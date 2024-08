İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Erten'i anma törenine katıldı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten'in vefatının 24'üncü yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Tugay, "Aydın Erten, gençken haksızlığa, yanlışlara karşı mücadelenin aktif bir parçası olma seçimini, belediye başkanlığında da halktan yana tavrı ile göstermeye devam etti. Erten, gönüllerde kalmaya devam edecek. Onun örnek düşünceleri her zaman bize ışık tutacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten'in vefatının 24'üncü yılı nedeniyle Gültepe Toros Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Konak Belediyesi ve İzmir 68'liler Platformu tarafından düzenlenen törene, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir 68'liler Kuşağı Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, platform temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Sevenleri, Aydın Erten'le olan anılarını paylaştı, genç kuşağın onun mücadelesini iyi anlaması yönünde mesajlar verildi.

"Belediye başkanlığında da halktan yana tavır gösterdi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Aydın Erten'i anmanın bir vefa olduğunu söyledi. Tugay, şunları kaydetti:

"Mezarının altındaki yazıda yazan Gültepe halkının ona şükran duyduğuna dair ifadeleri aslında onun nasıl bir insan olduğuna dair en kuvvetli işarettir. Kaç kişinin mezarında bir semtin halkı ona şükranını içten sözlerle ifade eder? Düşünmek lazım. Ölümünden 24, 84 yıl geçse de gönüllerde kalmaya devam edecek. Onun bıraktığı düşünceler, her zaman bizlere ışık tutmaya, örnek olmaya devam edecek. Hayatının erken çağlarında 68'lerin öğrenci liderlerinden biriydi. Gençken haksızlığa, yanlışlara karşı bu mücadelenin aktif bir parçası olma seçimini, belediye başkanlığında da halktan yana tavrını koyarak göstermeye devam etti. Elindeki gücü hep ihmal edilmiş insanların refahı için kullandı. Tariş direnişinde işçilere kumanya dağıttığı için 12 Eylül'den sonra 2 yıl cezaevinde yattı. 17 yıl siyasi yasaklı hale getirildi. Cezaevinde işkenceye uğradı. Bunu kimin vicdanına şikayet etmemiz gerektiğini hakikaten bilmiyorum. Ama bütün Türkiye'nin, bütün yurttaşların vicdanına bunu şikayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"Bu ülke Aydın Erten'den mahrum kaldı"

Hiç kimsenin böyle bir insanı tutuklamaya, işkence yapmaya, cezaevi hücresinde özgürlüğünden mahrum bırakmaya hakkı yok. Ama bir şeyi de gözden kaçırmamak lazım. 2 yıllık cezaevi yaşamı ile 17 yıllık siyasi yasaklı olduğu süre, bu millet, bu şehir, bu semt Aydın Erten'den mahrum kaldı. Onu bu ülkeye verebileceği her şeyden mahrum bıraktılar. Bizleri de ondan mahrum bıraktılar. Bu benim en fazla içimi acıtan şey. Bugün de bir şekilde haksızlığa uğramış, önü kesilmiş, gerçekten ülkesi, halkı için her şeyi ortaya koymaya hazır ama her yerde bir şekilde zulüm gören insanların, yine bu ülkenin kaybı olduğunu düşünüyorum.

"O anlayış değişik şekillerde hayatımızda var"

Aydın Erten'in hayatından dersler çıkaracaksak, diyeceğiz ki 'Evet bu ülke Aydın Erten gibi insanları yetiştirebiliyor. Onları kendine lider yapabiliyor.' Verdiği hizmetler unutulmuyor. Onun tavrı unutulmuyor. Ona duyulan sevgi ve saygı bitmeyecek. Akıllarda 'Belediye başkanları onun gibi olsun. Onun yaptıklarını yapsın' diye bir düşünce olabilir. Aslında bizler yapıyoruz. Yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. O tavır, o yaklaşım, o anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

"Herkesin anılarında yaşatması lazım"

Herkesin anılarında yaşatması lazım. Kendine rehber kılması lazım. Aydın Erten'i daha fazla konuşmalı ve anlatmalıyız. Bir örs ile döver gibi, çeliğe su verir gibi; inançla, inatla, çalışkanlıkla, en ümitsiz günlerde aydınlıklara çıkmayı başarmış, şarkılarını gelecek yüz yıllara da ulaştırabilmiş insanlardan biri…Anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Yaptığı her şey için en yürekten minnetimi dile getirmek istiyorum."

