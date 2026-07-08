İYİ Parti'den Soma'ya 30 maddelik kalkınma programı - Son Dakika
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İYİ Parti'den Soma'ya 30 maddelik kalkınma programı

08.07.2026 01:06  Güncelleme: 02:18
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Soma'da 1361 madenci işten çıkarılma riskine dikkat çekerek, kömür politikasında belirsizliğe son verilmesini ve adil dönüşüm için 30 maddelik kalkınma programını açıkladı.

Osman BEKAR

(MANİSA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Soma'da sendikalar ve meslek odalarıyla bir araya gelerek ilçenin ekonomik geleceğine ilişkin hazırladıkları kalkınma programını açıkladı. Yeni Anadolu Madencilik'te 1361 işçinin işten çıkarılma riskine ve termik santrallerdeki yönetim krizlerine dikkat çeken Sunat, "Kömür ve enerji politikası değişiyorsa iktidar bunu açıkça söylesin, halkı belirsizliğe mahküm etmesin" dedi.

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Gözde Aytaç ve Soma İlçe Başkanı Turan Keleş ile birlikte Soma Belediyesi Değirmen Kafe'de düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, esnaf odaları, nakliyeciler kooperatifi yetkilileri ile Maden-İş ve TES-İŞ sendikalarının temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, madenlerdeki kitlesel işten çıkarma iddiaları, termik santrallerde yaşanan mali krizler ve ilçeyi bekleyen sosyo-ekonomik daralma ele alındı.

Geçen mart ayında Soma B Termik Santrali'nde yaşanan krizin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın devreye girdiğini hatırlatan Sunat, santralin gelirlerine ilişkin usulsüzlük iddiasını gündeme getirdi.

Sunat, yapılan incelemelerde Soma B Termik Santrali'nin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon liranın Kangal Termik Santrali'ne, oradan da Çinli bir firmaya aktarıldığının ortaya çıktığını söyledi. Bunun üzerine bakanlığın yeni bir gelir yönetim modeli oluşturduğunu belirten Sunat, tüm müdahalelere rağmen beklenen istikrarın sağlanamadığını ifade etti.

Sunat, Soma'nın bugün belirsizliklerin, istihdam kayıplarının ve plansızlığın gölgesinde geleceğini aradığını belirtti.

"1361 MADENCİ İŞTEN ÇIKARILIRSA 110 BİN NÜFUSLU ŞEHİR BU YÜKÜ NASIL TAŞIYACAK?"

Soma'nın sorunlarını yakından takip ettiğini ve Meclis'e sunduğu 166 soru önergesinin 11'inin doğrudan Soma'ya ilişkin olduğunu belirten Sunat, Yeni Anadolu Madencilik bünyesinde çalışan 1361 maden işçisinin 9 Temmuz itibarıyla işten çıkarılacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Soma'nın 301 madencisini "şehit vermiş" bir ilçe olduğunu söyleyen Sunat, Türkiye'yi yıllarca kömürüyle ve elektriğiyle ayakta tutan bu kentin belirsizlik içinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Sunat, şöyle konuştu:

"1361 madenci işten çıkarılırsa 110 bin nüfuslu şehir bu yükü nasıl taşıyacak? Kömür ve enerji politikası değişiyorsa iktidar bunu açıkça söylesin, halkı belirsizliğe mahküm etmesin."

Sunat, 330 üyeli Nakliyeciler Kooperatifi'nin ve 6 binden fazla esnafın da bu süreçten doğrudan etkileneceğini belirtti.

"ERMENEK VE ZONGULDAK ÖRNEĞİ ORTADA: SOMA'NIN DA AYNI KADERİ PAYLAŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Kömür sektöründeki daralmanın küresel bir gerçek olduğunu ancak bu sürecin "adil dönüşüm" ilkeleriyle planlanması gerektiğini dile getiren Sunat, iktidarın plansız politikalarını Karaman Ermenek ve Zonguldak örnekleri üzerinden eleştirdi.

Son 15 yılda kömür sektöründe istihdamın yüzde 33 azaldığını, kömür kentlerinin kamu yatırımlarından aldığı payın ise yüzde 12'den yüzde 4'e gerilediğini belirten Sunat, hazırlıksız yakalanan Ermenek'in hem üretimini hem de nüfusunu kaybettiğini söyledi.

Sunat, 1980'lerde en gelişmiş ilk 10 kent arasında yer alan Zonguldak'ın bugün 37'nci sıraya gerilediğini, kentteki maden işçisi sayısının 44 binden 7 bin 500'e düştüğünü ifade etti. Sunat, Soma'nın aynı kaderi paylaşmaması için verdikleri araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEN SOMA İÇİN YOL HARİTASI

İYİ Parti olarak günü kurtaran çözümler yerine kalıcı bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Sunat, hazırladıkları 30 maddelik kalkınma programının detaylarını paylaştı.

Program kapsamında öncelikle Soma B Termik Santrali'nin geleceğinin netleştirilmesi ve zorunlu işten çıkarmaların durdurulması gerektiğini belirten Sunat, İklim Kanunu çerçevesinde kurulacak Adil Geçiş Fonu'ndan Soma'nın hak ettiği payı alması için baskı kuracaklarını ifade etti.

Sunat, Soma'nın geleceğinin yalnızca kömüre bağlanamayacağını; lojistik, tarım, zeytincilik ve teknoloji yatırımlarıyla ilçede yeni iş kapılarının açılması gerektiğini söyledi. Soma'nın "Özel Ekonomik Bölge" ilan edilerek 6. Bölge teşvikleri kapsamına alınmasını isteyen Sunat, daha önce rafa kaldırılan "Soma Lojistik Merkezi" projesinin de yeniden canlandırılması gerektiğini kaydetti.

Sunat, bu sürecin kapalı kapılar ardında değil; yerel yönetimler, sendikalar ve meslek odalarının ortak aklıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

DOĞAN: "ESNAF VE NAKLİYECİ GÜNLÜK ÇÖZÜMLERLE BOĞUŞUYOR"

Toplantıda konuşan Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan da İYİ Parti heyetine teşekkür ederek, siyaset üstü bir anlayışla kurdukları "Soma Komisyonu" ile ilçenin çıkarlarını savunduklarını söyledi.

Esnaf ve nakliyecinin içeride kalan alacakları nedeniyle ciddi tahsilat sorunları yaşadığını belirten Doğan, çözümlerin çoğu zaman günlük kaldığını ifade etti. Doğan, Soma B Termik Santrali'nin eylül ayında icra yoluyla ihale edileceğine dikkat çekerek, taleplerinin santralin öncelikle devlet eliyle işletilmesi olduğunu söyledi.

Doğan, santralin özel sektöre devredilmesi halinde ise burayı devralacak firmanın güçlü bir yeraltı maden ocağı işletmecisi olması gerektiğini belirterek, madeni olmayan bir firmanın yine dışa bağımlı kalacağını vurguladı.

Doğan, İYİ Parti'nin hazırladığı kalkınma programını oda olarak detaylı şekilde inceleyeceklerini ve programa katkı sunacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Soma'ya 30 maddelik kalkınma programı - Son Dakika

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