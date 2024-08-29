İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü için bir dizi etkinlik düzenliyor. Başkan Cemil Tugay'ın resmi törenlere katılmasıyla başlayacak kutlamalar kentte renkli anlara sahne olacak. Bayram, Gündoğdu Meydanı'ndaki dron gösterisi ve Kültürpark'taki Mert Demir konseriyle sonlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Bayram, konserler ve gösterilerin yanı sıra genç sporcuların mücadele edeceği heyecan dolu turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da açılacağı 30 Ağustos'ta İzmirliler, Gündoğdu Meydanı'ndaki dron gösterisi ve Kültürpark'taki Mert Demir konseriyle bayram coşkusu yaşayacak.

Tugay: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımlayarak "15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in ilk kurşunu ile başlayan kurtuluş mücadelesi sırasında Anadolu toprakları, dünya tarihinin gördüğü en büyük mücadelelerden birine tanıklık etti. 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla savaşan, bağımsızlık ateşiyle tutuşan, yokluk içinde işgale karşı koyan atalarımız, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, cansiperane bir duruşla vatan toprağı için mücadele verdi. 26 Ağustos sabahı Türk ordusunun taarruzu ile gelen zaferin ayak sesleri, Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrası Gazi Mustafa Kemal'in tarihe kazınan 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' sözleriyle tüm Anadolu'ya yayıldı. Geçilmez denen yolların geçildiği, yenilmez denen orduların bir bir hezimete uğratıldığı kurtuluş yolculuğu, imkansızlıklar içinde Cumhuriyet'in nasıl inşa edileceğini de gösterdi. O Cumhuriyet, Kuvayı Milliye ruhunu taşıyanlar sayesinde dimdik ayakta, Ata'sının izinde demokrasiyi ve özgürlüğü savunan milyonlarca vatandaşımızın himayesinde şimdi. Bağımsızlık uğruna ilk kurşunun atıldığı, İstiklal Harbi'nin son bulduğu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bir karış toprağını dahi vermemek için düşmanla göğüs göğse çarpışan, silaha karşı süngüyle koşan her bir istiklal kahramanımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi, en derin saygılarımla ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Çelenk sunma ve geçit töreni

Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09.20'de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na konmasıyla başlayacak. Kent protokolü ve İzmirlilerin katılımıyla düzenlenecek program, 10.15'te İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreni ile devam edecek. Saatler 10.40'ı gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalar başlayacak. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15'te geçit töreni başlayacak. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kentin çeşitli noktalarında askeri bando konserleri de yapılacak.

Mert Demir konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı coşkusunu konserlerle doruğa çıkaracak. 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın da açılacağı 30 Ağustos'ta saat 18.00'de Konak Meydanı'nda, Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu konser verecek. Saat 21.00'de Kültürpark yeraltı otoparkı üstünde bulunan çim alanda sevilen sanatçı Mert Demir sahne alacak. 21.30'da ise Alsancak Gündoğdu Meydanı semalarında 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapılacak. 31 Ağustos'ta saat 20.30'da da Kültürpark'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki teması olan teknoloji konseptiyle bir dron şov daha İzmirliler ile buluşacak.

Cumhuriyetin sporcuları sahaya çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında voleybol, basketbol ve futbol branşlarında turnuvalar düzenliyor. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde U-17 Kadın Voleybol ve U-15 Kadın Futbol takımları, kendi branşlarında mücadele ediyor. 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 sokak basketbolu turnuvasında Bornova, Buca, Göztepe ve Karşıyaka'da düzenlenen etaplarda Büyük Final'e katılmaya hak kazananlar, finalist olmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak. Şampiyon, 1 Eylül'deki final maçında belli olacak. 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bir parçası olarak Kültürpark'ta yapılacak Büyük Final maçları, her gün 16.00-22.00 saatleri arasında oynanacak.

Özdere'de şölen var

Gençler için çok amaçlı bir tesis olarak hizmet veren 100. Yıl Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi, 17 Yaş Altı Kadın Voleybol takımlarının ve 15 Yaş Altı Kadın Futbol takımlarının mücadelelerine sahne olacak. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvalarda, voleybol branşında Altay, Altınordu, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka mücadele edecek. Futbolda ise Beşiktaş, Galatasaray, Bornova Spor Kulübü ve Denizli Sultanlarspor karşı karşıya gelecek.

Ulaşım yüzde 50 indirimli olacak

ESHOT Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos tören gününde askerlerin ve öğrencilerin alana getirilmesi için ücretsiz ulaşım sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. 30 Ağustos Cuma günü ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da seferler, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz yapılacak.