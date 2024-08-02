İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, ESHOT ve iştirakleriyle ortak paydada buluşmasını sağlayacak plan çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka'da başlattığı 'Gevrek Modeli' tüm kente yayılacak.

02.08.2024 12:12  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, ESHOT ve iştirakleriyle ortak paydada buluşmasını sağlayacak plan çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka'da başlattığı 'Gevrek Modeli' tüm kente yayılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde başlatılan 2025-2029 Stratejik Planı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kentin planlanması ve geleceğine dair bir vizyon ortaya konulması için başlatılan çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, İZPA, İZSU ve ESHOT yetkilileri, belediye şirketlerinin genel müdürleri, koordinatörleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Koray Velibeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Asuman Türkmen Meral ve İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Renan Funda Barbaros'un katıldığı toplantıda 2025-2029 Stratejik Planı'nın merkezinde yer alan yeni nesil belediyecilik ile çoklu krizlerle mücadeleye olanak sağlayan, sosyal ve ekolojik bir sistemin İzmir'de nasıl kurulabileceğine dair sunumlar yapıldı.

Başkan Tugay'ın Karşıyaka'da bir örneğini başlattığı, veri ve bilime dayalı katılımcı, sosyal ve ekolojik bir yol haritası olarak görülen modelin Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirketler, ESHOT ve İZSU'nun tüm çalışmaları için anahtar sistemlerden biri olması hedefleniyor. Temelde ise ekolojik olarak güvenli, sosyal olarak adil ve dirençli bir kent yaratmak amaçlanıyor.

"Tarihi öneme sahip"

Sürecin kendisinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Koray Velibeyoğlu, "Bu dönem Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT ve belediye iştiraklerinin ortak ilke ve hedeflerle hareket edeceği bir dönem olacak. Çoklu krizlerle baş etmek için kentin tekil sorunlarıyla toplumun ve doğanın genel işleyişi arasında bağlantı kuracak bir düşünme şekli gerekiyor" dedi.

"Ezber bozan uygulamalar yapmalıyız"

Stratejik plan çalışmaları kapsamında daha önce İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman tarafından sunulan yeni nesil belediyeciliğin bir süreç olduğuna değinen Velibeyoğlu, "Gelecek öngörünüzün olması gerekiyor. 'Nereye gidiyoruz? sorusuna dair 30 yıllık, 50 yıllık perspektifinizin olması lazım. İlke ve amaçlarda ortaklaşmamız gerekiyor. İyi ve en iyi uygulamaların, daha önce denenmiş, iyi olduğuna kanaat getirilmiş uygulamaların devam ettirilmesi önemli ancak çoklu krizler çağında yol alabilmek için ezber bozan uygulamaları da hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.

İzmir'in 50 yılı planlanacak

Velibeyoğlu ayrıca, "Kısa vadede hedefimiz 2025-2029 Stratejik Planı'nın iyi şekilde yapılmasıdır. Orta vadede 2054 yılını baz aldık. Sektörel ve mekansal planlarımızın ufkunu oluşturmamız gerekiyor. Uzun vadede ise biraz hayal kurmak gerekiyor. Dünyadaki gidişata bakacağız, 50 yıl sonra İzmir şu durumda olabilir diyeceğiz. Tabii 50 yıl içindeki 5 yıllık ilerlemeyi de konuşmak istiyoruz. Bakış açımız bu" ifadelerini kullandı.

"Gezegenin bir parçası olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz"

Renan Funda Barbaros, Büyükşehir'e bağlı şirketlerin faaliyetlerini yeni sisteme nasıl entegre edebileceklerinden bahsetti. Barbaros, "Planlamada 30, vizyonda 50 yıllık bir perspektif ortaya konuyor. Bu İzmir için çok önemli. Bizden sonra gelecek kuşaklara yeni yollar açmaya yönelik bir çaba bu. Modelin iş dünyasına yaygınlaştırılmasında Büyükşehir iştiraklerinin öncü rol alacağına inanıyorum. Yeni fikirler, yeni yollar kentin diğer alanındaki iş dünyasına, şirketlerine örnek olacak diye düşünüyorum. Daha iyi bir dünya, ülke, İzmir için yeni bir zihniyet istiyoruz" dedi.

Yeni nesil belediyecilik ve kentet uygulanacak bu döngüsel ekonomi modeli kapsamında "al-yap-kullan-dönüştür" anlayışının öne çıkacağını ve hiçbir şeyin atık olarak görülmeyeceğini belirten Barbaros "Gezegenin bir parçası olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz. Çoklu krizlerin önüne geçmek için daha radikal bir şeyler yapmamız lazım. Daha iyi örnekleri oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Fark yaratmak lazım"

Toplantının kapanışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ise yeni nesil belediyeciliğin eskiyi ötelemediğini tam tersine sahip çıktığını belirterek, "Bakış açısını değiştirmek ve fark yaratmak lazım. Bu kurumda ve kentte bir şeyleri değiştirecek enerji var. Beklenti var. Desteği başkanımız da sağlıyor" diye konuştu.

Karşıyaka'dan İzmir'e

Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde Türkiye'de ilk kez başlatılan model, Gevrek Ekonomisi Aksiyon Laboratuvarı ile İzmir'e yayılıyor. Model, çoklu krizlerle mücadele etmek için veriye, bilime ve katılımcılığa dayalı bir yol haritası olarak görülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Karşıyaka, Eshot, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement