Depremde Hayat Kaybedenler Anıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında CHP tarafından Adıyaman'da düzenlenen programların ardından bugün Malatya'ya geçti. Buca Belediyesi'nin destekleriyle Doğanşehir'de yapılacak Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Başkan Tugay, "Kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımız için çok üzgünüz. İzmirli belediyeler olarak deprem bölgesine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Sizler her zaman kalplerimizdesiniz" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ikinci yılında CHP tarafından düzenlenen Adıyaman programı Gölbaşı ilçesi ziyareti ile devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da eşlik etti. Gölbaşı'nda deprem şehitleri için yapılan kabristanda vefat edenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Taziye çadırında okunan duanın ardından CHP heyeti Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile görüştü. Başkan Tugay ve İzmirli ilçe belediye başkanları daha sonra Malatya'ya geçti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yer aldığı program kapsamında ilk durak depremden en çok etkilenen bölgelerden Doğanşehir oldu. Burada Buca Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilecek Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

"Sizler her zaman kalplerimizdesiniz"

Ev sahibi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba törende yaptığı konuşmada, İzmirli belediye başkanlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da "Bu ortamda bulunmak bizler için bir onur ama aynı zamanda iki yıl önce yaşadığımız o kötü olayın tekrar hatırlanması sebebiyle de büyük bir üzüntü aslında. Acılarınızı paylaşmak için buradayız. Biz İzmir'de Türkiye'nin bütün illerinden yurttaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İzmir her şehirden vatandaşımızın yaşadığı bir yer. İzmir aslında Türkiye. Allah başka acılar yaşatmasın" dedi.

"Acıları paylaşmaya geldik"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise Doğanşehir Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkisini hatırlatarak, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın önderliğinde ilçe belediye başkanlarımızla buradayız. Acıları paylaşmaya geldik. Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Biz de bugün kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek adına kadın ve gençlik aktivite merkezinin temelini atmaya geldik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı'ndan teşekkür

İzmirli belediyelere destekleri için teşekkürlerini sunan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da "Bu soğuk günde içimizi ısıttınız. 6 Şubat'ı Doğanşehir iliğine kadar yaşadı. Adeta kıyametin provasıydı. Böyle bir proje için verilen destek adına teşekkür ediyorum" dedi.