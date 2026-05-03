İzbbşt Gençlik Günleri Başlıyor: İzmir'de Genç Yetenekler Sahne Alacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 3-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği, "İzBBŞT Gençlik Günleri" ile tiyatroya gönül veren gençleri profesyonel tiyatro sahnesinde buluşturacak.

İzmir Şehir Tiyatroları'nın tiyatro sanatını genç nesillerle buluşturmak amacıyla düzenlediği "İzBBŞT Gençlik Günleri" başlıyor. Etkinlik kapsamında, lise ve üniversite tiyatro topluluklarına destek verilmesi amaçlanıyor.

16 farklı topluluğun performanslarını sergileme fırsatı bulacağı "İzBBŞT Gençlik Günleri", 3-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Şehrin dört bir yanından gelecek olan genç ve amatör tiyatrocuların heyecanına İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Kültürpark İzmir Sanat ev sahipliği yapacak. Toplulukların oyunlarının yanı sıra İzmir Şehir Tiyatrolarının oyunları da sanatseverlerle buluşacak.

Oyunlar, atölyeler ve söyleşi

3 Mayıs'ta İzBBŞT'nin "Halktan Biri" oyunu ile başlayacak etkinlik, tiyatronun her alanına dokunan zengin bir içerik sunuyor. Etkinlik kapsamında tiyatro ile ilgilenen gençlerin gelişimine katkı sunmak için Şehir Tiyatrolarının profesyonel çalışanları tarafından "Hareket ve Çağdaş Dans, Temel Oyunculuk, Doğaçlama, Kukla Yapımı ve Temel Reji Yaklaşımları" gibi farklı branşlarda atölyeler düzenlenecek. Ayrıca 15 Mayıs'ta Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart'ın katılımıyla "Bir Meslek Olarak Tiyatro" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Oyunların davetiyelerine, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden, atölye kayıt linkine ise İzmir Şehir Tiyatroları resmi Instagram hesabından ulaşılabilecek.

17 Mayıs Pazar günü sahnelenecek "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı" oyunu ve ardından düzenlenecek kapanış şenliği ile sona erecek İzBBŞT Gençlik Günleri'nin programı ise şöyle:

3 Mayıs 2026 Pazar

15.00 – İzmir Şehir Tiyatroları/ Halktan Biri – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

4 Mayıs 2026 Pazartesi

19.00 – Özel Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu ve Fen Lisesi/ Lüküs Hayat – İzmir Sanat

5 Mayıs 2026 Salı

20.00 – İzmir Ekonomi Üniversitesi/ 12. Gece – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

6 Mayıs 2026 Çarşamba

19.00 – İzmir Kız Lisesi/ Deli Bayramı – İzmir Sanat

7 Mayıs 2026 Perşembe

20.00 – 9 Eylül Mühendislik Oyuncuları/ Oyunlarla Yaşayanlar – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

8 Mayıs 2026 Cuma

19.00 – Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi/ Bir Yaz Gecesi Rüyası – İzmir Sanat

20.00 – 9 Eylül Tıp Oyuncuları/ Yedi Kocalı Hürmüz – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

9 Mayıs 2026 Cumartesi

17.00 & 20.00 – 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi/ Kürklü Merkür – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

10 Mayıs 2026 Pazar

11.00–13.00 – Atölye/ Temel Oyunculuk Atölyesi: Boş Alanda Oyuncu – Çim Alan

13.00–15.00 – Atölye/ Doğaçlama Atölyesi: Rolün Doğasını Aramak – Çim Alan

15.00–17.00 – Atölye/ Temel Ses ve Konuşma Atölyesi: Beden, Nefes, Ses – Çim Alan

17.00–18.00 – Atölye/ Beden Farkındalığı ve Hareket Atölyesi – Çim Alan

20.00 – 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi/ İstila – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

11 Mayıs 2026 Pazartesi

19.00 – Bornova Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi/ Artiz Mektebi – İzmir Sanat

12 Mayıs 2026 Salı

18.00 – İzmir Özel Türk Koleji/ Eller Havaya – İzmir Sanat

20.00 – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü/ Karmakarışık – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

13 Mayıs 2026 Çarşamba

19.00 – İzmir Amerikan Koleji/ Aymazoğlu ve Öbürsüler – İzmir Sanat

20.00 – 9 Eylül Üniversitesi FTR Topluluğu/ Lüküs Hayat – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

14 Mayıs 2026 Perşembe

19.00 – Çimentaş Anadolu Lisesi/ Huzurevi 2070/ Evden İşe Gidene Kadar – İzmir Sanat

20.00 – İzmir Demokrasi Üniversitesi/ Ziyaret – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

15 Mayıs 2026 Cuma

13.30 – Söyleşi/ Bir Meslek Olarak Tiyatro – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

19.00 – Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi/ Deli Dumrul – İzmir Sanat

16 Mayıs 2026 Cumartesi

10.00–12.00 – Atölye/ Kukla Atölyesi: Sen de Yapabilirsin – Terzi Atölyesi

12.00–13.00 – Atölye/ Temel Reji Yaklaşımları – İzmir Sanat

13.00–14.00 – Atölye/ Temel Oyunculuk Atölyesi – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

15.00 – İzmir Şehir Tiyatroları/ Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

17.00–18.30 – Atölye/ Temel Ses ve Konuşma Atölyesi – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

19.00 – Atölye/ Doğaçlama: Bir Yaratım Aracı – İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

17 Mayıs 2026 Pazar

17.30 – İZBB Pop Orkestrası & Gülce Atalay Konseri – Çim Alan