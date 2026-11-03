İYİ Partili Türkoğlu, Bakan Işıkhan'a emekli maaşına zam sorusu yöneltti - Son Dakika
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İYİ Partili Türkoğlu, Bakan Işıkhan'a emekli maaşına zam sorusu yöneltti

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İYİ Partili Türkoğlu, Bakan Işıkhan\'a emekli maaşına zam sorusu yöneltti
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İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 bütçe görüşmelerinde Bakan Vedat Işıkhan'a emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını sordu. Türkoğlu ayrıca asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirterek kademeli emeklilik istedi.

Haber: Batuhan DÜKEL

(TBMM) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Vedat Işıkhan'a, "Bu bütçeyi 447 milyar liradan 2 trilyon 396 milyar liraya çıkardınız da emeklinin maaşına ne kadar zam yapacaksınız?" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iktidarın 24 yıllık çalışma politikalarını eleştirdi.

En düşük emekli aylığının geçmişte asgari ücretin yüzde 30 üzerinde olduğunu söyleyen Türkoğlu, asgari ücretle alınabilen çeyrek altın sayısının da gerilediğini belirtti. Türkoğlu, "Asgari ücret bu memlekette yaygın ücret haline geldi ve asgari ücret ne yazık ki açlık sınırının altında" dedi.

"İŞÇİNİN ÜCRETİNE, ASGARİ ÜCRETE NE KADAR REFAH PAYI KOYACAKSINIZ?"

Türkoğlu, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin 447 milyar 903 milyon lira, 2027 için öngörülen bütçenin ise 2 trilyon 395 milyar 824 milyon lira olduğunu söyledi. Yaklaşık yüzde 435'lik artışa dikkati çeken Türkoğlu, 2027 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 trilyon 390 milyar lirasının cari transferlerden oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bütçe rakamı büyüyor ama bu büyüme vatandaşın cebine, çalışanın cebine aynı oranda yansımıyor. Şimdi soruyorum Sayın Bakan, bu bütçeyi 447 milyar liradan 2 trilyon 396 milyar liraya çıkardınız da emeklinin maaşına ne kadar zam yapacaksınız? İşçinin ücretine, asgari ücrete ne kadar refah payı koyacaksınız? Stajyerin, çırağın gasp edilen sigorta başlangıcını verecek misiniz? Sendikalı olduğu için işinden edilen işçilerin arkasında ne zaman duracak Bakanlık?"

"KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRİN"

Staj başlangıcının emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmasını isteyen Türkoğlu, ilk kez 8 Eylül 1999'da sigortalı olan bir çalışanla bir gün sonra sigortalı olan bir çalışanın emekli olabileceği yaş arasında 17 yıla varan fark bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, "Kademeli emeklilik düzenlemesini hayata geçirin" dedi.

Çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasını eleştiren Türkoğlu, emekliliğin prim ödeyerek kazanılan bir hak olduğunu belirtti. Türkoğlu, esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısına ilişkin seçim öncesinde verilen sözü hatırlatarak, "Bu esnafa verdiğiniz 7 bin 200 gün sözü ne olacak ya?" diye sordu.

"DEMEK Kİ SİZ PATRONLARA ÇALIŞTINIZ. İŞÇİYE ÇALIŞMADINIZ"

Sendikaların yetki kazanmasının ardından işverenlerin mahkemeye başvurduğunu aktaran Türkoğlu, yargı sürecinin uzamasının sendikalı olduğu için işten çıkarılan işçilerin işe dönüşünü zorlaştırdığını söyledi. Edirne'nin Keşan ilçesinde tekstil işçilerinin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde ise liman işçilerinin sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını anlatan Türkoğlu, "Demek ki siz patronlara çalıştınız. İşçiye çalışmadınız" diye konuştu.

Kamu mühendislerinin başlangıç maaşının 81 bin lira olduğunu söyleyen Türkoğlu, büyük kamu ihalelerinde imzası bulunan mühendislerin yasal sorumluluğunun emeklilikten sonra da sürdüğünü belirterek ücretlerinin iyileştirilmesini istedi.

