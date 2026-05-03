İzbbşt Gençlik Günleri Başlıyor: İzmir'de Genç Yetenekler Sahne Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzbbşt Gençlik Günleri Başlıyor: İzmir'de Genç Yetenekler Sahne Alacak

03.05.2026 12:41  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 3-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği, “İzBBŞT Gençlik Günleri” ile tiyatroya gönül veren gençleri profesyonel tiyatro sahnesinde buluşturacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 3-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği, "İzBBŞT Gençlik Günleri" ile tiyatroya gönül veren gençleri profesyonel tiyatro sahnesinde buluşturacak.

İzmir Şehir Tiyatroları'nın tiyatro sanatını genç nesillerle buluşturmak amacıyla düzenlediği "İzBBŞT Gençlik Günleri" başlıyor. Etkinlik kapsamında, lise ve üniversite tiyatro topluluklarına destek verilmesi amaçlanıyor.

16 farklı topluluğun performanslarını sergileme fırsatı bulacağı "İzBBŞT Gençlik Günleri", 3-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Şehrin dört bir yanından gelecek olan genç ve amatör tiyatrocuların heyecanına İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Kültürpark İzmir Sanat ev sahipliği yapacak. Toplulukların oyunlarının yanı sıra İzmir Şehir Tiyatrolarının oyunları da sanatseverlerle buluşacak.

Oyunlar, atölyeler ve söyleşi

3 Mayıs'ta İzBBŞT'nin "Halktan Biri" oyunu ile başlayacak etkinlik, tiyatronun her alanına dokunan zengin bir içerik sunuyor. Etkinlik kapsamında tiyatro ile ilgilenen gençlerin gelişimine katkı sunmak için Şehir Tiyatrolarının profesyonel çalışanları tarafından "Hareket ve Çağdaş Dans, Temel Oyunculuk, Doğaçlama, Kukla Yapımı ve Temel Reji Yaklaşımları" gibi farklı branşlarda atölyeler düzenlenecek. Ayrıca 15 Mayıs'ta Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart'ın katılımıyla "Bir Meslek Olarak Tiyatro" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Oyunların davetiyelerine, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden, atölye kayıt linkine ise İzmir Şehir Tiyatroları resmi Instagram hesabından ulaşılabilecek.

17 Mayıs Pazar günü sahnelenecek "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı" oyunu ve ardından düzenlenecek kapanış şenliği ile sona erecek İzBBŞT Gençlik Günleri'nin programı ise şöyle:

3 Mayıs 2026 Pazar

15.00 – İzmir Şehir Tiyatroları/ Halktan Biri – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

4 Mayıs 2026 Pazartesi

19.00 – Özel Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu ve Fen Lisesi/ Lüküs Hayat – İzmir Sanat

5 Mayıs 2026 Salı

20.00 – İzmir Ekonomi Üniversitesi/ 12. Gece – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

6 Mayıs 2026 Çarşamba

19.00 – İzmir Kız Lisesi/ Deli Bayramı – İzmir Sanat

7 Mayıs 2026 Perşembe

20.00 – 9 Eylül Mühendislik Oyuncuları/ Oyunlarla Yaşayanlar – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

8 Mayıs 2026 Cuma

19.00 – Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi/ Bir Yaz Gecesi Rüyası – İzmir Sanat

20.00 – 9 Eylül Tıp Oyuncuları/ Yedi Kocalı Hürmüz – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

9 Mayıs 2026 Cumartesi

17.00 & 20.00 – 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi/ Kürklü Merkür – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

10 Mayıs 2026 Pazar

11.00–13.00 – Atölye/ Temel Oyunculuk Atölyesi: Boş Alanda Oyuncu – Çim Alan

13.00–15.00 – Atölye/ Doğaçlama Atölyesi: Rolün Doğasını Aramak – Çim Alan

15.00–17.00 – Atölye/ Temel Ses ve Konuşma Atölyesi: Beden, Nefes, Ses – Çim Alan

17.00–18.00 – Atölye/ Beden Farkındalığı ve Hareket Atölyesi – Çim Alan

20.00 – 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi/ İstila – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

11 Mayıs 2026 Pazartesi

19.00 – Bornova Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi/ Artiz Mektebi – İzmir Sanat

12 Mayıs 2026 Salı

18.00 – İzmir Özel Türk Koleji/ Eller Havaya – İzmir Sanat

20.00 – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü/ Karmakarışık – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

13 Mayıs 2026 Çarşamba

19.00 – İzmir Amerikan Koleji/ Aymazoğlu ve Öbürsüler – İzmir Sanat

20.00 – 9 Eylül Üniversitesi FTR Topluluğu/ Lüküs Hayat – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

14 Mayıs 2026 Perşembe

19.00 – Çimentaş Anadolu Lisesi/ Huzurevi 2070/ Evden İşe Gidene Kadar – İzmir Sanat

20.00 – İzmir Demokrasi Üniversitesi/ Ziyaret – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

15 Mayıs 2026 Cuma

13.30 – Söyleşi/ Bir Meslek Olarak Tiyatro – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

19.00 – Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi/ Deli Dumrul – İzmir Sanat

16 Mayıs 2026 Cumartesi

10.00–12.00 – Atölye/ Kukla Atölyesi: Sen de Yapabilirsin – Terzi Atölyesi

12.00–13.00 – Atölye/ Temel Reji Yaklaşımları – İzmir Sanat

13.00–14.00 – Atölye/ Temel Oyunculuk Atölyesi – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

15.00 – İzmir Şehir Tiyatroları/ Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

17.00–18.30 – Atölye/ Temel Ses ve Konuşma Atölyesi – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

19.00 – Atölye/ Doğaçlama: Bir Yaratım Aracı – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

17 Mayıs 2026 Pazar

17.30 – İZBB Pop Orkestrası & Gülce Atalay Konseri – Çim Alan

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzbbşt Gençlik Günleri Başlıyor: İzmir'de Genç Yetenekler Sahne Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü Bıçağı çekip boğazına dayadı Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü! Bıçağı çekip boğazına dayadı
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
Sadettin Saran’dan Ederson için bomba karar Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray’a servet kazandıracak Bu parayı veren Osimhen’i alır Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır
Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu
Real Madrid’de Arda Güler’e büyük onur Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
Bahçeli’nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain’in son hali sevenlerini şaşırttı 3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain'in son hali sevenlerini şaşırttı
Galatasaray’dan Szymanski bombası Son karar o isimde Galatasaray'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
11:28
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:47
Define avcıları “Öksürük Baba Türbesi“ni talan etti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:49
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
07:37
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
07:25
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 13:24:13. #.0.4#
SON DAKİKA: İzbbşt Gençlik Günleri Başlıyor: İzmir'de Genç Yetenekler Sahne Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.