İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Türkiye\'de İlk Kez Melek Yatırımcı Olarak Bu Ekosisteme Katkı Sunacağız

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İkinci Yüzyılın Ekonomisi" temasıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı. Tugay, "Biz girişimciliğe, ülkemize, ülkemizin değerli insanlarına hepsine ayrı ayrı inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde her anlamda destek olurken belki Türkiye'de ilk kez melek yatırımcı olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ekosisteme katkısını sunacak" dedi.

Türkiye'nin önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, bu yıl İzmir'de "İkinci Yüzyılın Ekonomisi" temasıyla başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve GEN Türkiye'nin koordinasyonundaki zirve, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve Ziraat Bankası'nın destekleriyle Kaya İzmir Hotel&Convention'da yapıldı. Zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Süleyman Elban, sivil toplum kuruluşları, odalar ve iş dünyasının temsilcileri ile girişimciler katıldı. Girişimci gençlerle sohbet eden Başkan Cemil Tugay, hava koşulları nedeniyle açılışa yetişemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya geldi.

Açılışta konuşan Cemil Tugay, "Bu zirveler bizim için çok değerli. Bir araya gelişlerimiz, düşüncelerimizi paylaşmamız, geleceğimize dair hayallerimizi kurmamız, umutlarımızı dile getirmemiz. Bu nedenle bir araya gelmişken, yapmamız gerekeni mümkün olan en iyi şekilde yapmak için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tarihsel kimliğiyle önemli bir kültüre ev sahipliği yaparken, aynı zamanda kurulduğundan beri uluslararası ticaretin dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi İzmir. O nedenle algıları açık, yüzü her zaman çağdaş dünyaya dönük bir kent. Böylesine değerli bir zirveye ev sahipliği yapmayı sonuna kadar hak ediyor" dedi.

"Çok iyi niyetlerle konuşmak, hayallerimizi anlatmak yetmiyor"

Umut dolu çok şeyin konuşulabileceğini ancak günümüzde objektif olunması gerektiğini de belirten Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde iklim konusuyla ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Cemil Tugay, yeni nesil belediyeciliği sürdürürken, dijital dönüşümü, yeşil dönüşümü ve geleceğe dönük planlamayı katılımcı bir anlayışla yapacaklarını dile getirdi. Tugay, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, girişimcilik ekosistemine katkı verme kararlılığında olan bir kurumdur. Cop29 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin katıldığı en büyük küresel iklim zirvesi) toplantılarında Türkiye'nin durumu, yaptığımız çalışmalarla ilgili konuşmalar yapacağım ama somut verilere dayalı olarak son bir yıl içinde karbon emisyonumuzu düşürdüğümüze emin misiniz? Yeni termik santraller açarken, daha fazla kömüre dayalı elektrik üretirken, biz gerçekten üzerimize düşeni yaptık mı? Buna baktığınız zaman önümüzdeki yıllarda iyiye gideceğimizi düşünüyor musunuz? Çok iyi niyetlerle konuşmak, hayallerimizi anlatmak yetmiyor. Durumumuzu objektif olarak anlamak, verileri doğru bir şekilde elde etmek, bunları doğru analiz etmek ve gerçekçi hedefler koymak gerekiyor. Bu nedenle İzmir Planlama Ajansı'mız gerek 5 gerek 50 yıllık planlama vizyonuyla çalışırken İzmir için hedeflerini doğru koyacak ve önümüzdeki 4-5 yıl içinde İzmir'de sıçramayı hepiniz göreceksiniz. Bunun nedeni sadece veriyi doğru toplamak, analiz etmek, stratejiyi bu analiz üzerine kurmak ve bütün bu süreçleri katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmek olacak. İzmirimizin, Türkiyemizin çok büyük bir hazine olduğunu, sadece değerinin ortaya çıkarılmasını beklediğini, insanlarımızın içlerindeki değerlerin çokça ihmal edildiğini, hepsinin sahip çıkılmayı beklediğini ifade etmek isterim. Biz girişimciliğe, ülkemize, ülkemizin değerli insanlarına hepsine ayrı ayrı inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde her anlamda destek olurken, belki Türkiye'de ilk kez melek yatırımcı olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ekosisteme katkısını sunacak."

"Girişimcilik kültürünün olduğu bir şehirdesiniz"

Zirvenin İzmir'de yapılmasından mutluluk duyduklarını belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, "Girişimcilik kavramının ortaya çıktığı 17. yüzyıldan bu yana, girişimcilik kültürünün olduğu bir şehirdesiniz. Bu şehir girişimciliğe, ekonomiye, girişimcilik ekosistemine, yeniliklere, inovasyona açık bir şehir" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Her neslin kendi içinde avantajları ve dezavantajları olmuştur. Bizim amacımız gençlerimizin teknoloji avantajını kullanarak geleceklerini inşa etmeleri, hayallerini gerçekleştirirken ülke ekonomisine katkı sunmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Birlikte yola çıkacağımız platformun içindeyiz"

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, "Bir zirvede değil, geleceğimizi şekillendirecek fikirleri ve umutları paylaşacağımız, birlikte yola çıkacağımız platformun içindeyiz" dedi.

"Gereken desteği her zaman sunuyoruz"

Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analizi Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu ise "Bankamız; ülkemiz girişimcilerine yönelik kredileriyle, inovatif yatırımların gelecekte Türkiye'mizin yaşayacağı etkiyi bugünden öngörmekte ve onlara gereken desteği her zaman sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Bu yıl şahane bir ilgi var"

G3 Platformu Başkanı Gülden Yılmaz de "Bu yıl şahane bir ilgi aldık. 2 bin 741 başvuru ile bir rekor katılım sağladık. Bu sayı şimdiye kadar elde edilen en yüksek başvuru sayısı. Muazzam ilgi İzmir ve Türkiye'nin girişimcilik ruhunun ne kadar canlı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.