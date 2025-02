İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "İzmir'de Öncelikli Konu Deprem Riskinin Azaltılması ile İlgili Yapılacak Çalışmalardır"

Güncel

(İZMİR) - "Deprem ve Yapı Bilimi Günleri"ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in temel sorunları var. Bana sorarsanız en öncelikli konu deprem riskinin azaltılması ile ilgili yapılacak çalışmalardır. Bu alanda üzerimize düşeni yapmak için, belediye bütçesinden ne ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Kimseyi çaresiz bırakma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve kentteki üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen "Deprem ve Yapı Bilimi Günleri" başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Bilimle güçlenen yapılarla depreme dirençli kentler" sloganıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan her şeyin sorumlusunun kamu yönetimleri olduğunu söyledi. Bugün kamusal yetkiyi kullanan, o sorumluluğu alan herkesin bunu idrak etmesi gerektiğini anlatan Başkan Tugay, "Halkın kendi kendine çözüm üretmesini beklemek kadar yanlış bir anlayış olmaz. Çünkü insanlar neyin problem olduğunu tanımlamakta zorlanıyorlar. Hangi sıkıntıda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çoğu zaman güçleri buna yetmeyeceği için korku ile yapılması gerekenden uzaklaşıyorlar" dedi. 30 Ekim İzmir depremini hatırlatan Tugay, " Bayraklı'ya gittik. Tablo felaketti. Her gün önünden geçtiğimiz binalar çökmüş, yakından tanıdığımız insanlar dahil olmak üzere, bir sürü insan enkazın altında kalmıştı. Engelli insanların artışında nedenlerin biri doğal afetler. 6 Şubat depreminin ardından kaç kişi engelli kaldı, bilmiyoruz. Böyle bir veri yok. Ölüm rakamlarının ne kadar doğru olduğunu da bilmiyoruz. Yaralanan ve bugün engelli olarak ağır sorunlar yaşayanların sayısı on binlerce" diye konuştu.

"İnsanların o güvensiz binalarda yaşamasına izin vermeyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin, Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarını tamamladığını hatırlatan Tugay, bu konuda kararlı adımlar atacaklarını belirterek, "Diğer ilçelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra o insanların o güvensiz binalarda yaşamasına izin vermeyeceğiz. Öyle ya da böyle bu iş çözülecek. İzmir'in temel sorunları var. Bana sorarsanız en öncelikli konu deprem riskinin azaltılması ile ilgili yapılacak çalışmalardır. Bu alanda üzerimize düşeni yapmak için, belediye bütçesinden ne ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Kimseyi çaresiz bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Her şeyin makul ve mantıklı bir çözüm yolu var ama o adımı atmazsanız ilerletemiyorsunuz. O nedenle kararlı şekilde adımları atmamız gerekiyor. İzmirli bilsin ki benim başkanlığımda ve bu dönemde o adımlar atılacak, yapılması gereken yapılacak."

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapması gerekiyorsa onu yapacak"

Deprem riskini sürekli konuştuklarını vurgulayan Başkan Tugay, bir an önce adım atmanın gerekliliğine değindi. Tugay, şöyle devam etti:

"Sürekli konuşuyoruz ama asıl o radikal adımı atmamız gereken noktada yavaşlıyoruz. Zorlu ve sıkıntılı süreci yaşayabiliriz ama sonrasında almamız gereken önlemleri alan bir şehir olarak geleceğe bakarız. Ne zaman doğru bir şey yapmaya kalksak, birileri yalanlarla üzerimize geliyor. Derdimizi anlatamıyoruz. Derdimizi anlatmamız için sizden yardım istiyorum. İnsanlar binaların altında ölmesin, sakat kalmasın diye bir şey yapalım diyoruz. Kimsenin hayatını zora sokmak için değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Bazı kurumları görevlerini yapmaya davet edecek. Yanımızda olmanız gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararlı adımlarında yanında olmanız gerekiyor. Belediye Başkanı olarak yıkılmaz bir kale gibi durmaya hazırım çünkü o yıkımları ve ölümleri gördüm. Soruna sahip çıkamaya çalışan insanların yanında olmalısınız. Türkiye'nin tamamı bunu yapmalı. Birilerini yalnız bırakarak bu iş olmaz.

"Buyurun birlikte yapalım"

Biz yakın zamanda Bayraklı ve Bornova'da belirlenen riskli binanın, o riskli durumdan kurtulması için gerekli süreci başlatıyoruz. Bizi eleştirmek yerine doğruyu yapmak için attığımız bu adımda, yanımızda kaç kişi yer alacak, göreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının tamamı, burada kullanılacak. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Hangi sorun bundan daha önemli olabilir. Bakalım kaç kişi yanımızda yer alacak. Bir tane kurum 'evet yanınızdayız' diyecek mi? Göreve başladığımdan beri sadece susan insanlar görüyorum. Susan toplum görüyorum. Bizi eleştirmek kolay. İmkanlarımızın el vermediği konularla ilgili ve uzun yılların birikimi ile ilgili eleştirmek kolay. Hadi buyurun birlikte yapalım. Yıllardır aynı noktada takılı kalıyoruz. Yarın İzmir'de bir deprem olduğunda o binaların kaçı ayakta kalacak? Bunlar bildiğimiz şeyler. Cesaretle üstüne gitmek zorundayız Bir an öce insanlarımızı o riskten kurtarmak zorundayız. Ben üzerime düşeni yapacağım. Belki sıkıntılar yaşayacağız. Herkesi kararlı şekilde yanımda olmaya davet ediyorum. Bu güç ve bilgi bizde var. Doğru çalışmalar yapmamamız için hiçbir neden yok."