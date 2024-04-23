İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hükümetle İşbirliği İçinde Sorunları Çözeceğini Söyledi

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bekleyen bütün sorunları, hükümetle de bir uyum içerisinde, istişare içerisinde çözeceğiz. Ben sık sık Ankara'ya giden bakanlarımızla, bakanlık yetkilileriyle de sık sık görüşen bir belediye başkanı olacağım. Çünkü amacımız hepimiz için İzmir'e en iyi hizmeti sağlamak. Bunun için kiminle konuşmamız gerekiyorsa biz nasıl katkı verebiliyorsak hepsini yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GERÇEK İÇERİKLE ÇOK ALAKASIZ BİR SÜRÜ ŞEY YAZILIP ÇİZİLİYOR"

Bir basın mensubunun "Genel Başkan Özgür Özel'in Aykut Erdoğdu'yu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atamanızı istediği fakat sizin buna karşı çıktığınız iddiaları var" demesi üzerine Tugay, şunları söyledi:

"Bu konuyu şaşkınca izliyorum. Gerçek içerikle çok alakasız bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Biz buluttan nem kapar gibi bazı ipuçları peşinde koşmaya çalışan insanlar olduğunu görüyorum. İşin aslı şu: Aykut Erdoğdu bizim çok değerli siyasetçilerimizden, milletvekillerimizden. Ekonomi ve iktisat konusunda önemli birikimi olan partimizin kıymetlilerinden birisidir. Acaba böyle bir seçenek olabilir mi diye genel merkezimizin bunu dile getirmesiyle, bizim de arkadaşlarımızla değerlendirmemizle birlikte genel sekreterlik için değerlendirme sürecimiz oldu. Ama bu gerilim içinde yaşanan bir süreç asla olmadı. Nihayetinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yapacak kişinin kim olacağına öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ardından da İzmir halkı karar verecektir.

"İZMİR'İN HAK ETTİĞİ EN İYİ HİZMETİ ÜRETMEK ZORUNDAYIM"

Biz şöyle bir değerlendirme yaptık. Genel sekreterlik makamından daha farklı Ege Bölgesi'nin illerinin tamamında koordinasyon sağlayacak bir planlama ajansı yapısı kurulacak ve değerli vekilimiz Aykut Erdoğdu da orada görev alacak. Genel sekreterlik konusunda benim şu anda bir arayışım yok. Mevcut Genel Sekreterimiz Barış Karcı ile çalışmaya devam edeceğiz. İdari yapıda değişiklik yapma hakkımız her zaman saklıdır ve mümkündür. Daha önce de ifade ettiğim gibi belediyede çalışan arkadaşlarımızın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek göreve devam edip etmemesiyle ilgi karar verme eğilimindeyim. Bugün pek çok arkadaşımız görevlerinde kalmaya devam ediyorlar. Ama şunu herkes bilmeli ki ben İzmir'in hak ettiği en iyi hizmeti üretmek zorundayım bunun için bazı idari kararla alabilir, atamalar yapabilirim. Bunu bugün yapabilirim bundan bir yıl sonra da yapabilirim. Bizim amacımız yapabileceğimizin en iyisini yapmak üzere bir yapılanma ortaya koymak. Seçimden önce proje lansmanında yeni nesil belediyeciliğin tarifini yaparken bir idare organizasyondan da bahsetmiştim. Bu sadece yöneticilerin isim olarak değişmesi değil aynı zamanda yönetim şemasının değişmesini ve yönetim anlayışının değişmesini de içeriyor. Bu bir süreç işidir. Bir iki haftada olacak bir şey değil biraz zamana ihtiyacı var. Ama herkes şundan emin olsun; İzmir en iyi hizmeti hangi yönetim anlayışıyla, hangi yöneticilerle alacaksa o şekilde olacak. Sorunuza tekrar dönecek olursam Aykut Erdoğdu genel sekreterlik görevine gelmeyecek. Bu konuda Genel Başkanımız zaten kendisi nihai kararı verdi. Ben de ona fikirlerimi anlatarak bir uzlaşma noktasına gelerek çıkardık. Nihayetinde başka bir yapıyla beraber hem İzmir'e hem aslında Ege Bölgesi'ndeki diğer şehirlere hizmet eden bir yapı oluşturulacak. Aykut Başkan da orada görev yapacak. Son durum bu. Daha farklı bir şey de olmayacak."

