İzmir Barosu Başkanı ve Genel Sekreterine Tehdit: Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Kaldı

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İZMİR Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'a, tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen Türker E., suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, "Şüpheli, adli kontrol kararından aldığı güven ve cesaretle, serbest kalır kalmaz baro yönetimine suikast düzenleyeceğini sosyal medya hesaplarından paylaşma cüretini göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Kentte Türker E., tüketici mahkemesinde görülen bir davası için avukat talep etmek amacıyla İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi'ne başvurdu. Merkez tarafından görevlendirilen avukatlar, Türker E.'nin eylem ve tavırları nedeniyle görevi iade etti. İddiaya göre, bu durum üzerine Türker E., İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'a ulaşıp, gönderdiği video ve mesajlarla ölümle tehdit etti. Avukatlar Yılmaz ve Dalkıran, 'Tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip', 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarını işlediği gerekçesiyle Türker E., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker E. hakkında 23 Aralık'ta gözaltı kararı verdi. Yakalanan Türker E., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, 'mağdura yaklaşmamak ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek' tedbirleri uygulanıp serbest bırakıldı. Kararın ardından yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, duruma tepki gösterdi.

'ISRARLI TAKİP'

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu, şüphelinin daha önce İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi'ne başvuruları üzerine avukat görevlendirmelerinin yapılması ancak görevlendirilen avukatların şüphelinin eylem ve tavırları nedeniyle görevi iade etmeleri nedeniyle son başvurusunun reddedilmesidir. Bu karar üzerine, şüpheli Başkanımız Avukat Sefa Yılmaz ve Genel Sekreterimiz Avukat Zöhre Dalkıran'a yönelik ölüm tehditleri içeren videolar ve mesajlar göndermeye başlamış, aynı şekilde meslektaşlarımızın çocuklarının doğum tarihlerini ve isimlerini elde ederek bu bilgilerle tehditlerini ve ısrarlı takibini sürdürmüştür. Bu suçlar sebebiyle şüpheli hakkında 23 Aralık'ta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta verdiği ifadede suçlarını ikrar etmiştir. Ne var ki savcılık şüpheliyi 'Israrlı takip' ve 'Kadına karşı tehdit' suçlarından 'konutu terk etmeme' adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişse de ilgili hakimlik dosyadaki delillere rağmen şüpheli hakkında 'mağdura yaklaşmamak ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek' tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek şüpheliyi serbest bırakmıştır."

'TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ'

Açıklamada ayrıca, "Şüpheli serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 'Uyarı atışı için hazır ve nazır : ) Gözaltında değil göz önündeyim. Sağır olsanız duyacak kör olsanız göreceksiniz : ) Suikast paket' şeklinde paylaşım yaparak ölüm tehditlerini sürdürmüştür. Şüpheli, adli kontrol kararından aldığı güven ve cesaretle, serbest kalır kalmaz baro yönetimine suikast düzenleyeceğini sosyal medya hesaplarından paylaşma cüretini göstermiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki yaşanan süreçte eylemlerini İzmir Barosu Genel Sekreteri olan kadın meslektaşımız üzerinde yoğunlaştıran şüpheli hakkında verilen etkisiz adli kontrol kararı, şüphelinin cesaretlendirilmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır. Bu aşamadan sonra baro yöneticilerimizin ve ailelerinin karşılaşacağı bir saldırının sorumluları suç vasfını hatalı tayin ederek şüphelide ceza almayacağı inancı oluşturan, şüpheliyi cesaretlendiren ve suikast düzenleyeceğini açıkça paylaşmasına vesile olanlardır. Avukatlara yönelik şiddete karşı yürütülen cezasızlık politikasına derhal son verilmelidir. Dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve barolara teşekkür ediyoruz" denildi.