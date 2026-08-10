İYİ Parti'nin Kanun Teklifi Reddedildi - Son Dakika
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İYİ Parti'nin Kanun Teklifi Reddedildi

İYİ Parti\'nin Kanun Teklifi Reddedildi
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İYİ Parti'nin toplumsal bütünleşme kanun teklifinin görüşülmesi önerisi TBMM'de reddedildi.

Haber: Berfin BAYIR - Erva GÜN

(TBMM) - İYİ Parti'nin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlanmaması için verdiği grup önerisi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. İYİ Parti, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Genel Kurul'da görüşülmesine başlanmaması için grup önerisi verdi.

Öneride, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin hukuk devleti, Anayasa'nın üstünlüğü, kanun önünde eşitlik, suç ve cezaların kanuniliği, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri bakımından "ciddi Anayasaya aykırılık sorunları" taşıdığı savunuldu.

Öneride, Anayasa'nın 11'inci maddesine işaret edilerek, "Anayasa hükümleri yasama organını bağlayan temel hukuk kurallarıdır ve kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz. TBMM'nin yasama yetkisini kullanırken Anayasa'ya uygun hareket etmesi yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, anayasal düzenin korunmasının da gereğidir" ifadelerine yer verildi.

"HUKUKİ GÜVENLİK VE BELİRLİLİK İLKELERİ YÖNÜNDEN SAKINCA DOĞURMAKTADIR"

Teklifteki düzenlemelerin kapsam ve sınırlarının yeterli açıklıkta belirlenmediği belirtilen öneride, kişilerin hukuki durumlarında doğrudan sonuç doğuracak hususların belirsiz kavramlara ve sonraki karar süreçlerine bırakılmasının sakıncalı olduğu ifade edildi.

Öneride, "Teklifte yer alan düzenlemelerin kapsam ve sınırlarının yeterli açıklıkta belirlenmemesi, kişilerin hukuki durumlarında doğrudan sonuç doğuracak hususların belirsiz kavramlara ve sonraki karar süreçlerine bırakılması Anayasa'nın 2'nci maddesinde güvence altına alınan hukuk devleti ile hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri yönünden sakınca doğurmaktadır" denildi.

İYİ Parti grubunun önerisinde, bu gerekçeler doğrultusunda "çerçeve yasa" teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesine başlanmaması istendi.

ÇÖMEZ: "ETKİ ANALİZ RAPORUNUZ YOK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz alarak teklifin hazırlanma ve komisyon sürecini eleştirdi. Çömez, teklifin 5 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na, 7 Ağustos'ta ise komisyona geldiğini belirterek, "O komisyonda o şartlar altında, son derece küçük, kapalı ve basık bir ortamda alelusul geçirdiniz ve sonra dediniz ki, 'Size iki saat süre, iki saatlik süre içerisinde ne yazacaksınız yazın.' Tabii, sizin yazacak hiçbir şeyiniz yok, itirazınız yok. Çünkü ne söyleniyorsa onu yapıyorsunuz ve yasaya itiraz etmediniz" dedi.

Çömez, partisinin komisyon sürecinde hazırladıkları şerhi sunduklarını belirterek, teklifin kabul edilmemesi için iade dilekçesi verdiklerini söyledi. Çömez, "Bakın, bu yasayı kabul etmeyin. İade dilekçesi verdik, 'Bunu reddedin.' dedik, kabul etmediniz, işleme bile koymadınız" diye konuştu.

Teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Çömez, Anayasa Komisyonu'nun ve alt komisyonların toplanması yönündeki taleplerinin de kabul edilmediğini ifade etti. Çömez, şöyle konuştu:

"'Anayasa'ya aykırıdır' dedik. Açıkça Anayasa'ya aykırı. Şu anda Anayasa'ya aykırı bir af işlemi yapıyorsunuz, biraz sonra anlatacağım onu; onu da kabul etmediniz. Dedik ki, 'Bir Anayasa Komisyonu kuralım, kurulan Anayasa Komisyonu'nda bunu görüşelim.' 'Hayır' dediniz, Anayasa Komisyonu'nu da toplamadınız. 'Alt komisyonlar olsun, tali komisyonlar olsun' dedik, onları da toplamadınız."

Çömez, teklifin olası sonuçlarına ilişkin etki analizi hazırlanıp hazırlanmadığını da sorduklarını belirterek, "'Cezaevindeki 4 bin teröristi, dışarıdaki toplam 9 bin teröristi affetmeniz halinde neler olacak?' diye soruyoruz, hiçbir etki analiziniz yok" dedi.

