarın tarım politikasını eleştirdi:

"8 milyon yurttaşımız bu işten geçimini sağlıyor fakat fındık üreticisi yıllardır artan maliyetler karşısında mağdur ve umutsuz. Dünyanın en kaliteli fındığını ürettiği halde mağdur olan tek üretici de maalesef, son yıllarda fındık üreticisi olmuştur. Maliyetler aldı başını gitti. Açık ve net olarak söylüyorum ki fındık fiyatı geciktirilmeden, en geç temmuz ayı sonunda, üretici bahçeye girmeden açıklanmalıdır ve buna bağlı olarak fındık işçisinin yevmiyesi ayarlanmalıdır.

Ayrıca, dik ve engebeli arazide yetişen, yağ oranı ve etken maddesi yüksek Giresun kalite fındık, levant kaliteden ayrılarak en az yüzde 10 fazla fiyat verilmelidir. En az 160 liranın altında verilen fiyat bizim için kabul edilemez. Fındıktan geçim olmazsa gündemde seçim olur. Fındık üreticisine hakkını vermezseniz bütün meydanlar bizim olur."