İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, ESHOT ve iştirakleriyle ortak paydada buluşmasını sağlayacak plan çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka'da başlattığı 'Gevrek Modeli' tüm kente yayılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde başlatılan 2025-2029 Stratejik Planı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kentin planlanması ve geleceğine dair bir vizyon ortaya konulması için başlatılan çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, İZPA, İZSU ve ESHOT yetkilileri, belediye şirketlerinin genel müdürleri, koordinatörleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Koray Velibeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Asuman Türkmen Meral ve İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Renan Funda Barbaros'un katıldığı toplantıda 2025-2029 Stratejik Planı'nın merkezinde yer alan yeni nesil belediyecilik ile çoklu krizlerle mücadeleye olanak sağlayan, sosyal ve ekolojik bir sistemin İzmir'de nasıl kurulabileceğine dair sunumlar yapıldı.

Başkan Tugay'ın Karşıyaka'da bir örneğini başlattığı, veri ve bilime dayalı katılımcı, sosyal ve ekolojik bir yol haritası olarak görülen modelin Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirketler, ESHOT ve İZSU'nun tüm çalışmaları için anahtar sistemlerden biri olması hedefleniyor. Temelde ise ekolojik olarak güvenli, sosyal olarak adil ve dirençli bir kent yaratmak amaçlanıyor.

"Tarihi öneme sahip"

Sürecin kendisinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Koray Velibeyoğlu, "Bu dönem Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT ve belediye iştiraklerinin ortak ilke ve hedeflerle hareket edeceği bir dönem olacak. Çoklu krizlerle baş etmek için kentin tekil sorunlarıyla toplumun ve doğanın genel işleyişi arasında bağlantı kuracak bir düşünme şekli gerekiyor" dedi.

"Ezber bozan uygulamalar yapmalıyız"

Stratejik plan çalışmaları kapsamında daha önce İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman tarafından sunulan yeni nesil belediyeciliğin bir süreç olduğuna değinen Velibeyoğlu, "Gelecek öngörünüzün olması gerekiyor. 'Nereye gidiyoruz? sorusuna dair 30 yıllık, 50 yıllık perspektifinizin olması lazım. İlke ve amaçlarda ortaklaşmamız gerekiyor. İyi ve en iyi uygulamaların, daha önce denenmiş, iyi olduğuna kanaat getirilmiş uygulamaların devam ettirilmesi önemli ancak çoklu krizler çağında yol alabilmek için ezber bozan uygulamaları da hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

İzmir'in 50 yılı planlanacak

Velibeyoğlu ayrıca, "Kısa vadede hedefimiz 2025-2029 Stratejik Planı'nın iyi şekilde yapılmasıdır. Orta vadede 2054 yılını baz aldık. Sektörel ve mekansal planlarımızın ufkunu oluşturmamız gerekiyor. Uzun vadede ise biraz hayal kurmak gerekiyor. Dünyadaki gidişata bakacağız, 50 yıl sonra İzmir şu durumda olabilir diyeceğiz. Tabii 50 yıl içindeki 5 yıllık ilerlemeyi de konuşmak istiyoruz. Bakış açımız bu" ifadelerini kullandı.

"Gezegenin bir parçası olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz"

Renan Funda Barbaros, Büyükşehir'e bağlı şirketlerin faaliyetlerini yeni sisteme nasıl entegre edebileceklerinden bahsetti. Barbaros, "Planlamada 30, vizyonda 50 yıllık bir perspektif ortaya konuyor. Bu İzmir için çok önemli. Bizden sonra gelecek kuşaklara yeni yollar açmaya yönelik bir çaba bu. Modelin iş dünyasına yaygınlaştırılmasında Büyükşehir iştiraklerinin öncü rol alacağına inanıyorum. Yeni fikirler, yeni yollar kentin diğer alanındaki iş dünyasına, şirketlerine örnek olacak diye düşünüyorum. Daha iyi bir dünya, ülke, İzmir için yeni bir zihniyet istiyoruz" dedi.

Yeni nesil belediyecilik ve kentet uygulanacak bu döngüsel ekonomi modeli kapsamında "al-yap-kullan-dönüştür" anlayışının öne çıkacağını ve hiçbir şeyin atık olarak görülmeyeceğini belirten Barbaros "Gezegenin bir parçası olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz. Çoklu krizlerin önüne geçmek için daha radikal bir şeyler yapmamız lazım. Daha iyi örnekleri oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Fark yaratmak lazım"

Toplantının kapanışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ise yeni nesil belediyeciliğin eskiyi ötelemediğini tam tersine sahip çıktığını belirterek, "Bakış açısını değiştirmek ve fark yaratmak lazım. Bu kurumda ve kentte bir şeyleri değiştirecek enerji var. Beklenti var. Desteği başkanımız da sağlıyor" diye konuştu.

Karşıyaka'dan İzmir'e

Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde Türkiye'de ilk kez başlatılan model, Gevrek Ekonomisi Aksiyon Laboratuvarı ile İzmir'e yayılıyor. Model, çoklu krizlerle mücadele etmek için veriye, bilime ve katılımcılığa dayalı bir yol haritası olarak görülüyor.