Aydın Erten Vakfı kurulacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Biz de Aydın Erten Vakfı kurmak üzere çalışmalarımıza başladık. Anısı için çok daha kalıcı çalışmalar yapmak istiyoruz. Onun yaptığı toplumcu, sosyal belediyecilik hizmetleri bize ışık tutmaya devam ediyor. Bize bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

"Onun dağıttığı arsada yapılan evde büyüdüm"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Onun açtığı yolda ve gösterdiği mücadelede; ilkeleri ve mücadelesi ile yol almaya özen göstereceğim. Anısı önünde saygı ile eğiliyorum" diye konuştu.

"Sorumluluğumuz çok fazla"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise "Keşke 'Aydın Erten'in bıraktığı izlerden bir tanesini kendimiz taşıyabilsek' diyebileceğimiz bir yolculuğun içerisindeyiz. Sorumluluğumuz çok fazla. Biz onlardan aldığımız inançla, emekle beraber, onların hiç unutulmadığı ama yaptıkları işlerle sözlerle geleceğe taşındığı bir yolculuğun taşıyıcılarıyız" ifadelerini kullandı.

"Aydın Erten'e sahip çıkın"

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir, Aydın Erten isminin bir sembol olduğunu vurgulayarak, "Devrim mücadelesinin, emek mücadelesinin sembolüdür. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sembolüdür. Her türlü baskıya ve zulme direnişin sembolüdür" diye konuştu. CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de "Onun mücadelesi her zaman bizim mücadelemize ışık oldu. Kendisi gerçek bir halk insanıydı. Devrimciydi" dedi.

CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır ise 12 Eylül askeri darbesinin, Aydın Erten'i cezalandırarak, 17 yıl siyaset yasaklısı yaptığını anımsattı. Erten'in direnmekten hiç vazgeçmediğini anlatan Bayır, "Özellikle genç kuşakların, Aydın Erten'in hayatını iyi okumalarını tavsiye ederim. Okuyun, araştırın ve ona sahip çıkın" diye konuştu.

"Unutulmaz bir halk lideriydi"

CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel de Aydın Erten ile ilgili anılarını paylaştı. Sertel, "Ölümü beklediği anda bile direnmeyi bilen bir insandı. Aydın ağabey, gençlere moral veren, dayak yiyip işkence görenlerin ayaklarını tedavi ederdi. 20 kişinin ayakta dikildiği, 30 kişinin uyuduğu daracık bir hücrede çok büyük dostluk ve kardeşlikleri paylaştı. Hayatın en acı noktalarında gülümsemeyi bilen bir insandı. Unutulmaz bir halk lideriydi" ifadelerini kullandı.

"Onun attığı tohumları büyütmekten başka şansımız yok"

İzmir 78'liler Derneği Temsilcisi ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise "Devrimci bilincin mirası ile halk için, halkla birlikte bir kentin nasıl yönetileceğinin en güzel örneğini verdi. İktidarın, yerel yönetimleri çaresiz bırakma politikasına karşı, Aydın Erten'in attığı tohumları büyütmekten başka şansımız yok" dedi.

İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, "Halk belediyeciliği yerine rant belediyeciliği tercih etseydi o zaman muktedirler için değerli olurdu. Ama muktedirler tarihin çöplüğünde. Aydın Erten ise hala yaşıyor ve yaşatılacak" diye konuştu.

Başkan Tugay ve katılımcılar, konuşmaların ardından Aydın Erten'in mezarına karanfil bıraktı.