Sokakta kağıt, plastik ve ambalaj atığı toplayarak geçimini sağlayanların durumunu da gündeme getiren Türkoğlu, marketlerin ve alışveriş merkezlerinin ambalaj atıklarını kendi bünyelerinde değerlendirmesinin sokak toplayıcılarının gelirini azalttığını söyledi. Türkoğlu, "Ambalaj atığını ekonomiye kazandıran bu insanları sistemin dışına itmeyin. Bunları kayıt altına alın, yetkilendirin, sosyal güvenceye kavuşturun, emekleri yasal bir sisteme dahil edilsin" dedi.

"İŞÇİNİN HAYATI İŞVERENİN MALİYET HESABINA KURBAN EDİLEMEZ"

İş güvenliği denetimlerinin kağıt üzerinde kaldığını savunan Türkoğlu, "İşçinin hayatı işverenin maliyet hesabına kurban edilemez" dedi. Taşeron işçilerle kadrolu işçiler arasındaki ücret ve özlük hakkı farklarına değinen Türkoğlu, "Aynı işi yapan iki işçiden biri kadrolu, diğeri taşeron. Biri güvenceli, diğeri yarın işten çıkarılabilirim korkusu yaşıyor" diye konuştu. Türkoğlu, kamuda 3 bin 600 ek göstergeden yararlanamayan memurlar için de düzenleme yapılmasını istedi.

Diyarbakır ve Van'da yerel seçimlerin ardından belediyelerde işten çıkarılan işçilerin taleplerini aktaran Türkoğlu, işe iade davasını kazanan işçilerin bir bölümünün işe başlatılmadığını söyledi. Işıkhan'a Bakanlığın bu konuda ne yaptığını soran Türkoğlu, "Mahkeme kararları nasıl uygulanmaz?" dedi.

KIZILAY'DAKİ SGK BİNASININ KİRA BEDELİNİ SORDU

Türkoğlu, Ankara'nın Kızılay semtinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait olduğunu ve Ankara Bilim Üniversitesine kiralandığını belirttiği binanın kira bedelini ve sözleşme süresini sordu. Binayı daha önce kullanan Türk Telekom'un kullanıma devam etmek için başvuruda bulunup bulunmadığını soran Türkoğlu, "Tadilat masraflarını kim karşıladı? Ankara'nın en değerli noktasındaki bu binanın kiralama sürecinde kamuoyunu aydınlatmanızı bekliyorum" diye konuştu.

Sendikalara yönelik baraj önerisini de eleştiren Türkoğlu, Işıkhan'a, "Memur yoksullaşıyor. Emekli geçinemiyor. Asgari ücretli ay sonunu getiremiyor. Siz hala sendikalara baraj önermenin mi peşindesiniz? Siz emeğin bakanı mısınız yoksa kusura bakmayın kamuda yandaş sendikaların bakanı mısınız?" sözleriyle seslendi.

Türkoğlu, 10-11 Ekim'de düzenledikleri çalıştaya işçi ve memur konfederasyonlarının temsilcileriyle çalışma ekonomistlerinin katıldığını, davet etmelerine karşın Bakanlıktan temsilci gelmediğini belirterek, "Ne olurdu orada olsaydı bir temsilciniz?" ifadesini kullandı.

USTA'DAN AYLIK ARTIŞININ TÜM EMEKLİLERE YANSITILMASI TALEBİ

Komisyon üyesi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise emekli aylıklarının giderek en düşük aylık seviyesinde birbirine yaklaşmasının sosyal güvenlik sistemi açısından risk oluşturduğunu söyledi. Usta, "O zaman insanlar niye prim ödesin? Niye yüksek prim ödesin?" diye sordu. En düşük emekli aylığına yapılacak zam konusunda Usta, "Bu artış her neyse bütün emeklilere de bunun yansıtılması gerekiyor" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin ardından sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşında 17 yıla varan fark oluştuğunu belirten Usta, kademeli geçiş istedi. Usta, Bağ-Kur'lu esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi yönünde verilen sözün de tutulmadığını söyledi.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerine değinen Usta, "Onların maaşı artmıyor ama özel okul ücretleri astronomik bir şekilde artıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Usta, yıl içinde artan vergi yükü nedeniyle çalışanların eline geçen net ücretin düştüğünü belirterek Işıkhan'dan bu konuda düzenleme talep etmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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