Teklif sürecine ilişkin Reuters ve ABD Büyükelçisi üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Çömez, şöyle konuştu:

"Bu süreçte İngiliz yayın organlarının haberi vardı. Reuters'tan öğreniyoruz, on ay önce Reuters açıklama yaptı, dedi ki, '9 bin teröristi affedecekler, çalışma yapıyorlar'. Bir ülkenin diplomatı başka bir ülkenin iç işleriyle ilgili açıklama yapıyor, '4 ülkedeki Kürtler bir araya getirilecek' diyor. Anlaşıldı talimat nereden geliyor size, projeyi kimlerin irade ettiğini, kimlerin arkasında durduğunu anlıyoruz. Biriniz de kalkıp Amerikan Büyükelçisi'ne 'Sen kimsin? Nasıl benim ülkemle ilgili böyle bir şey konuşuyorsun?' diyemediniz."

"BU AÇIK SEÇİK BİR AFTIR"

Çömez, düzenlemenin "af" olarak nitelendirilmek istenmediğini ancak bunun açıkça af olduğunu savundu. Çömez, "Bu açık seçik bir aftır ve 15 yıla kadar ceza almış olanlara 5 yıllık denetimli serbestlik, 15 yıldan daha uzun süre ceza almış olanlara da 10 yıllık denetimli serbestlik getiriyorsunuz" dedi.

Çömez, "af" ifadesinin kullanılmadığını ifade ederek, "Çünkü teröristler, PKK'lı teröristler buna 'af' denmesini istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki 'Biz suç işlemedik ki, niye 'af' diyeceksiniz buna? Biz 'af' denmesini istemiyoruz.' Ama göz göre göre 4 bin teröristi affediyorsunuz ve bir de kurul kuruyorsunuz, o kurula da bütün yetkiyi veriyorsunuz" diye konuştu.

YÜKSEL: "TEKLİF, 40 YILI AŞKIN SÜREDİR KANAYAN YARANIN HUKUKUN ŞİFALI ELİYLE SARILMA İRADESİDİR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de söz alarak, İYİ Parti grup önerisine karşı çıktı. Yüksel, "Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör meselesinin kalıcı biçimde ülkemizin gündeminden çıkarılması bakımından gerçekten tarihi ve kritik bir eşikteyiz" dedi.

Teklifin 360'tan fazla milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulduğunu anımsatan Yüksel, bunun "güçlü siyasi iradenin, ortak sorumluluğun ve güçlü bir toplumsal mutabakatın en somut göstergesi" olduğunu söyledi. Yüksel, teklifin Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden terör sorununu hukuk yoluyla çözme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu teklif, milletimizin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürüdür. Bu teklifin ruhunda büyük mücadelelerde aynı safta duran ve Türkiye'yi oluşturan Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Abhaza'nın kardeşliği vardır. Bu ruh ortak tarihimizin, ortak kaderimizin ve ortak geleceğimizin hukuk diliyle yeniden tahkim edilmesidir."

"ANAYASA'YA AYKIRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kanun tekliflerinin İçtüzük uyarınca komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine geldiğini belirten Yüksel, tekliflerin görüşülmesinin grup önerisiyle engellenmesine yönelik bir yetkinin İçtüzük'te Danışma Kurulu'na veya gruplara tanınmadığını söyledi.

Yüksel, "Kanun teklifleri İçtüzük uyarınca komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul'un gündemine gelir ve Genel Kurul tarafından karara bağlanır. İçtüzük'te Danışma Kuruluna veya grup önerisiyle bir kanun teklifinin görüşülmesini engelleme yetkisi tanınmamıştır. Kanun teklifleri üzerindeki nihai irade Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na aittir" dedi.

İYİ Parti grup önerisinde dile getirilen Anayasa'ya aykırılık, hukuki güvenlik ve belirlilik iddialarının komisyon çalışmalarında ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirten Yüksel, bu iddiaların yerinde görülmediğini söyledi.

Yüksel, "Teklifin kapsamı, uygulanma şartları ve hukuki sonuçları açıkça düzenlenmiş, uygulama objektif şartlara ve yetkili makamların tespit ve kararlarına bağlanmıştır. Dolayısıyla teklifin Genel Kurul'da görüşülmesine engel teşkil edecek bir Anayasa'ya aykırılık söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin önergesi Genel Kurul'da oylanarak reddedildi.

Kaynak: ANKA

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