İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Göstermelik Şovlarla Milliyetçilik Taklidi Yapanlardan Değiliz"

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ulaşım alanında filo yönetim süreçlerini dijitalleştirme, optimize etme ve verimliliği artırma ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği "Filo Takip ve Yönetim Uygulaması" hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Öyle mecliste göstermelik şovlarla milliyetçilik taklidi yapanlardan değiliz. Biz gerçek milliyetçileriz. İşte bakın bu proje tam olarak bunun ispatıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) tarafından öz kaynaklarla geliştirilen Filo Takip ve Yönetim Uygulaması devreye girdi. Uygulama, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu yanındaki alanda yapılan törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Tugay: Gittiğimiz yön çok doğru, adımlarımız hızlanarak artacak

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel, özel, değerli kentlerinden birini yöneten bir ekip olduklarına dikkati çekti. Bu şehre yakışır hizmeti vermenin boyunlarının borcu olduğunu aktaran Başkan Tugay, "Bu şehrin bir ağacı, taşı, toprağın bir parçası gibi kendini bu şehre ait hisseden insanlar olarak bizler, bu şehre hizmet etmenin onurunu yaşamak üzere bu göreve geldik. Bir söz verdik; 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni değil Türkiye'nin, dünyanın en iyi belediyelerinden biri yapacağız' dedik. Bu hedefle, inançla başladık. Bir yol yürürsünüz, o yolda başlangıçta makine biraz büyükse, ağırsa, hareket ettirmesi biraz zorsa ilk başta muhtemelen adımlarınız küçük olacaktır. Ama zaman içinde o dişliler hızlı şekilde çalışmaya başladığı zaman sizi kimse tutamaz. Bizde de öyle olacak. Attığımız adımlar nispeten küçük adımlar olabilir ama her biri çok değerli. Gittiğimiz yön doğru mu diye baktığımızda hiçbir şüphemiz yok. Yön çok doğru, adımlarımız hızlanarak artacak" dedi.

"Sistemi daha da geliştireceğiz"

Sahnede arka planda bulunan Filo Takip ve Yönetim Uygulaması'nı gösteren Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Bu sistem, hizmet olarak kısmen satın alınabilen bir sistem. Bazı büyükşehir belediyeleri bu sistemi satın alarak kullanıyorlar. Bunu daha fazla geliştirmek isteseniz, satın alabilecek firma bulamıyorsunuz. Biz bunu geliştirmek üzere kurduk. 'İzmir yeni nesil bir belediyecilik görecek, teknolojiyi, yapay zekayı kullanacağız, verimliliği, sürdürülebilirliği gözeteceğiz, bu hedeflerle çalışacağız' dedik. Bunun için ihtiyacımız olan şey; sistem. Tamamen bizim kontrolümüzde olmalı. Sağlıklı veriye ihtiyacımız var, birilerinin müdahale edip değiştirmediğinden emin olmalıyız. Bu sistem, bu çabanın ilk adımlarından biri. Geliştirilecek, daha iyi hale getirilecek. Amacımız; mümkün olan en az yakıtı tüketelim, en az sürüş hatasıyla araçlarımız kullanılsın. Yollarda, araçlarda problem olduğunda bunu hat bazlı fark edebilelim ve gereğini yapabilelim. Otobüslerimizin gidip geldiği yollarda bazen uzun zaman tamir edilmeyen yol problemleri oluyor. Her anlamda hem bizim araçlarımıza, daha önemlisi vatandaşlarımıza zorluklar getiriyor. Bunları saptadığımız ve müdahale ettiğimiz bir çalışma şeklini hayal ediyoruz."

"Hiçbir sorundan kaçmıyoruz"

Her sabah bir önceki günün Hemşeri İletişim Merkezi başvurularını incelediğini, halktan gelen şikayetlere baktığını ve ilgilendiğini söyleyen Tugay, şöyle devam etti:

"Göreve başladığımız günden bu yana şikayetlerde belirgin bir azalma var. Problemlerin ne olduğuna dair vatandaşımızdan gelen geri bildirimi dikkate aldığımız için. Gözümüzü kulağımızı kapatmıyoruz. Bu şehri iyi yönetmek için, tüm vatandaşlarımızın, tüm şehrin bu şehre sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Bizimle gördüklerini paylaşmasına ihtiyacımız var. Hiçbir sorundan kaçmıyoruz. Görmezden gelmiyoruz. Yemin ettik; biz bu şehri çok iyi yöneteceğiz. Biz bu şehrin sorunlarını çözmek için geldik, kimsenin şüphesi olmasın."

"Şovlarla milliyetçilik taklidi yapanlardan değiliz"

Ülkenin değerlerinin satıldığını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, şunları kaydetti:

"Benim çocukluğumda Yerli Malı Haftası olurdu. Bize 'bu ülkede üretilen şeyleri yiyin çocuklar, kendi ülkenize sahip çıkın' derlerdi. Andımızı her okul sabahı kapıda okurken, biz aslında bu ülkeye sevgiyle, saygıyla bağlı olacağına yemin eden çocuklardık. Birileri bize bu kapitalist sistem içinde bu ülkede pirinç, mercimek, buğday üretmenize gerek yok, dışarıda birileri üretiyor onlardan alabiliriz diye ikna etmeye çalışıyorlar. Hala bunun peşindeler. Ülkemizin çok değerli sanayi tesisleri, mesela petrokimya tesisleri şu anda da öyle. Zayıflatılıyor, yavaş yavaş çalışmaz hale getiriliyor, dışa bağımlı hale getiriliyor. Birileri bu ülkenin malını mülkünü Araplara, sermaye sahiplerine satmakta hiçbir sakınca görmüyor. Birileri bu ülkenin çalışan fabrikalarını üç kuruşa, işletilmemesi gereken ve çevreye zarar verecek madenlerini beş kuruşa yurt dışındaki şirketlere pazarlamakta mahsur görmüyor. Biz milliyetçiyiz, biz ülkeyi seven insanlarız. Öyle mecliste göstermelik şovlarla milliyetçilik taklidi yapanlardan değiliz. Biz gerçek milliyetçileriz. İşte bakın bu proje tam olarak bunun ispatıdır. Yöneticisinden en alt kademeye kadar; önce İzmir, sonra Türkiye'ye sahip çıkarak çalışacağız. Kendimizi dışa bağımlılıklardan kurtararak, kendi akıllı ve yetişmiş insanlarıyla, sadece para pul için değil yürekten severek, bağlılıkla bu şehre ve ülkeye hizmet etmek için görev yapacağız."

"Kalkınma belediyeciliği yapmaya tekrar söz veriyorum"

Eleştirilerini iktidara da yönelten Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. İzmirlilerin içi müsterih olsun. Dışardan, nereden aldıkları belli olmayan kirli suları mecliste göstermekle İzmir'i düzeltemezsiniz. Çalışacaksınız, İzmir sizin vatanınızın bir toprağıysa çalışacaksınız. Buradan topladığınız vergiyi buraya da aynı zamanda hizmet olarak getirmekle yükümlüsünüz. Bunu siz yapmazsanız biz yapacağız. Bu bizim zaten kararlılığımız. Yaptığınızdan gerçekten utanmalısınız. Biz sizden utanıyoruz. Sizi vatanına, milletine bağlı, insanına, bu ülkenin her şehrine, vatandaşına aynı saygıyı gösteren, her türlü hak yemekten uzak duran insanlar olmaya, yöneticiler olmaya davet ediyoruz. Siz yapmazsanız biz yapacağız, günü geldiğinde bu millet size verdiği koltukları geri almayı bilir, alacak ve layık olan insanlara verecek. Tekrar yemin ediyorum, söz veriyorum; günümün son dakikasına, enerjimin sonuna kadar bu şehir için çalışmaktan büyük bir onur duyarak devam edeceğim. Hedeflediğimiz her konuda, İzmir'in kalkınmasına ve vatandaşlarımızın refahının artması için kalkınma belediyeciliği yapmaya tekrar söz veriyorum."

Durmaz: İki ay önce hayal olarak anlatıyorduk

Altı aylık süreçte İzmirim Kart Mobil Uygulaması için Hemşehri İletişim Merkezi'ne gelen şikayet kayıtlarını azalttıklarını söyleyen İZTEKNOLOJİ AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz; Dijital Öğrenci Kartı, İZBAN'da QR Kod Kullanımı, kendi yazılımlarıyla yaptıkları Akıllı Durak Sistemi'ni anlattı. Durmaz, "Bizim çok geniş bir araç filomuz var; bu filoyu yönetmemiz gerekiyordu. Bu sistemi bugün devreye alıyoruz. Yazılım sistemleri sürekli geliştirilen sistemlerdir. Bu proje İzmir'in geleceği için gerçekten kıymetli bir projeye dönüşecek. Başkanımız Dr. Cemil Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılışında 'Çağın ötesine geçiyoruz' diyerek bize bir talimat vermişti. Biz bu projeyi iki ay önce İEF'de bir hayal olarak anlatıyorduk. Bugün sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Uygulama neyi hedefliyor?

Filo Takip ve Yönetim Uygulaması sayesinde tüm araçların anlık konum takibi, hız ve güzergah ihlalleri, geçmiş izleme ve durak bazlı analizlerle temel operasyonel izleme ve raporlama süreçleri yapılacak. Uzun vadede ise merkezden yönetim, sefer planlaması, şoför kart takibi, GPS yedekleme ve sefer bilgileri güncellemeleriyle genişletilmiş bir filo yönetim sistemi kurulacak. Otomatik sefer başlatma, konum verisi toplama, akıllı durak panosu yönetimi, kaza raporlaması ise gelecekte sistemin geliştirilmesi ile hayata geçirilecek. Uygulama ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında daha etkin ve şeffaf bir yönetim yapısına sahip olacak. Kamu çalışanlarının performansı artırılacak ve vatandaşlara daha güvenli, zamanında ve sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunulacak. Araçların izlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi sayesinde daha etkili filo yönetimi, hizmet kalitesinde artış ve operasyonel verimlilik hedefleniyor.