TUGAY'DAN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

CHP'nin 20-21 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayda Anıtkabir'de verilen fotoğraftaki yeriyle ilgili gelen soruya ise Tugay, şu şekilde yanıt verdi:

"Anıtkabir'de çekilen fotoğrafta sen şurada, sen burada duracaksın diye bir işaretleme yapılmamıştı. Bir belediye başkanımız beni bir şey söylemek için biraz oyaladı. O anda fotoğrafa girmekte geciktim. Hatta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Başkan da benimle birlikteydi. Benim huyum da araya girip insanları itip kakan biri değilim. Olabildiğince nazik olmaya çalışıyorum. Orada da kimseyi rahatsız etmeden fotoğrafın bir kenarında durmayı ben tercih ettim. Asla bir küslük değil, alakası yok. Genel Başkanımız ile Ankara'da defalarca kez görüştük, el sıkıştık, ayak üstü sohbet ettik. Ayrılmadan önce de ben bu tür dedikodular çıkmasın diye fotoğraf çekilmek istedim ama başı kalabalıktı. Benim de uçağa yetişmem lazımdı. O nedenle yapamadık. Ama en kısa zamanda gidip Ankara'da hem Genel Başkanımız ile görüşeceğim hem de aramızda da herhangi bir sorun olmadığını ispat edecek şekilde fotoğraf çekileceğiz. Genel başkanımız bizim çok kıymetli. Kendisi bu büyük başarının baş mimarıdır. Bizler de ona bağlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"2027 YILINDA AÇILMASI DAHA GERÇEKÇİ BİR SÖYLEM GİBİ DURUYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin 2027 yılında bitirileceği açıklamalarını da değerlendiren Tugay, "2027 yılında açılması daha gerçekçi bir söylem gibi duruyor. 2026'ya yetiştirebileceklerini sanmıyorum. Ben yakında bir de Ankara'ya bazı bakanlarımızı ziyaret etmeye gideceğim. İzmir'in gündeminde olan projelerle ilgili. Buna en başta işte ikinci çevre yolu dahil. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanması ya da İzmir için de bazı projeler; temiz suyla ilgili, baraj yapımıyla ilgili konular var. Bunları konuşacağım. 'Bizim katkı verebileceğimiz ne var' diye soracağım kendilerine. Bekleyen bütün sorunları, hükümetle de bir uyum içerisinde, istişare içerisinde çözeceğiz. Ben sık sık Ankara'ya giden bakanlarımızla, bakanlık yetkilileriyle de sık sık görüşen bir belediye başkanı olacağım. Çünkü amacımız hepimiz için İzmir'e en iyi hizmeti sağlamak. Bunun için kiminle konuşmamız gerekiyorsa biz nasıl katkı verebiliyorsak hepsini yapacağız" diye konuştu.

"SON AYLARDA BİR AZ NORMALİN ÜZERİNDE YOĞUNLUKTA BİR İŞE ALIM OLMUŞ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seçim öncesi işçi alımlarıyla ilgili soruya ise Tugay, "Açıkçası son aylarda bir az normalin üzerinde yoğunlukta bir işe alım olmuş. Rakam olarak tam ben de ifade edemem. Bir miktar alımları kesinleşen bir miktar da alınmak üzere işlemleri başlatılmış olan bazı şeyler var. Ben bütün birimlerimize yazı yazdım. Hali hazırda çalışan personelleri ile yeterli personele sahip olup olmadıklarını, ilave personele ihtiyacı olup olmadıklarını sordum. Personel fazlası olup olmadığını dair de görüş istedim. Cevaplarını bekliyoruz. Ben işe başlamış insanlarla ilgili şu anda bir tasarruf kararı vermiş değilim. Eğer ihtiyacımıza binaen alınmışsa insanlar ve aktif olarak görevdelerse tabii ki sorun yok. Ama ihtiyaç dışı bir durum varsa ya da aktif çalışmıyorlarsa bununla ilgili İzmir halkının, belediyenin hakkını koruyacak şekilde bir değerlendirme yapmak ve bazı tasarruflarda bulunmak gerekebilir. Bütün bunların amacı benim görevimi iyi yapmamdır. İnsanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmemdir. Belediyenin gereksiz bir personel alımı olması doğru diye düşünülemez böyle bir şey olduysa eğer" yanıtını verdi.