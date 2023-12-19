İzmir, 2024 Fuarlar Lansmanı ile fuarlar kenti olma vizyonunu güçlendiriyor.

İZMİR'de İZFAŞ tarafından 'İzmir'in fuarlar kenti olması' hedefiyle düzenlenen fuar ve organizasyonları tanıtmak amacıyla '2024 Fuarlar Lansmanı' gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'İzmir fuarlarının şehrimizin ekonomisini büyütmesinin ötesinde çok büyük anlamlar taşıdığını hepimiz biliyoruz. Fuarlarımız, İzmir'in dünyaya açılan kapısı, şehrimizin 8 bin 500 yıllık demokrasi ve barış kenti olmasının taşıyıcı kolonu, cumhuriyetin, ulu önderimizin İzmir'e bıraktığı en kıymetli miras. İşte bu yüzden İzmir'in fuarlar kenti olma vizyonunu her sene daha da güçlendirmeye çalışıyoruz dedi.

Fuar İzmir'de İZFAŞ tarafından 'İzmir'in fuarlar kenti olması' hedefiyle yıl boyunca düzenlenmesi planlanan fuar ve organizasyonları tanıtmak amacıyla '2024 Fuarlar Lansmanı' gerçekleştirildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Ticaret Odası (İZTO)

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, '92'ncisinin içinde olduğumuz İzmir Enternasyonal Fuarı ve arkasından o tarihi misyonu sürdürme gayretiyle çalışmaya devam eden değerli belediye başkanlarımız, bu büyük tesisin yapılmasında emeği geçen çok kıymetli Aziz Kocaoğlu başkanımızı saygıyla, minnetle alıyorum. Yüz yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın büyük gururunu yaşıyoruz. İzmir fuarlarının şehrimizin ekonomisini büyütmesinin ötesinde çok büyük anlamlar taşıdığını hepimiz biliyoruz. Fuarlarımız, İzmir'in dünyaya açılan kapısı, şehrimizin 8 bin 500 yıllık demokrasi ve barış kenti olmasının aslında taşıyıcı kolonu, cumhuriyetin, ulu önderimizin İzmir'e bıraktığı en kıymetli miras. İşte bu yüzden İzmir'in fuarlar kenti olma vizyonunu her sene daha da güçlendirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

'DÜNYA TİCARETİNİN, TEKNOLOJİNİN KÜLTÜRÜN VE SANATIN KALBİ BİR KEZ DAHA İZMİR'DE ATACAK'

Konuşmasında TTİ İzmir, Optic World, Festiveworld fuarlarında İzmir'in büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirten Soyer, 'İzmir, 2026 Botanik Expo'suna ev sahibi olacak. Dünya ticaretinin, teknolojinin kültürün ve sanatın kalbi bir kez daha İzmir'de atacak. Ülkemizin en modern ve en büyük fuar alanı Fuarİzmir'de, dünyaya yön veren ekipler, gelişmeler, gelinlikler İzmir'den dünyaya gidecek. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan yeni değerler ve gelişmelerle İzmir'e alınacak. İzmir'in refahını, Türkiye'nin ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Bizler bizi birbirimizden ayıran siyasi görüşlerin çok ötesinde ve dışında bizi birbirimizle buluşturan ortak menfaatlerimizin farkındayız. ve onlarla birlikte bu şehrimizin insanlarına daha çok hizmet etmeye ve onların refahını güçlendirmeye devam edeceğiz dedi.

'İZMİR, FUARLARLA TÜRK İHRACATÇISINA VE İŞ DÜNYASINA YENİ UFUKLAR AÇIYOR'

Programda konuşma yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 'Fuarlar ihracatımızı arttırmak, kent ekonomisinde pek çok sektörde ticareti canlandırmak, yeniliklerin geniş kitlelere ulaşmasına aracılık etmek adına büyük bir misyonu yerine getiriyor. Türkiye'de ihracatın öncüsü olan İzmir, fuarlarla Türk ihracatçısına ve iş dünyasına yeni ufuklar açıyor. A sınıfı fuar organizatörü kimliğine sahip olan EİB, 2024 yılında hazır giyim, ayakkabı, organik ürünler, gıda, mermer sektörlerinde Çin, ABD, Japonya, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'da 13 fuarda yüzlerce firmamızın ürettiği ürünlerin pazarlanmasına aracılık edecek dedi.

'FUARLAR BAŞLI BAŞINA BİR KALKINMA ARACI'

Almanya örneğine dikkati çeken İZTO Başkanı Mahmut Özgener, 'Dünya fuarcılığının başkenti Almanya'da geçtiğimiz yıl 166'sı uluslararası olmak üzere 256 fuar düzenlendi. Bu fuarlarda katılımcı ve ziyaretçileri yapmış oldukları harcama ve fuar şirketlerinin yaptığı yatırımların toplamı ise 14,5 milyar euro. Bu fuarlarda milyarlarca euro değerinde iş bağladılar. Bu sayılar fuarların başlı başına bir kalkınma aracı olduğunun çok net bir göstergesi. İzmir, fuar ve kongreler şehri. Her şeyden önce, dünya fuarcılığının değişmeye başlayan yörüngesinde çok merkezi bir durumdayız ifadelerini kullandı.

'ZİYARETÇİ SAYILARI VE FİRMA SAYILARI HER SENE YÜKSELİYOR'

Denizcilik fuarlarının altını çizen DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise Beni en etkileyen fuarlardan birisi denizcilik fuarıydı. Hiç yoktu ama bugün üç tane var. Artık savaşların bile ticaretle, lojistikle, ekonomiyle gerçekleştiği bir dünyadayız. Dolayısıyla fuarlarımızın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Logitech ilk yıl 5 bin 500, ikinci yıl 10 bin, bu sene 15 bin metrekarelik alanda yapıldı. Ziyaretçi sayıları ve firma sayıları her sene geometrik olarak yükselmiş dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da fuarların bir şehrin ticaret potansiyelini ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli alan olduğunu belirtip, İzmir'in sadece yerelde değil aynı zamanda uluslararası konumda da fuarlar kentine taşınacağına inandığını dile getirdi. Öte yandan programda İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı fuar programına ve yapılan yeniliklere ilişkin sunum gerçekleştirdi.(DHA)